Chênh lệch giá vàng miếng SJC và vàng thế giới giảm gần 27% từ phiên đỉnh ngày 30/1
Mai Nhi
26/02/2026, 14:23
Trong phiên sáng 26/2, giá vàng miếng và vàng nhẫn tại các doanh nghiệp giảm từ 300 – 400 nghìn đồng/lượng trong khi giá vàng thế giới duy trì xu hướng tăng, kéo chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới giảm hơn 1 triệu đồng so với phiên 25/2. Kể từ mốc đỉnh 20/1, khoảng cách này giảm tương đương 26,7%...
Mở cửa phiên giao dịch sáng 26/2, giá vàng miếng SJC ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng
Giêng) bất ngờ đảo chiều giảm. Cập
nhật bảng giá từ các đơn vị kinh doanh, giá bán vàng miếng SJC chủ yếu đưa về mức
185 triệu đồng/lượng
Tính đến 11 giờ ngày 26/2, Công
ty SJC vẫn duy trì ổn định giá mua vàng miếng ổn định ở mức 182 triệu
đồng/lượng và giá bán ra là 185 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng. So
với giá chốt phiên hôm qua (25/2), giá vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này giảm
nhẹ 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Cùng thời điểm trên, Tập đoàn PNJ,
DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý đều đặt giá giao dịch tại 182
triệu – 185 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp trên cũng
giảm 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 25/2.
Tại khu vực phía Nam, tính đến 11 giờ
ngày 26/2, Mi Hồng cũng neo cứng giá bán vàng miếng SJC ở mức 185 triệu
đồng/lượng. Trong khi đó, giá mua vàng miếng tại doanh
nghiệp này niêm yết ở mức 182,2 triệu đồng/lượng. Giá mua vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này giảm 100 nghìn đồng/lượng trong khi
khi giá bán ra không đổi.
Tại Ngọc Thẩm, trong phiên sáng nay, giá vàng
miếng SJC tại doanh nghiệp này giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Tính đến 11 giờ ngày 26/2, Ngọc Thẩm niêm yết giá mua, bán vàng miếng ở mức 180,5 triệu – 183,5 triệu đồng/lượng.
Trái ngược với diễn biến trên thị trường
vàng miếng, giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại một số hệ thống lớn điều chỉnh
tăng hoặc giữu nguyên so với phiên hôm qua (25/2). Dù vậy, phần lớn các đơn vị kinh
doanh vẫn giảm giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” từ 300 nghìn – 400 nghìn đồng/lượng.
Sau khi giảm 2,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều
trong phiên hôm qua (25/2), giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Ngọc Thẩm duy trì
xu hướng đi ngang trong phiên sáng nay. Lúc 11 giờ, Ngọc Thẩm niêm yết giá mua, bán
vàng nhẫn ở mức 171 triệu – 175 triệu đồng/lượng, tương đương chênh lệch giá mua, bán là 4 triệu đồng/lượng.
Dù không ghi nhận bất cứ nhịp điều chỉnh
nào trong phiên sáng nhưng Ngọc Thẩm vẫn là đơn vị neo giá mua, bán vàng nhẫn ở
mức thấp nhất trên thị trường.
Trong phiên giao dịch sáng 26/2, chênh lệch giữa giá vàng miếng SJC và giá vàng thế giới giảm mạnh gần 7 triệu đồng/lượng so với mốc đỉnh được ghi nhận vào phiên 30/1 là 25,59 triệu đồng/lượng, tương đương với mức giảm 26,7%. Đối với vàng nhẫn, tuỳ từng thường hiệu, mức chênh lệch này giảm từ 25,7% tới 52,8%.
Trong
khi đó,ngay khi mở cửa phiên sáng nay, giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh
Châu và giá vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 999.9 tại Bảo Tín Mạnh Hải đặt ở mức 181,8 triệu –
184,8 triệu đồng/lượng, tăng 300 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Cả hai doanh nghiệp này vẫn duy trì ổn định mức giá
giao dịch trêntrong suốt phiên sáng.
Ngược lại, mức giá giao dịch 181,8 triệu – 184,8 triệu
đồng cũng được niêm yết tại PNJ từ lúc mở cửa phiên. Tuy nhiên, giá vàng nhẫn trơn 9999 tại PNJ giảm 400 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so
với giá chốt phiên 25/2.
Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC niêm yết giá mua vàng nhẫn “4 số 9” ổn
định ở mức 181,5 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 184,5 triệu đồng/lượng trong
suốt phiên sáng. Giá mua, bán vàng nhẫn tại doanh nghiệp
này giảm 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Tương tự, tính đến 11 giờ, Phú Quý
cũng đặt giá mua vàng nhẫn 9999 ở mức 181,5 triệu đồng/lượng và giá bán là 184,5
triệu đồng/lượng. Giá mua, bán vàng nhẫn giảm 300 nghìn đồng/lượng so với giá
chốt phiên 24/2.
Trong phiên sáng nay, DOJI là đơn vị ghi
nhận giá giao dịch vàng nhẫn cao nhất thị trường,
Mở cửa phiên sáng, giá vàng
nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
tại DOJI niêm yết ở mức 181,9
triệu – 184,9 triệu đồng/lượng (mua – bán). Mức giá giao dịch trên tiếp tục
được duy trì ổn định đến hết phiên sáng. So với giá chốt phiên 25/2, giá mua, bán vàng nhẫn
tại doanh nghiệp này cũng giảm 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Tại thị
trường NewYork, cập nhật lúc 11 giờ ngày 26/2, hợp đồng giá vàng giao ngay tiếp
tục tăng thêm hơn 0,5%, tiến lên mốc 5.191,5 USD/oz.
Theo tỷ giá
Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá
vàng thế giới ở mức 18,77 triệu đồng/lượng, giảm hơn 1 triệu đồng/lượng so với giá
chốt phiên 25/2. Trong khi đó, đối với giá vàng nhẫn “4 số 9”, khoảng cách này
dao động từ 8,77 – 18,67 triệu đồng/lượng, tùy từng thương hiệu.
Người dân Thủ đô xếp hàng từ rạng sáng tại Bảo Tín Mạnh Hải mua vàng ngày vía Thần Tài
09:00, 26/02/2026
Đà tăng của giá vàng trong nước bằng một nửa so với thế giới
Ngày vía Thần Tài năm nay, thị trường vàng đã chứng kiến những biến động bất ngờ; giá vàng trong nước giảm nhẹ, trong khi giá vàng thế giới lại có xu hướng tăng và khoảng cách chênh lệch lên tới hơn 20 triệu đồng mỗi lượng…
Người dân Thủ đô xếp hàng từ rạng sáng tại Bảo Tín Mạnh Hải mua vàng ngày vía Thần Tài
Sáng 26/2 (ngày mùng 10 tháng Giêng), thị trường vàng tại Hà Nội ghi nhận không khí giao dịch sôi động ngay từ rạng sáng khi người dân tập trung tại các tuyến phố trung tâm để mua vàng cầu may trong ngày vía Thần Tài.
Giá vàng tăng trở lại, SPDR Gold Trust mua ròng 3 phiên liên tiếp
Trong 3 phiên liên tiếp vừa qua, quỹ vàng khổng lồ này đã mua ròng gần 19 tấn vàng...
Bộ Tài chính đề xuất nâng hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp lên tối đa 95%
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2018/NĐ-CP về bảo hiểm nông nghiệp cho phép nâng mức hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp lên tối đa 95% đối với hộ nghèo. Cùng đó, tăng mạnh tỷ lệ hỗ trợ cá nhân, tổ chức sản xuất và mở rộng thêm đối tượng cây trồng, vật nuôi chủ lực...
Giá mua bán USD ở các ngân hàng tăng mạnh
Tỷ giá USD tăng mạnh trong ba phiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán trên cả thị trường ngân hàng và thị trường tự do, khi cán cân thương mại hàng hóa lũy kế đến ngày 15/2/2026 ghi nhận mức thâm hụt 2,9 tỷ USD…
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: