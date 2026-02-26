Thứ Năm, 26/02/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Giá bạc trên thị trường quốc tế tăng 10 tháng liên tiếp

Hoài Thu

26/02/2026, 16:29

Bạc đang hưởng lợi từ “lợi thế kép” của một tài sản vừa có vai trò phòng ngừa rủi ro, vừa gắn với triển vọng tăng trưởng…

Ảnh minh họa - Ảnh: Getty Images
Ảnh minh họa - Ảnh: Getty Images

Bạc đang nổi lên như tài sản phòng ngừa rủi ro được nhà đầu tư ưu tiên thời gian gần đây. Từ đầu năm đến nay, giá bạc tăng mạnh hơn giá vàng và nếu tiếp tục tăng trong cả tháng 2/2026, kim loại này sẽ ghi nhận tháng tăng giá thứ 10 liên tiếp - chuỗi tăng dài nhất từ trước đến nay.

“Căng thẳng thương mại leo thang thường thúc đẩy nhu cầu đối với các tài sản phòng ngừa rủi ro, đặc biệt trong bối cảnh tăng trưởng toàn cầu chậm lại và bối cảnh địa chính trị ngày càng phân cực”, bà Rania Gule, nhà phân tích thị trường cấp cao tại nền tảng XS.com, nhận định.

Theo bà Gule, rủi ro thương mại có thể làm suy yếu tăng trưởng kinh tế và gây sức ép lên nhu cầu bạc. Tuy nhiên, bạc là kim loại có hai mặt, vừa được coi là tài sản đầu tư, vừa có vai trò quan trọng trong công nghiệp.

“Đây là một trong những lý do chính khiến bạc gần đây trở thành công cụ phòng ngừa rủi ro hấp dẫn hơn vàng”, bà Gule nhận định với trang tin MarketWatch.

Giới đầu tư thường tìm đến kim loại quý để phòng ngừa rủi ro cho danh mục. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, giá hợp đồng bạc tương lai đã tăng hơn 25%, cao hơn mức tăng khoảng 20% của vàng. Theo dữ liệu từ Dow Jones Market Data, bạc cũng đang hướng tới tháng tăng giá thứ 10 liên tiếp trong tháng 2.

Trong một báo cáo công bố ngày 24/2, ông Bas Kooijman, CEO kiêm quản lý tài sản của công ty DHF Capital, cho rằng rủi ro thương mại và căng thẳng địa chính trị đang tiếp tục hỗ trợ thị trường bạc.

Sau khi thuế quan đối ứng của chính quyền Tổng thống Donald Trump bị Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ vào tuần trước, Washington hiện áp mức thuế quan toàn cầu tạm thời 10% và phát tín hiệu có thể nâng mức này lên 15% với một số đối tác thương mại.

Theo ông Kooijman, những diễn biến này đang làm gia tăng lo ngại về một vòng căng thẳng thương mại mới trên thế giới, qua đó thúc đẩy dòng tiền chảy vào các tài sản trú ẩn an toàn. Bên cạnh đó, căng thẳng kéo dài ở Đông Âu, các mối lo an ninh tại Mexico và rủi ro xoay quanh vòng đàm phán hạt nhân Mỹ - Iran lần thứ ba sắp diễn ra tại Geneva cũng tiếp tục hỗ trợ sức hấp dẫn của kim loại quý.

“Bạc có thể hưởng lợi mạnh trong trường hợp bất ổn toàn cầu tiếp tục nóng lên”, ông Kooijman nhận định.

Dù vậy, giá bạc hiện vẫn thấp hơn gần 21% so với mức chốt phiên kỷ lục 115,504 USD ghi nhận ngày 26/1. Nếu tính theo mức cao nhất trong phiên, giá từng lên tới 121,785 USD/oz vào ngày 29/1. Ngay sau đó, trong phiên 30/1, bạc giảm 31% - mức giảm mạnh nhất trong một ngày kể từ tháng 3/1980.

