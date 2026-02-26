Giá bạc trên thị trường quốc tế tăng 10 tháng liên tiếp

Bạc đang hưởng lợi từ “lợi thế kép” của một tài sản vừa có vai trò phòng ngừa rủi ro, vừa gắn với triển vọng tăng trưởng…

Bạc đang nổi lên như tài sản phòng ngừa rủi ro được nhà đầu tư ưu tiên thời gian gần đây. Từ đầu năm đến nay, giá bạc tăng mạnh hơn giá vàng và nếu tiếp tục tăng trong cả tháng 2/2026, kim loại này sẽ ghi nhận tháng tăng giá thứ 10 liên tiếp - chuỗi tăng dài nhất từ trước đến nay.

“Căng thẳng thương mại leo thang thường thúc đẩy nhu cầu đối với các tài sản phòng ngừa rủi ro, đặc biệt trong bối cảnh tăng trưởng toàn cầu chậm lại và bối cảnh địa chính trị ngày càng phân cực”, bà Rania Gule, nhà phân tích thị trường cấp cao tại nền tảng XS.com, nhận định.

Theo bà Gule, rủi ro thương mại có thể làm suy yếu tăng trưởng kinh tế và gây sức ép lên nhu cầu bạc. Tuy nhiên, bạc là kim loại có hai mặt, vừa được coi là tài sản đầu tư, vừa có vai trò quan trọng trong công nghiệp.

“Đây là một trong những lý do chính khiến bạc gần đây trở thành công cụ phòng ngừa rủi ro hấp dẫn hơn vàng”, bà Gule nhận định với trang tin MarketWatch.

Giới đầu tư thường tìm đến kim loại quý để phòng ngừa rủi ro cho danh mục. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, giá hợp đồng bạc tương lai đã tăng hơn 25%, cao hơn mức tăng khoảng 20% của vàng. Theo dữ liệu từ Dow Jones Market Data, bạc cũng đang hướng tới tháng tăng giá thứ 10 liên tiếp trong tháng 2.

Trong một báo cáo công bố ngày 24/2, ông Bas Kooijman, CEO kiêm quản lý tài sản của công ty DHF Capital, cho rằng rủi ro thương mại và căng thẳng địa chính trị đang tiếp tục hỗ trợ thị trường bạc.

Sau khi thuế quan đối ứng của chính quyền Tổng thống Donald Trump bị Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ vào tuần trước, Washington hiện áp mức thuế quan toàn cầu tạm thời 10% và phát tín hiệu có thể nâng mức này lên 15% với một số đối tác thương mại.

Theo ông Kooijman, những diễn biến này đang làm gia tăng lo ngại về một vòng căng thẳng thương mại mới trên thế giới, qua đó thúc đẩy dòng tiền chảy vào các tài sản trú ẩn an toàn. Bên cạnh đó, căng thẳng kéo dài ở Đông Âu, các mối lo an ninh tại Mexico và rủi ro xoay quanh vòng đàm phán hạt nhân Mỹ - Iran lần thứ ba sắp diễn ra tại Geneva cũng tiếp tục hỗ trợ sức hấp dẫn của kim loại quý.

“Bạc có thể hưởng lợi mạnh trong trường hợp bất ổn toàn cầu tiếp tục nóng lên”, ông Kooijman nhận định.

Dù vậy, giá bạc hiện vẫn thấp hơn gần 21% so với mức chốt phiên kỷ lục 115,504 USD ghi nhận ngày 26/1. Nếu tính theo mức cao nhất trong phiên, giá từng lên tới 121,785 USD/oz vào ngày 29/1. Ngay sau đó, trong phiên 30/1, bạc giảm 31% - mức giảm mạnh nhất trong một ngày kể từ tháng 3/1980.

“Khác với vàng, bạc nhạy cảm hơn với chu kỳ kinh tế vì nhu cầu đối với kim loại này phụ thuộc nhiều vào hoạt động sản xuất công nghiệp. Do đó, khi căng thẳng thương mại leo thang, giá bạc có thể tăng trong ngắn hạn nhờ dòng tiền tìm đến tài sản phòng ngừa rủi ro. Tuy nhiên, trong trung hạn, giá bạc chịu tác động bởi triển vọng sản xuất và nhu cầu công nghiệp”, bà Gule của XS.com phân tích.

Bà Gule cho rằng điều này phần nào giải thích vì sao thị trường bạc nhanh chóng chuyển từ làn sóng mua mạnh sang chốt lời thời gian gần đây.

Tuy nhiên, yếu tố cung cầu vẫn là một động lực lớn hỗ trợ thị trường bạc. Theo dự báo của tổ chức nghiên cứu Silver Institute và công ty Metals Focus, thị trường bạc toàn cầu sẽ thiếu hụt khoảng 67 triệu oz trong năm 2026, đánh dấu năm thiếu hụt nguồn cung thứ 6 liên tiếp.

Theo bà Gule, mức thiếu hụt này là khá lớn và có thể tạo nền tảng hỗ trợ cho giá bạc trong trung hạn. Đáng chú ý, nhu cầu bạc từ các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI), xe điện và ngành sản xuất con chip vẫn tiếp tục tăng. Đây là những động lực mang tính dài hạn, nên khó suy yếu đáng kể ngay cả khi căng thẳng thương mại leo thang.

“Thị trường bạc đang dần rời khỏi giai đoạn biến động chủ yếu theo tin tức và chuyển sang giai đoạn được dẫn dắt nhiều hơn bởi các yếu tố cung - cầu và môi trường vĩ mô”, bà Gule nhận định.

Theo bà Gule, lần tăng vọt lên vào nửa cuối tháng 1 chủ yếu là phản ứng tức thời của thị trường trong bối cảnh chính trị căng thẳng. Khi đó, thị trường lo ngại Mỹ có thể mở cuộc tấn công quân sự nhằm vào Iran, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng sau vụ Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Bà Gule cho rằng trong thời gian tới, diễn biến giá bạc sẽ không còn phụ thuộc chủ yếu vào các tin tức nóng, mà chịu tác động nhiều hơn từ chính sách tiền tệ, kỳ vọng lạm phát và xu hướng của đồng USD.

Thị trường hiện nghiêng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất trong tháng 3.

“Nếu sau đó Fed bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ trong phần còn lại của năm, tình tình sẽ thuận lợi hơn cho các kim loại quý, trong đó có bạc, vì chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lời sẽ giảm xuống”, vị chuyên gia nhận định.

Tuy nhiên, bà Gule cũng cảnh báo không nên xem nhẹ yếu tố đầu cơ. Nhiều ý kiến cho rằng biến động mạnh gần đây của kim loại quý có liên quan tới hoạt động giao dịch đầu cơ của giới đầu tư Trung Quốc. Do đó, dòng tiền ngắn hạn vẫn có thể khuếch đại biến động giá, ngay cả khi xu hướng lớn của thị trường đang được quyết định nhiều hơn bởi các yếu tố nền tảng.

“Trong thế giới ngày càng bất định này, bạc vẫn là tài sản vừa có vai trò phòng ngừa rủi ro, vừa hưởng lợi từ triển vọng tăng trưởng. Chính lợi thế kép đó sẽ tiếp tục nâng đỡ bạc trong thời gian tới”, bà Gule nhận xét.