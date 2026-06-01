Chiến lược thích ứng với biến động giá cao su

Căng thẳng tại Trung Đông đã khiến giá dầu leo thang, kéo theo chi phí đầu vào của ngành cao su tổng hợp tăng mạnh, đẩy giá cao su trên thị trường quốc tế tăng cao nhất trong 6 năm qua, tạo hiệu ứng tích cực cho ngành cao su toàn cầu cũng như các doanh nghiệp Việt Nam...

Giá cao su trên thị trường quốc tế đã đạt mức cao nhất trong 6 năm qua, chủ yếu do căng thẳng tại Trung Đông làm tăng giá dầu, kéo theo chi phí đầu vào của ngành cao su tổng hợp. Trong tháng 4/2026, giá cao su tự nhiên thế giới tăng gần 4,7% so với tháng trước và cao hơn 25% so với cùng kỳ năm 2025.

Mặc dù có sự điều chỉnh giảm nhẹ giữa tháng, nhưng cuối tháng, giá cao su tại thị trường Thượng Hải và Tokyo vẫn duy trì đà tăng. Thời tiết cực đoan tại Thái Lan cũng góp phần làm gián đoạn nguồn cung, đẩy giá cao su lên cao hơn nữa.

Tại Ấn Độ, ngành công nghiệp cao su đang chịu áp lực lớn từ chi phí sản xuất tăng cao do xung đột tại Trung Đông. Giá cao su tự nhiên đã tăng khoảng 40% từ đầu năm, trong khi cao su tổng hợp tăng kỷ lục 70%. Hiệp hội Công nghiệp Cao su toàn Ấn Độ đã kiến nghị Chính phủ cho phép nhập khẩu cao su tự nhiên miễn thuế để giảm bớt gánh nặng chi phí.

Ở Việt Nam, giá thu mua mủ cao su cũng tăng, với Công ty Bình Long điều chỉnh giá mủ nước và mủ tạp DRC 60% lên mức cao hơn. Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) đã triển khai các chiến lược thu mua linh hoạt, cam kết giá cạnh tranh và hỗ trợ kỹ thuật cho nông dân. VRG cũng đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và hỗ trợ người dân đạt các chứng chỉ quốc tế để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Tuy nhiên, xuất khẩu cao su của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2026 lại giảm về giá trị dù lượng tăng. Nguyên nhân chính là do sự suy yếu của ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc và việc tỉnh Vân Nam mở cạo mủ sớm. Dù vậy, các chuyên gia vẫn lạc quan về triển vọng dài hạn của thị trường cao su Việt Nam, đặc biệt khi Trung Quốc vẫn phụ thuộc vào nhập khẩu.

Giai đoạn 2026-2030 được kỳ vọng sẽ là thời điểm bứt phá cho xuất khẩu cao su Việt Nam, với cơ hội mở rộng sang các thị trường tiềm năng như Trung Đông, Ấn Độ và châu Phi. Việc tận dụng các Hiệp định thương mại tự do và xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu sẽ là chìa khóa quan trọng cho sự phát triển bền vững của ngành.

Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 22-2026 phát hành ngày o1/06/2026.

