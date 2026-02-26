Thứ Năm, 26/02/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tài chính

Đề xuất nâng mức chi trả bảo hiểm tiền gửi lên 2,8 lần

Kỳ Phong

26/02/2026, 14:50

Ngân hàng Nhà nước đang xây dựng dự thảo Thông tư về hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi. Trong đó đề xuất nâng mức chi trả tối đa từ 125 triệu đồng hiện nay lên 350 triệu đồng, tăng 2,8 lần đối với người gửi tiền tại một tổ chức tín dụng…

Với mức bảo vệ 125 triệu đồng, tỷ lệ người gửi tiền được bảo vệ toàn bộ chỉ đạt 87,61%
Với mức bảo vệ 125 triệu đồng, tỷ lệ người gửi tiền được bảo vệ toàn bộ chỉ đạt 87,61%

Theo Ngân hàng Nhà nước, từ năm 2000 đến nay, hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi tại Việt Nam đã được điều chỉnh 3 lần, với giá trị năm 2025 tăng khoảng 4,16 lần so với năm 2000.

Tuy nhiên, trong cùng giai đoạn, GDP bình quân đầu người tăng tới 22 lần, khiến tỷ lệ giữa mức bảo vệ tiền gửi và thu nhập bình quân đầu người giảm mạnh từ 5,2 lần xuống chỉ còn 1 lần vào năm 2025.

Về quy mô nền kinh tế, GDP của Việt Nam đã tăng từ 444 nghìn tỷ đồng năm 2000 lên 12.847 nghìn tỷ đồng năm 2025, tức tăng gần 29 lần sau 25 năm. Dự kiến đến năm 2030, quy mô GDP sẽ tiếp tục tăng khoảng 1,6 lần so với năm 2025. Những con số này cho thấy mức bảo vệ tiền gửi hiện nay chưa theo kịp tốc độ tăng trưởng kinh tế.

Cùng với sự phát triển kinh tế, quy mô tiền gửi được bảo hiểm cũng tăng nhanh. Trong giai đoạn 2000–2025, số dư tiền gửi được bảo hiểm đã tăng từ 66,4 nghìn tỷ đồng lên khoảng 10,2 triệu tỷ đồng.

Theo Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam, tính đến ngày 31/12/2025, tổng số dư tiền gửi được bảo hiểm đạt 10,02 triệu tỷ đồng, tăng gần 3,4 triệu tỷ đồng so với cuối năm 2021, tương đương tăng 51,4%. Số người gửi tiền được bảo hiểm cũng tăng mạnh, đạt 138,69 triệu người, tăng 55,58 triệu người so với năm 2021, tương đương tăng 66,87%.

Ngân hàng Nhà nước cho biết tại thời điểm tháng 12/2025, có hơn 56 triệu tài khoản có số dư dưới 50.000 đồng và hầu như không hoạt động, chiếm hơn 40% tổng số người gửi tiền được bảo hiểm. Nguyên nhân chủ yếu do việc mở tài khoản trực tuyến ngày càng phổ biến, khiến nhiều người có nhiều tài khoản nhưng không sử dụng.

Sau khi loại trừ nhóm tài khoản này, với mức bảo vệ 125 triệu đồng, tỷ lệ người gửi tiền được bảo vệ toàn bộ chỉ đạt 87,61%. Con số này thấp hơn mức bình quân toàn cầu là 98%, đồng thời thấp hơn mục tiêu 92% – 95% theo chiến lược phát triển bảo hiểm tiền gửi của Việt Nam.

Theo các báo cáo của Hiệp hội Bảo hiểm tiền gửi quốc tế (IADI), tỷ lệ người gửi tiền được bảo hiểm toàn bộ trung bình trên thế giới duy trì ở mức khoảng 98%, trong khi tại Việt Nam với hạn mức 125 triệu đồng, tỷ lệ này là 87,61%. Tỷ lệ hạn mức chi trả trên GDP bình quân đầu người của thế giới trung bình khoảng 3,3 lần, còn Việt Nam chỉ đạt 1 lần. Để đạt mức trung bình toàn cầu theo tiêu chí này, hạn mức bảo hiểm tiền gửi của Việt Nam cần tăng lên khoảng 414 triệu đồng, còn nếu xét theo tiêu chí tỷ lệ người gửi tiền được bảo hiểm toàn bộ thì mức cần thiết có thể lên tới khoảng 1,1 tỷ đồng.

Xuất phát từ thực tế trên, Ngân hàng Nhà nước đề xuất số tiền tối đa mà tổ chức bảo hiểm tiền gửi chi trả cho tất cả các khoản tiền gửi, bao gồm cả tiền gốc và tiền lãi của một người tại một tổ chức tín dụng khi phát sinh nghĩa vụ chi trả sẽ là 350 triệu đồng. Việc điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ bảo vệ tốt hơn quyền lợi người gửi tiền, tăng niềm tin vào hệ thống ngân hàng và từng bước đưa mức bảo vệ tiền gửi của Việt Nam tiệm cận với thông lệ quốc tế.

