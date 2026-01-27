Giảm chi phí logistics phía Nam: Vai trò của hàng hải và đường thủy nội địa

Chi phí logistics là một trong những gánh nặng lớn nhất đối với hoạt động sản xuất - xuất khẩu - thương mại của Việt Nam; trong đó, khu vực phía Nam luôn chịu sức ép rất lớn do khối lượng hàng hóa luân chuyển dày đặc và nhu cầu vận tải nội địa - quốc tế cao...

Chi phí logistics là một trong những thách thức lớn đối với hoạt động sản xuất và thương mại của Việt Nam, đặc biệt là tại khu vực phía Nam. Theo Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA), chi phí logistics trung bình chiếm khoảng 16,8 - 17% GDP, cao hơn nhiều so với mức bình quân của các nước phát triển. Điều này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của doanh nghiệp mà còn làm giảm sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế. Trong bối cảnh này, vai trò của hàng hải và vận tải thủy nội địa, vốn có chi phí thấp hơn so với vận tải đường bộ, cần được chú trọng hơn.

Hiện nay, phần lớn khối lượng vận tải hàng hóa tại phía Nam vẫn dựa vào đường bộ, chiếm hơn 70% sản lượng hàng hóa vận chuyển nội địa. Trong khi đó, vận tải đường thủy nội địa chỉ chiếm khoảng 21,6% và vận tải đường biển nội địa chiếm tỷ lệ rất nhỏ. Sự phụ thuộc quá lớn vào đường bộ không chỉ gây ra tình trạng quá tải mà còn làm tăng chi phí do ách tắc tại các cửa ngõ cảng biển lớn như Cát Lái. Ông Đào Trọng Khoa, Chủ tịch VLA, nhấn mạnh rằng việc khai thác hiệu quả hơn vận tải thủy và hàng hải có thể giúp giảm đáng kể chi phí logistics.

Để tối ưu hóa chi phí, các chuyên gia logistics khuyến nghị cần phát triển hệ thống kho ngoại quan và cảng sông tự động hóa, đồng thời đẩy mạnh kết nối đa phương thức giữa đường bộ, đường sông và hàng hải. Điều này không chỉ giúp giảm chi phí trung gian mà còn tăng tính linh hoạt trong chuỗi cung ứng, từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp xuất khẩu phía Nam.

Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 4-2026 phát hành ngày 26/01/2026. Kính mời quý độc giả tìm đọc ở đây

https://premium.vneconomy.vn/dat-mua/an-pham/tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-4-2026.html