“Khác với vàng, bạc nhạy cảm hơn với chu kỳ kinh tế vì nhu cầu đối với kim loại này phụ thuộc nhiều vào hoạt động sản xuất công nghiệp. Do đó, khi căng thẳng thương mại leo thang, giá bạc có thể tăng trong ngắn hạn nhờ dòng tiền tìm đến tài sản phòng ngừa rủi ro. Tuy nhiên, trong trung hạn, giá bạc chịu tác động bởi triển vọng sản xuất và nhu cầu công nghiệp”, bà Gule của XS.com phân tích.

Bà Gule cho rằng điều này phần nào giải thích vì sao thị trường bạc nhanh chóng chuyển từ làn sóng mua mạnh sang chốt lời thời gian gần đây.

Tuy nhiên, yếu tố cung cầu vẫn là một động lực lớn hỗ trợ thị trường bạc. Theo dự báo của tổ chức nghiên cứu Silver Institute và công ty Metals Focus, thị trường bạc toàn cầu sẽ thiếu hụt khoảng 67 triệu oz trong năm 2026, đánh dấu năm thiếu hụt nguồn cung thứ 6 liên tiếp.

Theo bà Gule, mức thiếu hụt này là khá lớn và có thể tạo nền tảng hỗ trợ cho giá bạc trong trung hạn. Đáng chú ý, nhu cầu bạc từ các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI), xe điện và ngành sản xuất con chip vẫn tiếp tục tăng. Đây là những động lực mang tính dài hạn, nên khó suy yếu đáng kể ngay cả khi căng thẳng thương mại leo thang.

“Thị trường bạc đang dần rời khỏi giai đoạn biến động chủ yếu theo tin tức và chuyển sang giai đoạn được dẫn dắt nhiều hơn bởi các yếu tố cung - cầu và môi trường vĩ mô”, bà Gule nhận định.

Theo bà Gule, lần tăng vọt lên vào nửa cuối tháng 1 chủ yếu là phản ứng tức thời của thị trường trong bối cảnh chính trị căng thẳng. Khi đó, thị trường lo ngại Mỹ có thể mở cuộc tấn công quân sự nhằm vào Iran, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng sau vụ Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Bà Gule cho rằng trong thời gian tới, diễn biến giá bạc sẽ không còn phụ thuộc chủ yếu vào các tin tức nóng, mà chịu tác động nhiều hơn từ chính sách tiền tệ, kỳ vọng lạm phát và xu hướng của đồng USD.

Thị trường hiện nghiêng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất trong tháng 3.

“Nếu sau đó Fed bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ trong phần còn lại của năm, tình tình sẽ thuận lợi hơn cho các kim loại quý, trong đó có bạc, vì chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lời sẽ giảm xuống”, vị chuyên gia nhận định.

Tuy nhiên, bà Gule cũng cảnh báo không nên xem nhẹ yếu tố đầu cơ. Nhiều ý kiến cho rằng biến động mạnh gần đây của kim loại quý có liên quan tới hoạt động giao dịch đầu cơ của giới đầu tư Trung Quốc. Do đó, dòng tiền ngắn hạn vẫn có thể khuếch đại biến động giá, ngay cả khi xu hướng lớn của thị trường đang được quyết định nhiều hơn bởi các yếu tố nền tảng.

“Trong thế giới ngày càng bất định này, bạc vẫn là tài sản vừa có vai trò phòng ngừa rủi ro, vừa hưởng lợi từ triển vọng tăng trưởng. Chính lợi thế kép đó sẽ tiếp tục nâng đỡ bạc trong thời gian tới”, bà Gule nhận xét.

Giá vàng tăng trở lại, SPDR Gold Trust mua ròng 3 phiên liên tiếp

07:22, 26/02/2026

Giá vàng tăng trở lại, SPDR Gold Trust mua ròng 3 phiên liên tiếp

Những lần giá bạc tăng đột biến trong hơn 60 năm qua

07:19, 11/02/2026

Những lần giá bạc tăng đột biến trong hơn 60 năm qua

Diễn biến giá vàng sắp tới tùy thuộc đàm phán Mỹ - Iran

07:12, 23/02/2026

Diễn biến giá vàng sắp tới tùy thuộc đàm phán Mỹ - Iran

Từ khóa:

bạc giá bạc tăng tài sản phòng ngừa rủi ro thế giới vàng

Đọc thêm

Ấn Độ - Israel mở rộng hợp tác kinh tế, công nghệ trong chuyến thăm của Thủ tướng Narendra Modi

Ấn Độ - Israel mở rộng hợp tác kinh tế, công nghệ trong chuyến thăm của Thủ tướng Narendra Modi

Phát biểu trước Quốc hội Israel (Knesset), Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhấn mạnh nền tảng kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ của Ấn Độ và vị thế trung tâm công nghệ của Israel là “cơ sở tự nhiên” cho một giai đoạn hợp tác mới, trong đó đổi mới sáng tạo, bán dẫn và trí tuệ nhân tạo được xem là những trụ cột chiến lược...

IMF cảnh báo về chính sách kinh tế của Mỹ

IMF cảnh báo về chính sách kinh tế của Mỹ

Ngoài việc chỉ trích thuế quan Mỹ, giới chức IMF cũng cảnh báo về việc việc chính quyền ông Trump sa thải công chức liên bang trên diện rộng...

Gián tiếp chịu thuế quan đối ứng, người tiêu dùng Mỹ có được hoàn thuế?

Gián tiếp chịu thuế quan đối ứng, người tiêu dùng Mỹ có được hoàn thuế?

Sau khi Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết bác bỏ thuế quan đối ứng, câu hỏi được nhiều người quan tâm lúc này là liệu người tiêu dùng tại Mỹ - nhóm phải mua hàng với giá cao hơn do thuế quan đối ứng - có được hoàn tiền hay không...

Nợ toàn cầu tăng lên kỷ lục 348 nghìn tỷ USD trong năm 2025

Nợ toàn cầu tăng lên kỷ lục 348 nghìn tỷ USD trong năm 2025

Riêng trong năm 2025, nợ tăng thêm gần 29 nghìn tỷ USD, ghi nhận mức tăng theo năm lớn nhất kể từ giai đoạn bùng nổ sau đại dịch Covid-19...

Các quốc gia chạy đua giành nguồn cung khoáng sản quan trọng

Các quốc gia chạy đua giành nguồn cung khoáng sản quan trọng

Cuộc đua giành nguồn cung khoáng sản quan trọng đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, khi các quốc gia ngày càng nhận thức rõ tầm quan trọng của các kim loại này đối với an ninh quốc gia và chính sách công nghiệp...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Mỹ thâm hụt thương mại hàng hóa với những nền kinh tế nào nhiều nhất năm 2025?

Thế giới

Mỹ thâm hụt thương mại hàng hóa với những nền kinh tế nào nhiều nhất năm 2025?

[Phóng sự ảnh]: Người dân xếp hàng sớm mua vàng ngày vía Thần tài

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh]: Người dân xếp hàng sớm mua vàng ngày vía Thần tài

Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

eMagazine

Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Giá bạc trên thị trường quốc tế tăng 10 tháng liên tiếp

Thế giới

2

Nghệ An: Từ cao tốc đến cảng biển, các dự án trọng điểm chạy đua với thời gian

Đầu tư

3

Khuyến khích doanh nghiệp xây dựng, vận hành hệ thống đo lường

Kinh tế số

4

Blog chứng khoán: Bẫy tâm lý

Chứng khoán

5

Hiện trạng nhà ở xã hội tại TP.Hồ Chí Minh: Nhu cầu lớn, nguồn cung chưa theo kịp thực tế

Bất động sản

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy