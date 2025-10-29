TP. Hồ Chí Minh: Căn hộ dưới 3 tỉ đồng chiếm hơn 9% giao dịch

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 30/10/2025
Hồng Quang
29/10/2025, 20:00
Theo Savills Việt Nam, trong 9 tháng đầu năm 2025, thị trường căn hộ tại TP. Hồ Chí Minh có sự suy giảm rõ rệt về khả năng chi trả căn hộ dưới 3 tỷ đồng, chỉ chiếm 9% so với hơn 60% giao dịch tại các tỉnh lân cận…
Thị trường căn hộ phía nam ngày càng phân hóa, các tỉnh vệ tinh nổi lên như những lựa chọn “hợp túi tiền” hơn so với TP. Hồ Chí Minh. Đáng chú ý, thị trường khu vực Bình Dương (cũ) đang nổi lên như một tâm điểm, dẫn dắt cả nguồn cung và giao dịch của phân khúc này. Bình Dương (cũ) có đến 90% lượng giao dịch căn hộ ở phân khúc giá phải chăng của toàn khu vực phía nam.
Savills Việt Nam cho biết trong 9 tháng đầu năm 2025, thị trường căn hộ tại TP. Hồ Chí Minh có sự suy giảm rõ rệt về khả năng chi trả, căn hộ dưới 3 tỷ đồng chỉ chiếm 9% giao dịch. Con số này là quá nhỏ bé so với nhu cầu ở thực của hàng triệu người dân đang sinh sống và làm việc tại đây.
Tại sự kiện "Kỷ niệm 30 năm Savills Việt Nam” chiều 28/10, ông Troy Griffiths, Phó Tổng giám đốc Savills TP. Hồ Chí Minh, nhận định: Mặc dù tâm lý thị trường chung có cải thiện, nguồn cung mới bắt đầu quay trở lại, tỉ lệ hấp thụ tăng lên, nhưng khả năng chi trả của người mua ngày càng xa tầm với.
Số liệu của Savills cho thấy tại các tỉnh giáp ranh, phân khúc căn hộ dưới 3 tỉ đồng chiếm đến hơn 60% tổng lượng giao dịch. Thực tế này khẳng định dòng tiền đang dịch chuyển mạnh mẽ ra khỏi TP. Hồ Chí Minh cũ để tìm đến các lựa chọn dễ thở hơn về tài chính.
Lý giải sức hút của các thị trường vệ tinh, nhiều chuyên gia cho rằng không chỉ nằm ở mức giá cạnh tranh. Các yếu tố cộng hưởng khác như việc sáp nhập, nâng cấp đơn vị hành chính, các quy hoạch đô thị mới bài bản và đặc biệt là các kế hoạch hạ tầng liên vùng tham vọng (như Vành đai 3, các tuyến cao tốc, metro...) đang là thỏi nam châm tiếp tục gia tăng sức hút cho các thị trường này.
Ngoài ra, trong bối cảnh nguồn cung mới tại TP. Hồ Chí Minh trong ngắn hạn được dự báo tiếp tục hạn chế do vướng mắc pháp lý và chi phí đầu vào tăng. Trong khi đó, mặt bằng giá vẫn neo ở mức rất cao và dự báo tiếp tục tăng trong thời gian tới. Điều này khiến giấc mơ an cư của người lao động, gia đình trẻ tại Thành phố ngày càng khó khăn. Chính áp lực chi trả tại đô thị trung tâm đã tạo thành lực đẩy không thể cản được, đưa người mua nhà, từ nhóm có nhu cầu ở thực đến giới đầu tư, tìm về các thị trường vệ tinh.
Dự báo của chuyên gia Savills, nguồn cung mới tại TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục hạn chế trong ngắn hạn, trong khi giá được dự báo tăng; Áp lực khả năng chi trả khiến người mua nhà có xu hướng dịch chuyển sang các tỉnh lân cận với mức giá dễ tiếp cận hơn. Đến năm 2028, nguồn cung mới sẽ bắt đầu quay trở lại, đạt 60.000 căn từ 80 dự án mới, tỷ lệ hấp thụ sẽ tăng lên, nhưng khả năng chi trả ngày càng xa tầm với.
Với Nghị quyết số 201/2025/QH15 của Quốc hội, cùng hai Nghị định 192/2025/NĐ-CP và 261/2025/NĐ-CP được Chính phủ ban hành, chính sách ưu đãi dành cho cả chủ đầu tư và người mua nhà đã được thiết kế đồng bộ, cụ thể và minh bạch hơn. Trong đó, những quy định liên quan đến chủ đầu tư kỳ vọng sẽ tháo gỡ điểm nghẽn pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp triển khai dự án…
Đan Phượng bước vào giai đoạn bứt phá với hạ tầng kết nối chiến lược, quy hoạch đồng bộ và làn sóng cư dân toàn cầu tìm kiếm không gian sống chất lượng quốc tế.
Cuối tuần vừa qua, Eaton Park lại một lần nữa thu hút thị trường bất động sản TP.HCM khi 90% giỏ hàng đã được lấp đầy chỉ trong vài giờ tại Lễ mở bán đặc biệt tháp Cove & Lagoon.
Retreat Forest là dòng biệt thự rừng lần đầu tiên được chủ đầu tư Ecopark giới thiệu ra thị trường. Được phát triển dựa trên liệu pháp tắm rừng của Nhật Bản, với diện tích túi rừng lên đến 135.000m2 và hầm trải nghiệm riêng tư kín đáo, biệt thự rừng Retreat Forest sẽ tạo nên phong cách sống hoàn toàn khác biệt, dẫn đầu xu hướng sống retreat giữa rừng trong lòng phố thị - rừng là nhà.
Bất động sản công nghiệp đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mới, khi dòng vốn FDI chất lượng cao tiếp tục đổ vào. Cơ hội lớn đi kèm thách thức, đòi hỏi Việt Nam chuyển từ lợi thế chi phí thấp sang nâng cao chất lượng hạ tầng, nhân lực và thể chế để giữ chân nhà đầu tư dài hạn…
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Kinh tế số
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: