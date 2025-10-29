TP. Hồ Chí Minh: Căn hộ dưới 3 tỉ đồng chiếm hơn 9% giao dịch

Theo Savills Việt Nam, trong 9 tháng đầu năm 2025, thị trường căn hộ tại TP. Hồ Chí Minh có sự suy giảm rõ rệt về khả năng chi trả căn hộ dưới 3 tỷ đồng, chỉ chiếm 9% so với hơn 60% giao dịch tại các tỉnh lân cận…

Thị trường căn hộ phía nam ngày càng phân hóa, các tỉnh vệ tinh nổi lên như những lựa chọn “hợp túi tiền” hơn so với TP. Hồ Chí Minh. Đáng chú ý, thị trường khu vực Bình Dương (cũ) đang nổi lên như một tâm điểm, dẫn dắt cả nguồn cung và giao dịch của phân khúc này. Bình Dương (cũ) có đến 90% lượng giao dịch căn hộ ở phân khúc giá phải chăng của toàn khu vực phía nam.

Savills Việt Nam cho biết trong 9 tháng đầu năm 2025, thị trường căn hộ tại TP. Hồ Chí Minh có sự suy giảm rõ rệt về khả năng chi trả, căn hộ dưới 3 tỷ đồng chỉ chiếm 9% giao dịch. Con số này là quá nhỏ bé so với nhu cầu ở thực của hàng triệu người dân đang sinh sống và làm việc tại đây.

Tại sự kiện "Kỷ niệm 30 năm Savills Việt Nam” chiều 28/10, ông Troy Griffiths, Phó Tổng giám đốc Savills TP. Hồ Chí Minh, nhận định: Mặc dù tâm lý thị trường chung có cải thiện, nguồn cung mới bắt đầu quay trở lại, tỉ lệ hấp thụ tăng lên, nhưng khả năng chi trả của người mua ngày càng xa tầm với.

Số liệu của Savills cho thấy tại các tỉnh giáp ranh, phân khúc căn hộ dưới 3 tỉ đồng chiếm đến hơn 60% tổng lượng giao dịch. Thực tế này khẳng định dòng tiền đang dịch chuyển mạnh mẽ ra khỏi TP. Hồ Chí Minh cũ để tìm đến các lựa chọn dễ thở hơn về tài chính.

Lý giải sức hút của các thị trường vệ tinh, nhiều chuyên gia cho rằng không chỉ nằm ở mức giá cạnh tranh. Các yếu tố cộng hưởng khác như việc sáp nhập, nâng cấp đơn vị hành chính, các quy hoạch đô thị mới bài bản và đặc biệt là các kế hoạch hạ tầng liên vùng tham vọng (như Vành đai 3, các tuyến cao tốc, metro...) đang là thỏi nam châm tiếp tục gia tăng sức hút cho các thị trường này.

Ngoài ra, trong bối cảnh nguồn cung mới tại TP. Hồ Chí Minh trong ngắn hạn được dự báo tiếp tục hạn chế do vướng mắc pháp lý và chi phí đầu vào tăng. Trong khi đó, mặt bằng giá vẫn neo ở mức rất cao và dự báo tiếp tục tăng trong thời gian tới. Điều này khiến giấc mơ an cư của người lao động, gia đình trẻ tại Thành phố ngày càng khó khăn. Chính áp lực chi trả tại đô thị trung tâm đã tạo thành lực đẩy không thể cản được, đưa người mua nhà, từ nhóm có nhu cầu ở thực đến giới đầu tư, tìm về các thị trường vệ tinh.

Dự báo của chuyên gia Savills, nguồn cung mới tại TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục hạn chế trong ngắn hạn, trong khi giá được dự báo tăng; Áp lực khả năng chi trả khiến người mua nhà có xu hướng dịch chuyển sang các tỉnh lân cận với mức giá dễ tiếp cận hơn. Đến năm 2028, nguồn cung mới sẽ bắt đầu quay trở lại, đạt 60.000 căn từ 80 dự án mới, tỷ lệ hấp thụ sẽ tăng lên, nhưng khả năng chi trả ngày càng xa tầm với.