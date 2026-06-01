Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

VTP chào bán thành công hơn 50,2 triệu cổ phiếu, tăng vốn lên 1.720,3 tỷ đồng

Hà Anh

01/06/2026, 18:55

VTP chào bán 51.148.878 cổ phiếu, kết thúc đợt chào bán ngày 19/5/2026, Viettel Post đã phân phối thành công 50.246.856 cổ phiếu cho 10.175 cổ đông, tương ứng 98,24% tổng số lượng cổ phiếu chào bán.

Sơ đồ giá cổ phiếu VTP trên TradingView.

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (mã VTP-HOSE) công bố Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho CĐHH

Theo đó, VTP dự kiến chào bán 51.148.878 cổ phiếu, kết thúc đợt chào bán ngày 19/5/2026, Viettel Post đã phân phối thành công 50.246.856 cổ phiếu cho 10.175 cổ đông, tương ứng 98,24% tổng số lượng cổ phiếu chào bán.

Tỷ lệ thực hiện quyền mua là 100:42, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được hưởng 42 quyền mua, cứ 1 quyền sẽ được mua 1 cổ phiếu chào bán thêm. Cổ phiếu dự kiến được chuyển giao trong tháng 6 - tháng 7/2026.

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, Viettel Post đã thu về gần 502,5 tỷ đồng từ đợt chào bán cổ phiếu nêu trên. Sau khi trừ đi chi phí, doanh nghiệp thu ròng hơn 502 tỷ đồng.

Sau khi hoàn tất đợt chào bán, vốn điều lệ của Viettel Post sẽ tăng từ hơn 1.217,8 tỷ đồng lên mức gần 1.720,3 tỷ đồng.

Sau đợt phát hành lần này, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) vẫn đang là cổ đông lớn nắm quyền chi phối tại Viettel Post khi sở hữu hơn 105,2 triệu cổ phiếu VTP, tương đương tỷ lệ sở hữu 61,16%.

VnEconomy

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2026, VTP ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 4.758,3 tỷ đồng, giảm 5,62% so với cùng kỳ năm ngoái (nguyên nhân chủ yếu do giảm doanh thu thẻ cào); chi phí bán hàng đạt 41,70 tỷ đồng, tăng 14,79 tỷ, tương ứng tăng gần 55% do đó, lợi nhuận sau thuế đạt gần 39 tỷ đồng, giảm 43,76% so với cùng kỳ.

Mới đây, VCSC duy trì khuyến nghị "phù hợp thị trường" nhưng tăng giá mục tiêu cho Tổng CTCP Bưu chính Viettel (VTP) thêm 36% lên 71.800 đồng/cổ phiếu.

Theo VCSC, mức giá mục tiêu cao hơn của VCSC phản ánh sự đóng góp ngày càng tăng từ các mảng kinh doanh mới, cùng với tác động tích cực từ việc chuyển thời gian định giá từ giữa năm 2025 sang giữa năm 2027. VCSC điều chỉnh giảm dự báo tổng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số giai đoạn 2026-2035 (với mức giảm tương ứng -26%/-27%/-35%/-38%/-43% lần lượt cho dự báo các năm 2026/27/28/29/30) do áp lực trong ngắn hạn từ chi phí hoạt động và chi phí đầu tư cao hơn, trong khi triển vọng lợi nhuận dài hạn nhìn chung không thay đổi, khi biên lợi nhuận kỳ vọng phục hồi và lợi thế quy mô dần phát huy.

VCSC dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2026 sẽ giảm 12% so với cùng kỳ năm trước, do sự biến động của chi phí nhiên liệu, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp (SG&A) tăng cao, và việc tiếp tục thu hẹp mảng thương mại.

Ngoài ra, VCSC dự báo sẽ có sự phân hóa giữa tăng trưởng doanh thu dịch vụ và lợi nhuận (mức CAGR lần lượt là 30% và 10% trong giai đoạn dự báo 2026-2030), phản ánh giai đoạn mở rộng của VTP đối với mô hình logistics tích hợp và việc mở rộng các dịch vụ mới. Theo đó, ban lãnh đạo đã chuyển sang lập trường không trả cổ tức bằng tiền mặt để ưu tiên tái đầu tư, cùng với đợt phát hành quyền mua 51,1 triệu cổ phiếu mới gần đây (tổng số tiền thu được là 511,5 tỷ đồng) nhằm tài trợ cho việc mở rộng trong năm 2026, điều mà VCSC đã đưa vào Báo cáo Cập nhật này.

Tuy nhiên VCSC đánh giá mức định giá của VTP là khá cao với P/E dự phóng năm 2026/27 lần lượt là 33,4 lần/39,6 lần so với mức P/E trượt trung bình 3 năm là 35,7 lần.

VCSC cho biết yếu tố hỗ trợ đối với cổ phiếu này là tăng trưởng sản lượng bưu kiện mạnh mẽ hơn, cạnh tranh bớt gay gắt, yếu tố hỗ trợ từ Luật Thương mại điện tử, hiệu quả hoạt động cao hơn, các mảng kinh doanh mới tăng tốc nhanh hơn.

