Thứ Tư, 03/06/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Nhà đầu tư

Doanh nghiệp Hàn Quốc SEVT tiên phong mua điện mặt trời trực tiếp qua DPPA tại Việt Nam

Dũng Huỳnh

01/06/2026, 15:51

Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên trở thành doanh nghiệp đầu tiên triển khai giao dịch mua bán điện trực tiếp từ nhà máy điện mặt trời tư nhân thông qua lưới điện quốc gia, mở ra bước khởi đầu cho thị trường mua bán điện trực tiếp (DPPA) tại Việt Nam...

Toàn cảnh công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên.
Toàn cảnh công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên.

Thông tin từ Samsung Electronics cho biết Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT) đã hoàn tất đàm phán và ký kết hợp đồng mua bán điện trực tiếp (DPPA) đầu tiên tại Việt Nam thông qua lưới điện quốc gia, chính thức sử dụng nguồn điện tái tạo phục vụ hoạt động sản xuất.

Theo thỏa thuận, SEVT sẽ được cung cấp khoảng 70 GWh điện mặt trời mỗi năm, tương đương sản lượng điện phục vụ khoảng 17.000 hộ gia đình Việt Nam. Dự án sẽ giúp giảm khoảng 46.000 tấn khí CO2 phát thải mỗi năm.

Nguồn điện cung cấp cho SEVT được sản xuất từ Nhà máy Điện mặt trời Đức Huệ 2, có công suất thiết kế 49 MWp/41,4 MWAc, đặt tại tỉnh Tây Ninh và do Công ty Cổ phần Điện TTC Đức Huệ - Long An đầu tư, phát triển. Việc đưa nguồn điện này vào vận hành góp phần gia tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo trong cơ cấu nguồn điện quốc gia.

Trong quá trình đàm phán và ký kết hợp đồng, Schneider Electric tham gia với vai trò đơn vị tư vấn năng lượng cho Samsung Electronics.

Đây được xem là giao dịch thương mại đầu tiên được triển khai sau khi cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA) chính thức có hiệu lực tại Việt Nam, đánh dấu bước tiến mới trong quá trình hình thành thị trường điện cạnh tranh và mở rộng khả năng tiếp cận nguồn năng lượng tái tạo của khối doanh nghiệp.

Ông Na Ki Hong, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam, cho biết việc triển khai hợp đồng DPPA đầu tiên thể hiện cam kết của doanh nghiệp trong thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch và phát triển bền vững.

“Thông qua hợp đồng DPPA đầu tiên này, chúng tôi hy vọng sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường năng lượng tái tạo Việt Nam, đồng thời tích cực đồng hành cùng các nỗ lực ứng phó với khủng hoảng biến đổi khí hậu toàn cầu”, ông Na Ki Hong nói.

Trước SEVT, trong năm 2025, hai pháp nhân khác của Samsung tại Việt Nam gồm Samsung Electronics Việt Nam (SEV) tại Bắc Ninh và Samsung Electronics HCMC CE Complex (SEHC) tại TP.HCM đã triển khai các dự án điện mặt trời áp mái nhằm gia tăng tỷ lệ sử dụng năng lượng tái tạo trong hoạt động sản xuất.

Hiện nay, cả SEV và SEHC cũng đang xúc tiến các kế hoạch bổ sung nguồn điện thông qua cơ chế mua bán điện trực tiếp, qua đó mở rộng danh mục năng lượng tái tạo và từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững của tập đoàn tại Việt Nam.

