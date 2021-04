Cảng Hải Phòng: tăng trưởng vượt bậc trong quý 1/2021

Theo lãnh đạo Công ty CP Cảng Hải Phòng, trong quý 1/2021, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhưng Cảng Hải Phòng vẫn đạt kết quả tăng trưởng vượt bậc. Đó là nhờ công ty có nhiều biện pháp tổ chức điều hành sản xuất - kinh doanh, bảo đảm an toàn lao động và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Cụ thể, sản lượng hàng hóa ngoài container đạt 1,573 triệu tấn, tăng 8,1%; hàng container nội địa đạt 84.483 TEU, tăng 17,6%; hàng container xuất nhập khẩu đạt 262.279 TEU, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong quý 1/2021, Cảng Hải Phòng ghi nhận lượng tàu vào cảng cao. Theo đó, có tới 585 lượt tàu vào các chi nhánh cảng, tăng 15,6% so với quý 1/2020, trong đó tăng trưởng chủ yếu là các tàu container.

Đáng chú ý là, quý 1/2021, lượng ô tô nhập khẩu về Cảng Hải Phòng có mức tăng trưởng mạnh mẽ. Trong 3 tháng đầu năm, có tới 13.776 xe nhập về cảng, tăng 35,2% so với quý 1/2020; riêng tháng 3/2021, lượng xe nhập khẩu về cảng đạt 6.456 chiếc, tăng 68,8% so với tháng 2/2021 và tăng 36,3% so với tháng 3/2020.

Trước đó, Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng cũng đã xuất sắc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 sớm trước 10 ngày, bất chấp những khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19 mang lại đối với ngành dịch vụ khai thác cảng biển.