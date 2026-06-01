Doanh nghiệp Hàn Quốc SEVT tiên phong mua điện mặt trời trực tiếp qua DPPA tại Việt Nam

Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên trở thành doanh nghiệp đầu tiên triển khai giao dịch mua bán điện trực tiếp từ nhà máy điện mặt trời tư nhân thông qua lưới điện quốc gia, mở ra bước khởi đầu cho thị trường mua bán điện trực tiếp (DPPA) tại Việt Nam...

Thông tin từ Samsung Electronics cho biết Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT) đã hoàn tất đàm phán và ký kết hợp đồng mua bán điện trực tiếp (DPPA) đầu tiên tại Việt Nam thông qua lưới điện quốc gia, chính thức sử dụng nguồn điện tái tạo phục vụ hoạt động sản xuất.

Theo thỏa thuận, SEVT sẽ được cung cấp khoảng 70 GWh điện mặt trời mỗi năm, tương đương sản lượng điện phục vụ khoảng 17.000 hộ gia đình Việt Nam. Dự án sẽ giúp giảm khoảng 46.000 tấn khí CO2 phát thải mỗi năm.

Nguồn điện cung cấp cho SEVT được sản xuất từ Nhà máy Điện mặt trời Đức Huệ 2, có công suất thiết kế 49 MWp/41,4 MWAc, đặt tại tỉnh Tây Ninh và do Công ty Cổ phần Điện TTC Đức Huệ - Long An đầu tư, phát triển. Việc đưa nguồn điện này vào vận hành góp phần gia tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo trong cơ cấu nguồn điện quốc gia.

Trong quá trình đàm phán và ký kết hợp đồng, Schneider Electric tham gia với vai trò đơn vị tư vấn năng lượng cho Samsung Electronics.

Đây được xem là giao dịch thương mại đầu tiên được triển khai sau khi cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA) chính thức có hiệu lực tại Việt Nam, đánh dấu bước tiến mới trong quá trình hình thành thị trường điện cạnh tranh và mở rộng khả năng tiếp cận nguồn năng lượng tái tạo của khối doanh nghiệp.

Ông Na Ki Hong, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam, cho biết việc triển khai hợp đồng DPPA đầu tiên thể hiện cam kết của doanh nghiệp trong thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch và phát triển bền vững.

“Thông qua hợp đồng DPPA đầu tiên này, chúng tôi hy vọng sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường năng lượng tái tạo Việt Nam, đồng thời tích cực đồng hành cùng các nỗ lực ứng phó với khủng hoảng biến đổi khí hậu toàn cầu”, ông Na Ki Hong nói.

Trước SEVT, trong năm 2025, hai pháp nhân khác của Samsung tại Việt Nam gồm Samsung Electronics Việt Nam (SEV) tại Bắc Ninh và Samsung Electronics HCMC CE Complex (SEHC) tại TP.HCM đã triển khai các dự án điện mặt trời áp mái nhằm gia tăng tỷ lệ sử dụng năng lượng tái tạo trong hoạt động sản xuất.

Hiện nay, cả SEV và SEHC cũng đang xúc tiến các kế hoạch bổ sung nguồn điện thông qua cơ chế mua bán điện trực tiếp, qua đó mở rộng danh mục năng lượng tái tạo và từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững của tập đoàn tại Việt Nam.