Samsung tuyển kỹ sư và thực tập sinh qua kỳ thi năng lực toàn cầu GSAT

20:40, 24/05/2026

Samsung tuyển kỹ sư và thực tập sinh qua kỳ thi năng lực toàn cầu GSAT

Hoàn tất chuỗi roadshow Samsung Solve for Tomorrow 2026 tại ba miền

14:55, 19/05/2026

Hoàn tất chuỗi roadshow Samsung Solve for Tomorrow 2026 tại ba miền

Samsung khởi động SIC 2026, lần đầu đưa bán dẫn vào chương trình đào tạo

21:03, 14/04/2026

Samsung khởi động SIC 2026, lần đầu đưa bán dẫn vào chương trình đào tạo

Từ khóa:

đầu tư điện mặt trời doanh nghiệp Samsung

Đọc thêm

TP.Hồ Chí Minh khó đạt mục tiêu giải ngân 100% vốn bồi thường năm 2026

TP.Hồ Chí Minh khó đạt mục tiêu giải ngân 100% vốn bồi thường năm 2026

Trong bối cảnh lãnh đạo Thành phố đặt mục tiêu đến cuối quý III/2026 phải đạt trên 90% và cả năm hoàn thành 100% tỷ lệ giải ngân vốn bồi thường, báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường cho thấy nhiều nguyên nhân khiến vốn dự kiến không giải ngân đạt mục tiêu...

Road to English 2026: Lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo và khát vọng vươn lên của thanh thiếu nhi yếu thế

Road to English 2026: Lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo và khát vọng vươn lên của thanh thiếu nhi yếu thế

Thông qua chương trình, các thanh thiếu nhi yếu thế đã có cơ hội trực tiếp trải nghiệm và tương tác với những giải pháp công nghệ hiện đại, góp phần truyền cảm hứng, khơi dậy niềm yêu thích học tập, khám phá công nghệ và nuôi dưỡng khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên số...

Đại sứ Philippines: Việt Nam và Philippines còn nhiều dư địa thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực tiềm năng mới

Đại sứ Philippines: Việt Nam và Philippines còn nhiều dư địa thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực tiềm năng mới

Theo Ngài Francisco Noel R. Fernandez III, Đại sứ Philippines tại Việt Nam, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (từ ngày 31/5 - 1/6/2026 sắp tới) được kỳ vọng sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới giữa hai quốc gia...

Đẩy mạnh hợp tác Việt – Trung trong lĩnh vực công nghiệp điện tử

Đẩy mạnh hợp tác Việt – Trung trong lĩnh vực công nghiệp điện tử

Với chủ đề “Sản xuất thông minh kết nối tương lai”, Triển lãm Quốc tế Điện tử và Sản xuất Thông minh Việt Nam 2026 thu hút sự tham gia của 300 doanh nghiệp đến từ Việt Nam, Trung Quốc và khu vực châu Á - Thái Bình Dương....

TP.Hồ Chí Minh: Đấu giá tài sản phải bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, hạn chế tiêu cực

TP.Hồ Chí Minh: Đấu giá tài sản phải bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, hạn chế tiêu cực

Ủy ban nhân dân TP.Hồ Chí Minh vừa có chỉ đạo tăng cường quản lý nhà nước và giám sát đối với hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn nhằm nâng cao hiệu lực quản lý, bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan và hạn chế tiêu cực trong hoạt động đấu giá tài sản, nhất là đối với quyền sử dụng đất và tài sản công.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
FDI thế hệ mới thu hút dòng vốn chất lượng cao, hợp lực các khu vực kinh tế

Video

FDI thế hệ mới thu hút dòng vốn chất lượng cao, hợp lực các khu vực kinh tế

[Phóng sự ảnh] Gần 125.000 học sinh Hà Nội bước vào kỳ thi lớp 10

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Gần 125.000 học sinh Hà Nội bước vào kỳ thi lớp 10

15 điểm đến đầu tư hàng đầu thế giới đã thay đổi đáng kể trong 10 năm qua

Thế giới

15 điểm đến đầu tư hàng đầu thế giới đã thay đổi đáng kể trong 10 năm qua

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

"Lòng tham" đang lấn át "nỗi sợ" trên Phố Wall

Thế giới

2

Nga tăng cường phát hành trái phiếu nhân dân tệ

Thế giới

3

Hải Phòng đôn đốc tiến độ triển khai 24 dự án cụm công nghiệp

Đầu tư

4

TP.HCM triển khai bồi thường, tái định cư dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa

Bất động sản

5

Đồng Nai sắp khởi công loạt dự án hạ tầng trọng điểm trong tháng 6/2026

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy