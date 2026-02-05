Càng về cuối, cuộc đua gửi tiết kiệm rước lộc vàng cùng Vikki Bank càng nóng

Chỉ còn ít ngày nữa, chương trình “Tiết kiệm Vikki – Trúng vàng ký” sẽ bước vào thời điểm chọn chủ nhân giải đặc biệt 10 lượng vàng SJC – phần thưởng trị giá gần 2 tỷ đồng. Cuộc đua gửi tiết kiệm vừa sinh lời, vừa chờ đón vận may vàng tại Vikki Bank đang nóng lên từng ngày.

Càng về sát thời điểm cuối, lượng khách hàng gửi tiết kiệm tại Vikki Bank ghi nhận mức tăng rõ rệt. Không chỉ bởi lãi suất tốt, mà còn bởi tâm lý quen thuộc mỗi dịp cận Tết: Chốt lại những quyết định tài chính an toàn để bước sang năm mới hanh thông hơn.

Chỉ với một khoản tiền gửi, khách hàng vừa giữ được dòng tiền ổn định, vừa nhận mã dự thưởng tham gia các đợt quay số trúng vàng. Trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, nhiều người xem đây là lựa chọn cân bằng: Tiền sinh lãi đều đặn, còn cơ hội trúng vàng là “lộc” cộng thêm cho đầu xuân.

Anh Hoàng Nam (38 tuổi, TP.HCM) cho biết, anh quyết định gửi 200 triệu đồng tại Vikki Bank ngay khi chương trình bước vào chặng nước rút: “Cuối năm, mình muốn tiền ở trạng thái an tâm. Gửi tiết kiệm lúc này vừa có lãi tốt ổn định, vừa có cảm giác chờ đón vận may đầu năm – giống như tự thưởng cho bản thân sau một năm làm việc.”

Phiên Mega Live cuối kỳ tìm ra chủ nhân 10 lượng vào SJC của “Tiết kiệm Vikki – Trúng vàng ký” sẽ diễn ra vào 12/2/2026. Ảnh: Vikki Bank.

Theo thể lệ chương trình, khách hàng gửi tiết kiệm từ 20 triệu đồng, kỳ hạn từ 1 tháng trở lên, qua ứng dụng Vikki hoặc tại 212 điểm giao dịch trên toàn quốc sẽ nhận mã dự thưởng tham gia quay số trúng vàng.

Từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần, mỗi ngày có 1 khách hàng trúng 1 chỉ vàng SJC 999.9. Riêng thứ Bảy là các phiên “Siêu khuyến mại vàng”, trao thưởng cho 6 khách hàng, với tổng giá trị vàng lên tới hàng chục chỉ mỗi tuần.

Với tần suất quay thưởng dày đặc và việc ngân hàng livestream công bố giải thưởng hằng ngày, gửi tiết kiệm tại Vikki Bank đang được nhiều khách hàng đánh giá là “dễ trúng vàng”, hồi hộp và minh bạch xuyên suốt chương trình.

Tâm điểm của toàn bộ chiến dịch là phiên Mega Live cuối kỳ diễn ra vào 12/2/2026, khi chủ nhân của 10 lượng vàng SJC (1 ký vàng) – giải thưởng trị giá gần 2 tỷ đồng và vẫn tăng theo giá vàng thị trường – sẽ chính thức được xướng tên.

Khi mốc 10/2/2026 đang đến rất gần, gửi tiết kiệm tại Vikki Bank không chỉ là cách giữ tiền an tâm, sinh lời đều đặn, mà còn là cơ hội cuối để góp mặt trong danh sách khách hàng tham gia chọn chủ nhân 10 lượng vàng giá trị lớn.