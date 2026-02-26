Thứ Năm, 26/02/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tài chính

Chênh lệch giá vàng miếng SJC và vàng thế giới giảm gần 27% từ phiên đỉnh ngày 30/1

Mai Nhi

26/02/2026, 14:23

Trong phiên sáng 26/2, giá vàng miếng và vàng nhẫn tại các doanh nghiệp giảm từ 300 – 400 nghìn đồng/lượng trong khi giá vàng thế giới duy trì xu hướng tăng, kéo chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới giảm hơn 1 triệu đồng so với phiên 25/2. Kể từ mốc đỉnh 20/1, khoảng cách này giảm tương đương 26,7%...

Giá vàng miếng và vàng nhẫn giảm từ 300 – 400 nghìn đồng/lượng
Giá vàng miếng và vàng nhẫn giảm từ 300 – 400 nghìn đồng/lượng

Mở cửa phiên giao dịch sáng 26/2, giá vàng miếng SJC ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng) bất ngờ đảo chiều giảm. Cập nhật bảng giá từ các đơn vị kinh doanh, giá bán vàng miếng SJC chủ yếu đưa về mức 185 triệu đồng/lượng

Tính đến 11 giờ ngày 26/2, Công ty SJC vẫn duy trì ổn định giá mua vàng miếng ổn định ở mức 182 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 185 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên hôm qua (25/2), giá vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này giảm nhẹ 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Cùng thời điểm trên, Tập đoàn PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý đều đặt giá giao dịch tại 182 triệu – 185 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp trên cũng giảm 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 25/2.

Tại khu vực phía Nam, tính đến 11 giờ ngày 26/2, Mi Hồng cũng neo cứng giá bán vàng miếng SJC ở mức 185 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá mua vàng miếng tại doanh nghiệp này niêm yết ở mức 182,2 triệu đồng/lượng. Giá mua vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này giảm 100 nghìn đồng/lượng trong khi khi giá bán ra không đổi.

Tại Ngọc Thẩm, trong phiên sáng nay, giá vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Tính đến 11 giờ ngày 26/2, Ngọc Thẩm niêm yết giá mua, bán vàng miếng ở mức 180,5 triệu – 183,5 triệu đồng/lượng.

Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên sáng 26/2/2026. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp
Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên sáng 26/2/2026. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Trái ngược với diễn biến trên thị trường vàng miếng, giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại một số hệ thống lớn điều chỉnh tăng hoặc giữu nguyên so với phiên hôm qua (25/2). Dù vậy, phần lớn các đơn vị kinh doanh vẫn giảm giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” từ 300 nghìn – 400 nghìn đồng/lượng.

Sau khi giảm 2,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều trong phiên hôm qua (25/2), giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Ngọc Thẩm duy trì xu hướng đi ngang trong phiên sáng nay. Lúc 11 giờ, Ngọc Thẩm niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 171 triệu – 175 triệu đồng/lượng, tương đương chênh lệch giá mua, bán là 4 triệu đồng/lượng.

Dù không ghi nhận bất cứ nhịp điều chỉnh nào trong phiên sáng nhưng Ngọc Thẩm vẫn là đơn vị neo giá mua, bán vàng nhẫn ở mức thấp nhất trên thị trường.

Chênh lệch giá vàng trong nước và giá vàng thế giới trong phiên sáng 26/2. guồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán
Chênh lệch giá vàng trong nước và giá vàng thế giới trong phiên sáng 26/2. guồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Trong phiên giao dịch sáng 26/2, chênh lệch giữa giá vàng miếng SJC và giá vàng thế giới giảm mạnh gần 7 triệu đồng/lượng so với mốc đỉnh được ghi nhận vào phiên 30/1 là 25,59 triệu đồng/lượng, tương đương với mức giảm 26,7%. Đối với vàng nhẫn, tuỳ từng thường hiệu, mức chênh lệch này giảm từ 25,7% tới 52,8%.

Trong khi đó, ngay khi mở cửa phiên sáng nay, giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu giá vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 999.9 tại Bảo Tín Mạnh Hải đặt ở mức 181,8 triệu – 184,8 triệu đồng/lượng, tăng 300 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Cả hai doanh nghiệp này vẫn duy trì ổn định mức giá giao dịch trên trong suốt phiên sáng.

Ngược lại, mức giá giao dịch 181,8 triệu – 184,8 triệu đồng cũng được niêm yết tại PNJ từ lúc mở cửa phiên. Tuy nhiên, giá vàng nhẫn trơn 9999 tại PNJ giảm 400 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 25/2.

Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC niêm yết giá mua vàng nhẫn “4 số 9” ổn định ở mức 181,5 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 184,5 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng. Giá mua, bán vàng nhẫn tại doanh nghiệp này giảm 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Tương tự, tính đến 11 giờ, Phú Quý cũng đặt giá mua vàng nhẫn 9999 ở mức 181,5 triệu đồng/lượng và giá bán là 184,5 triệu đồng/lượng. Giá mua, bán vàng nhẫn giảm 300 nghìn đồng/lượng so với giá chốt phiên 24/2.