Khi áp dụng mức này, tỷ lệ người gửi tiền được bảo hiểm toàn bộ toàn hệ thống dự kiến đạt 93,68%, đã nằm trong khung tối thiểu theo khuyến nghị quốc tế từ 90% đến 95%. Tỷ lệ hạn mức chi trả trên GDP bình quân đầu người đạt khoảng 2,8 lần, tiệm cận mức trung bình toàn cầu là 3,3 lần.

Ngân hàng Nhà nước cho rằng việc nâng hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi lên mức cao hơn 2,8 lần so với hiện nay là phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội và không gây biến động lớn.

Cạnh tranh lãi suất huy động trực tuyến tăng nhiệt

16:17, 24/02/2026

Cạnh tranh lãi suất huy động trực tuyến tăng nhiệt

Ngân hàng "đa mục tiêu" trước áp lực cân đối vốn

14:03, 10/02/2026

Ngân hàng

Lo lắng rủi ro từ chênh lệch dư nợ tín dụng với tiền gửi

15:35, 03/12/2025

Lo lắng rủi ro từ chênh lệch dư nợ tín dụng với tiền gửi

Từ khóa:

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam chi trả bảo hiểm tiền gửi GDP Việt Nam hạn mức bảo hiểm tiền gửi Việt Nam ngân hàng nhà nước quyền lợi người gửi tiền tài khoản ngân hàng tăng trưởng kinh tế tỷ lệ người gửi tiền được bảo hiểm

Đọc thêm

Chênh lệch giá vàng miếng SJC và vàng thế giới giảm gần 27% từ phiên đỉnh ngày 30/1

Chênh lệch giá vàng miếng SJC và vàng thế giới giảm gần 27% từ phiên đỉnh ngày 30/1

Trong phiên sáng 26/2, giá vàng miếng và vàng nhẫn tại các doanh nghiệp giảm từ 300 – 400 nghìn đồng/lượng trong khi giá vàng thế giới duy trì xu hướng tăng, kéo chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới giảm hơn 1 triệu đồng so với phiên 25/2. Kể từ mốc đỉnh 20/1, khoảng cách này giảm tương đương 26,7%...

Giá vàng ngày vía Thần Tài bất ngờ giảm nhẹ

Giá vàng ngày vía Thần Tài bất ngờ giảm nhẹ

Ngày vía Thần Tài năm nay, thị trường vàng đã chứng kiến những biến động bất ngờ; giá vàng trong nước giảm nhẹ, trong khi giá vàng thế giới lại có xu hướng tăng và khoảng cách chênh lệch lên tới hơn 20 triệu đồng mỗi lượng…

Người dân Thủ đô xếp hàng từ rạng sáng tại Bảo Tín Mạnh Hải mua vàng ngày vía Thần Tài

Người dân Thủ đô xếp hàng từ rạng sáng tại Bảo Tín Mạnh Hải mua vàng ngày vía Thần Tài

Sáng 26/2 (ngày mùng 10 tháng Giêng), thị trường vàng tại Hà Nội ghi nhận không khí giao dịch sôi động ngay từ rạng sáng khi người dân tập trung tại các tuyến phố trung tâm để mua vàng cầu may trong ngày vía Thần Tài.

Giá vàng tăng trở lại, SPDR Gold Trust mua ròng 3 phiên liên tiếp

Giá vàng tăng trở lại, SPDR Gold Trust mua ròng 3 phiên liên tiếp

Trong 3 phiên liên tiếp vừa qua, quỹ vàng khổng lồ này đã mua ròng gần 19 tấn vàng...

Bộ Tài chính đề xuất nâng hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp lên tối đa 95%

Bộ Tài chính đề xuất nâng hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp lên tối đa 95%

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2018/NĐ-CP về bảo hiểm nông nghiệp cho phép nâng mức hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp lên tối đa 95% đối với hộ nghèo. Cùng đó, tăng mạnh tỷ lệ hỗ trợ cá nhân, tổ chức sản xuất và mở rộng thêm đối tượng cây trồng, vật nuôi chủ lực...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Mỹ thâm hụt thương mại hàng hóa với những nền kinh tế nào nhiều nhất năm 2025?

Thế giới

Mỹ thâm hụt thương mại hàng hóa với những nền kinh tế nào nhiều nhất năm 2025?

[Phóng sự ảnh]: Người dân xếp hàng sớm mua vàng ngày vía Thần tài

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh]: Người dân xếp hàng sớm mua vàng ngày vía Thần tài

Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

eMagazine

Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Chênh lệch giá vàng miếng SJC và vàng thế giới giảm gần 27% từ phiên đỉnh ngày 30/1

Tài chính

2

Các địa phương tăng tốc hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhà ở xã hội

Bất động sản

3

Hà Nội tổ chức kiểm tra khảo sát học sinh lớp 11 và 12

Dân sinh

4

Bổ sung Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 vào danh mục ngày nghỉ hưởng nguyên lương

Dân sinh

5

Ấn Độ - Israel mở rộng hợp tác kinh tế, công nghệ trong chuyến thăm của Thủ tướng Narendra Modi

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy