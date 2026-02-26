Chênh lệch giá vàng miếng SJC và vàng thế giới giảm gần 27% từ phiên đỉnh ngày 30/1

Trong phiên sáng 26/2, giá vàng miếng và vàng nhẫn tại các doanh nghiệp giảm từ 300 – 400 nghìn đồng/lượng trong khi giá vàng thế giới duy trì xu hướng tăng, kéo chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới giảm hơn 1 triệu đồng so với phiên 25/2. Kể từ mốc đỉnh 20/1, khoảng cách này giảm tương đương 26,7%...

Mở cửa phiên giao dịch sáng 26/2, giá vàng miếng SJC ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng) bất ngờ đảo chiều giảm. Cập nhật bảng giá từ các đơn vị kinh doanh, giá bán vàng miếng SJC chủ yếu đưa về mức 185 triệu đồng/lượng

Tính đến 11 giờ ngày 26/2, Công ty SJC vẫn duy trì ổn định giá mua vàng miếng ổn định ở mức 182 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 185 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên hôm qua (25/2), giá vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này giảm nhẹ 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Cùng thời điểm trên, Tập đoàn PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý đều đặt giá giao dịch tại 182 triệu – 185 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp trên cũng giảm 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 25/2.

Tại khu vực phía Nam, tính đến 11 giờ ngày 26/2, Mi Hồng cũng neo cứng giá bán vàng miếng SJC ở mức 185 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá mua vàng miếng tại doanh nghiệp này niêm yết ở mức 182,2 triệu đồng/lượng. Giá mua vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này giảm 100 nghìn đồng/lượng trong khi khi giá bán ra không đổi.

Tại Ngọc Thẩm, trong phiên sáng nay, giá vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Tính đến 11 giờ ngày 26/2, Ngọc Thẩm niêm yết giá mua, bán vàng miếng ở mức 180,5 triệu – 183,5 triệu đồng/lượng.

Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên sáng 26/2/2026. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Trái ngược với diễn biến trên thị trường vàng miếng, giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại một số hệ thống lớn điều chỉnh tăng hoặc giữu nguyên so với phiên hôm qua (25/2). Dù vậy, phần lớn các đơn vị kinh doanh vẫn giảm giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” từ 300 nghìn – 400 nghìn đồng/lượng.

Sau khi giảm 2,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều trong phiên hôm qua (25/2), giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Ngọc Thẩm duy trì xu hướng đi ngang trong phiên sáng nay. Lúc 11 giờ, Ngọc Thẩm niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 171 triệu – 175 triệu đồng/lượng, tương đương chênh lệch giá mua, bán là 4 triệu đồng/lượng.

Dù không ghi nhận bất cứ nhịp điều chỉnh nào trong phiên sáng nhưng Ngọc Thẩm vẫn là đơn vị neo giá mua, bán vàng nhẫn ở mức thấp nhất trên thị trường.

Chênh lệch giá vàng trong nước và giá vàng thế giới trong phiên sáng 26/2. guồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Trong phiên giao dịch sáng 26/2, chênh lệch giữa giá vàng miếng SJC và giá vàng thế giới giảm mạnh gần 7 triệu đồng/lượng so với mốc đỉnh được ghi nhận vào phiên 30/1 là 25,59 triệu đồng/lượng, tương đương với mức giảm 26,7%. Đối với vàng nhẫn, tuỳ từng thường hiệu, mức chênh lệch này giảm từ 25,7% tới 52,8%.

Trong khi đó, ngay khi mở cửa phiên sáng nay, giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu và giá vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 999.9 tại Bảo Tín Mạnh Hải đặt ở mức 181,8 triệu – 184,8 triệu đồng/lượng, tăng 300 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Cả hai doanh nghiệp này vẫn duy trì ổn định mức giá giao dịch trên trong suốt phiên sáng.

Ngược lại, mức giá giao dịch 181,8 triệu – 184,8 triệu đồng cũng được niêm yết tại PNJ từ lúc mở cửa phiên. Tuy nhiên, giá vàng nhẫn trơn 9999 tại PNJ giảm 400 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 25/2.

Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC niêm yết giá mua vàng nhẫn “4 số 9” ổn định ở mức 181,5 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 184,5 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng. Giá mua, bán vàng nhẫn tại doanh nghiệp này giảm 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Tương tự, tính đến 11 giờ, Phú Quý cũng đặt giá mua vàng nhẫn 9999 ở mức 181,5 triệu đồng/lượng và giá bán là 184,5 triệu đồng/lượng. Giá mua, bán vàng nhẫn giảm 300 nghìn đồng/lượng so với giá chốt phiên 24/2.

Trong phiên sáng nay, DOJI là đơn vị ghi nhận giá giao dịch vàng nhẫn cao nhất thị trường,

Mở cửa phiên sáng, giá vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở mức 181,9 triệu – 184,9 triệu đồng/lượng (mua – bán). Mức giá giao dịch trên tiếp tục được duy trì ổn định đến hết phiên sáng. So với giá chốt phiên 25/2, giá mua, bán vàng nhẫn tại doanh nghiệp này cũng giảm 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.