Trong phiên sáng nay, DOJI là đơn vị ghi nhận giá giao dịch vàng nhẫn cao nhất thị trường,

Mở cửa phiên sáng, giá vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở mức 181,9 triệu – 184,9 triệu đồng/lượng (mua – bán). Mức giá giao dịch trên tiếp tục được duy trì ổn định đến hết phiên sáng. So với giá chốt phiên 25/2, giá mua, bán vàng nhẫn tại doanh nghiệp này cũng giảm 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Tại thị trường NewYork, cập nhật lúc 11 giờ ngày 26/2, hợp đồng giá vàng giao ngay tiếp tục tăng thêm hơn 0,5%, tiến lên mốc 5.191,5 USD/oz.

Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá vàng thế giới ở mức 18,77 triệu đồng/lượng, giảm hơn 1 triệu đồng/lượng so với giá chốt phiên 25/2. Trong khi đó, đối với giá vàng nhẫn “4 số 9”, khoảng cách này dao động từ 8,77 – 18,67 triệu đồng/lượng, tùy từng thương hiệu.

Người dân Thủ đô xếp hàng từ rạng sáng tại Bảo Tín Mạnh Hải mua vàng ngày vía Thần Tài

09:00, 26/02/2026

Người dân Thủ đô xếp hàng từ rạng sáng tại Bảo Tín Mạnh Hải mua vàng ngày vía Thần Tài

Đà tăng của giá vàng trong nước bằng một nửa so với thế giới

15:26, 25/02/2026

Đà tăng của giá vàng trong nước bằng một nửa so với thế giới

Giá vàng miếng SJC bất động, giá vàng nhẫn 9999 tăng nhẹ

15:26, 24/02/2026

Giá vàng miếng SJC bất động, giá vàng nhẫn 9999 tăng nhẹ

Từ khóa:

chênh lệch giá vàng diễn biến giá vàng giá vàng hôm nay giá vàng miếng giá vàng miếng sjc giá vàng nhẫn giá vàng nhẫn 4 số 9 giá vàng nhẫn 9999 tài chính

Đọc thêm

Giá vàng ngày vía Thần Tài bất ngờ giảm nhẹ

Giá vàng ngày vía Thần Tài bất ngờ giảm nhẹ

Ngày vía Thần Tài năm nay, thị trường vàng đã chứng kiến những biến động bất ngờ; giá vàng trong nước giảm nhẹ, trong khi giá vàng thế giới lại có xu hướng tăng và khoảng cách chênh lệch lên tới hơn 20 triệu đồng mỗi lượng…

Người dân Thủ đô xếp hàng từ rạng sáng tại Bảo Tín Mạnh Hải mua vàng ngày vía Thần Tài

Người dân Thủ đô xếp hàng từ rạng sáng tại Bảo Tín Mạnh Hải mua vàng ngày vía Thần Tài

Sáng 26/2 (ngày mùng 10 tháng Giêng), thị trường vàng tại Hà Nội ghi nhận không khí giao dịch sôi động ngay từ rạng sáng khi người dân tập trung tại các tuyến phố trung tâm để mua vàng cầu may trong ngày vía Thần Tài.

Giá vàng tăng trở lại, SPDR Gold Trust mua ròng 3 phiên liên tiếp

Giá vàng tăng trở lại, SPDR Gold Trust mua ròng 3 phiên liên tiếp

Trong 3 phiên liên tiếp vừa qua, quỹ vàng khổng lồ này đã mua ròng gần 19 tấn vàng...

Bộ Tài chính đề xuất nâng hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp lên tối đa 95%

Bộ Tài chính đề xuất nâng hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp lên tối đa 95%

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2018/NĐ-CP về bảo hiểm nông nghiệp cho phép nâng mức hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp lên tối đa 95% đối với hộ nghèo. Cùng đó, tăng mạnh tỷ lệ hỗ trợ cá nhân, tổ chức sản xuất và mở rộng thêm đối tượng cây trồng, vật nuôi chủ lực...

Giá mua bán USD ở các ngân hàng tăng mạnh

Giá mua bán USD ở các ngân hàng tăng mạnh

Tỷ giá USD tăng mạnh trong ba phiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán trên cả thị trường ngân hàng và thị trường tự do, khi cán cân thương mại hàng hóa lũy kế đến ngày 15/2/2026 ghi nhận mức thâm hụt 2,9 tỷ USD…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Mỹ thâm hụt thương mại hàng hóa với những nền kinh tế nào nhiều nhất năm 2025?

Thế giới

Mỹ thâm hụt thương mại hàng hóa với những nền kinh tế nào nhiều nhất năm 2025?

[Phóng sự ảnh]: Người dân xếp hàng sớm mua vàng ngày vía Thần tài

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh]: Người dân xếp hàng sớm mua vàng ngày vía Thần tài

Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

eMagazine

Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Danh mục hàng loạt cổ phiếu hấp dẫn nhờ tăng trưởng lợi nhuận

Chứng khoán

2

"Cá mập" Pyn Elite: Thị trường sẽ giằng co biến động trong suốt năm nay

Chứng khoán

3

Cổ phiếu điều chỉnh diện rộng, thanh khoản thấp đột biến

Chứng khoán

4

Giá vàng ngày vía Thần Tài bất ngờ giảm nhẹ

Tài chính

5

Mỹ siết trừng phạt Iran trước vòng đàm phán mới

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy