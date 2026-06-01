Chiến lược thích ứng với biến động giá cao su

Chương Phượng

01/06/2026, 08:54

Căng thẳng tại Trung Đông đã khiến giá dầu leo thang, kéo theo chi phí đầu vào của ngành cao su tổng hợp tăng mạnh, đẩy giá cao su trên thị trường quốc tế tăng cao nhất trong 6 năm qua, tạo hiệu ứng tích cực cho ngành cao su toàn cầu cũng như các doanh nghiệp Việt Nam...

Ảnh minh họa.

Giá cao su trên thị trường quốc tế đã đạt mức cao nhất trong 6 năm qua, chủ yếu do căng thẳng tại Trung Đông làm tăng giá dầu, kéo theo chi phí đầu vào của ngành cao su tổng hợp. Trong tháng 4/2026, giá cao su tự nhiên thế giới tăng gần 4,7% so với tháng trước và cao hơn 25% so với cùng kỳ năm 2025.

Mặc dù có sự điều chỉnh giảm nhẹ giữa tháng, nhưng cuối tháng, giá cao su tại thị trường Thượng Hải và Tokyo vẫn duy trì đà tăng. Thời tiết cực đoan tại Thái Lan cũng góp phần làm gián đoạn nguồn cung, đẩy giá cao su lên cao hơn nữa.

Tại Ấn Độ, ngành công nghiệp cao su đang chịu áp lực lớn từ chi phí sản xuất tăng cao do xung đột tại Trung Đông. Giá cao su tự nhiên đã tăng khoảng 40% từ đầu năm, trong khi cao su tổng hợp tăng kỷ lục 70%. Hiệp hội Công nghiệp Cao su toàn Ấn Độ đã kiến nghị Chính phủ cho phép nhập khẩu cao su tự nhiên miễn thuế để giảm bớt gánh nặng chi phí.

Ở Việt Nam, giá thu mua mủ cao su cũng tăng, với Công ty Bình Long điều chỉnh giá mủ nước và mủ tạp DRC 60% lên mức cao hơn. Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) đã triển khai các chiến lược thu mua linh hoạt, cam kết giá cạnh tranh và hỗ trợ kỹ thuật cho nông dân. VRG cũng đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và hỗ trợ người dân đạt các chứng chỉ quốc tế để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Tuy nhiên, xuất khẩu cao su của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2026 lại giảm về giá trị dù lượng tăng. Nguyên nhân chính là do sự suy yếu của ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc và việc tỉnh Vân Nam mở cạo mủ sớm. Dù vậy, các chuyên gia vẫn lạc quan về triển vọng dài hạn của thị trường cao su Việt Nam, đặc biệt khi Trung Quốc vẫn phụ thuộc vào nhập khẩu.

Giai đoạn 2026-2030 được kỳ vọng sẽ là thời điểm bứt phá cho xuất khẩu cao su Việt Nam, với cơ hội mở rộng sang các thị trường tiềm năng như Trung Đông, Ấn Độ và châu Phi. Việc tận dụng các Hiệp định thương mại tự do và xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu sẽ là chìa khóa quan trọng cho sự phát triển bền vững của ngành.

Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 22-2026 phát hành ngày o1/06/2026. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây

https://vneconomy.vn/don-doc-tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-22-2026.htm

Xả đột biến cổ phiếu dầu khí, cao su, sắc đỏ loang rộng

Vốn ngoại tranh thủ bắt đáy mạnh, cổ phiếu dầu khí, hóa chất, cao su tăng rực rỡ

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam nộp bổ sung 894 tỷ đồng tiền thuê đất

căng thẳng trung đông chi phí sản xuất công nghệ số trong nông nghiệp giá cao su giá cao su tự nhiên Hiệp định thương mại tự do ngành công nghiệp cao su Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thị trường cao su 2026 xuất khẩu cao su Việt Nam

Brazil nổi lên như đối thủ mới trong cuộc đua đất hiếm toàn cầu

Sở hữu trữ lượng đất hiếm lớn thứ hai thế giới, Brazil đang nổi lên như một trung tâm khai thác mới trong bối cảnh nhu cầu đối với AI, xe điện và năng lượng tái tạo tăng mạnh. Quốc gia Nam Mỹ này được kỳ vọng sẽ trở thành đối trọng đáng chú ý với Trung Quốc trên thị trường đất hiếm toàn cầu...

Xuất khẩu nông lâm thủy sản 5 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 30,6 tỷ USD

Trong 5 tháng đầu năm 2026, ngành nông nghiệp và môi trường tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, bảo đảm nguồn cung lương thực, thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Đáng chú ý, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 30,69 tỷ USD, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước...

Việt Nam bứt phá nhờ phân khúc gạo chất lượng cao

Từ đầu tháng 5/2026 tới nay, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đang phục hồi tích cực nhờ nhu cầu xuất khẩu tăng mạnh trở lại, đặc biệt ở phân khúc gạo chất lượng cao. Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết gạo Jasmine của Việt Nam hiện được chào bán ở mức 513 - 517 USD/tấn, tăng khoảng 30 USD/tấn so với tháng trước; gạo thơm 5% tấm dao động từ 510 - 520 USD/tấn, tăng khoảng 25 - 30 USD/tấn.

Hoa Kỳ điều tra kép máy nén khí nhập khẩu từ Việt Nam

Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã khởi xướng điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với mặt hàng máy nén khí nhập khẩu từ Việt Nam. Doanh nghiệp xuất khẩu cần đặc biệt lưu ý các mốc thời gian quan trọng để kịp thời ứng phó, tránh bị áp mức thuế bất lợi...

Ukraine điều tra chống bán phá giá thép carbon cán phẳng có phủ từ Việt Nam

Ukraine chính thức khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm thép carbon cán phẳng có phủ xuất xứ từ Việt Nam. Đây là bước đi pháp lý quan trọng từ phía đối tác đòi hỏi các doanh nghiệp xuất khẩu trong nước phải nhanh chóng có giải pháp ứng phó kịp thời nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

FDI thế hệ mới thu hút dòng vốn chất lượng cao, hợp lực các khu vực kinh tế

[Phóng sự ảnh] Gần 125.000 học sinh Hà Nội bước vào kỳ thi lớp 10

15 điểm đến đầu tư hàng đầu thế giới đã thay đổi đáng kể trong 10 năm qua

