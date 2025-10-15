Hội chợ Mùa Thu 2025: Tạo động lực tăng trưởng mạnh mẽ cho Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình

Không chỉ là quảng bá hàng hóa Việt Nam, Hội chợ Mùa Thu 2025 còn là "sân chơi" kết nối giữa doanh nghiệp Việt với các nhà nhập khẩu, nhà phân phối quốc tế, thúc đẩy hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ và mở rộng thị trường xuất khẩu...

Chiều 14/10, tại Hà Nội, đã diễn ra họp báo Hội chợ Mùa Thu 2025 - sự kiện xúc tiến thương mại cấp quốc gia mang quy mô và tầm vóc lớn nhất từ trước tới nay.

Phát biểu tại buổi họp công bố thông tin về Hội chợ Mùa Thu 2025 với chủ đề “Kết nối con người với sản xuất, kinh doanh”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức Hội chợ Mùa Thu 2025, cho biết hội chợ là sự kiện kinh tế - văn hóa có quy mô quốc gia, do Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Hà Nội cùng các bộ, ngành và địa phương tổ chức.

"6 NHẤT"

Hội chợ sẽ diễn ra từ ngày 25/10 đến 4/11/2025. Đây là hoạt động trọng điểm của năm 2025, góp phần cụ thể hóa chủ trương xúc tiến thương mại nội địa, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu và quảng bá hình ảnh quốc gia - thương hiệu hàng Việt Nam, theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 172/CĐ-TTg ngày 03/10/2025.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tổ chức Hội chợ.

Hội chợ được kỳ vọng là một sự kiện xúc tiến thương mại mang quy mô và tầm vóc chưa từng có, nhằm quảng bá nội lực sản xuất – kinh doanh, kích cầu tiêu dùng, tăng cường kết nối cung – cầu và góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt trên 8%.

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh sự kiện hội tụ nhiều kỷ lục, được ví như “Siêu hội chợ 6 Nhất”.

Một là, quy mô lớn nhất, diễn ra trên diện tích hơn 130.000 m2, với khoảng 3.000 gian hàng và quy tụ gần 2.500 doanh nghiệp. Dự kiến đón 500.000 lượt khách tham quan mỗi ngày.

Hai là, không gian hiện đại nhất, bởi hội chợ được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) – công trình được đánh giá thuộc Top 1 Đông Nam Á và Top 10 thế giới, ứng dụng công nghệ trưng bày, ánh sáng, âm thanh hiện đại.

Ba là, sản phẩm tham gia hội chợ phong phú nhất, giới thiệu hàng chục nghìn sản phẩm thuộc đa dạng lĩnh vực như công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, logistics, du lịch và công nghệ số.

Bốn là, chất lượng sản phẩm đạt mức cao nhất. Toàn bộ sản phẩm trưng bày đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật, chứng nhận xuất khẩu, hoặc nằm trong các chương trình uy tín như “Thương hiệu quốc gia Việt Nam”, “Hàng Việt Nam chất lượng cao”.

Năm là, hoạt động của hội chợ hấp dẫn nhất với hơn 30 sự kiện chuyên đề song hành, bao gồm hội nghị kết nối B2B, diễn đàn xúc tiến thương mại, hội thảo chuyên ngành, cùng chuỗi hoạt động văn hóa - nghệ thuật đặc sắc.

Sáu là, hội chợ có nhiều ưu đãi tốt nhất, với các chương trình khuyến mại hấp dẫn lên tới 100%, hàng triệu voucher giảm giá và hoạt động “Deal mùa vàng”.

Ông Hồ An Phong, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Phó Trưởng Ban chỉ đạo, đánh giá Hội chợ lần này mang sứ mệnh đặc biệt, đưa văn hóa bước vào không gian kinh tế, khẳng định sức sáng tạo và bản sắc Việt trong dòng chảy toàn cầu hóa.

""Các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam gồm 12 lĩnh vực, trong đó có những ngành quan trọng như nghệ thuật biểu diễn, quảng cáo, phát thanh - truyền hình, trò chơi điện tử, âm nhạc… sẽ tham gia hội chợ lần này. "Không chỉ dừng lại ở khía cạnh triển lãm, mà còn thể hiện năng lực thương mại hóa, đưa sản phẩm văn hóa ra thị trường, thu hút đầu tư, mở rộng cơ hội hợp tác cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa", Thứ trưởng Hồ An Phong nhấn mạnh.

KHÁM PHÁ VIỆT NAM QUA 5 PHÂN KHU CHỦ ĐỀ

Cũng theo ban tổ chức, không gian Hội chợ được thiết kế như một hành trình xuyên Việt với 5 phân khu chủ đề sống động.

“Thu Thịnh Vượng” tập trung các tập đoàn, doanh nghiệp công nghiệp, sản xuất và thương mại chủ lực, giới thiệu sản phẩm chế tạo, công nghệ cao, logistics và năng lượng xanh.

“Tinh hoa Văn hoá Việt và Điểm hẹn giao thương” giới thiệu sản phẩm và dịch vụ công nghiệp văn hóa (âm nhạc, thời trang, điện ảnh, ẩm thực), mở ra cơ hội giao thương giữa văn hóa – kinh tế – du lịch.

“Tinh Hoa Thu Hà Nội” tái hiện nét văn hóa Thủ đô qua không gian OCOP, làng nghề truyền thống, ẩm thực, du lịch, do UBND TP. Hà Nội chủ trì.

“Thu Đất Việt – Sắc Nước Hương Thu” trưng bày sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng (nông - lâm - thủy sản, thủ công mỹ nghệ, OCOP) của 34 tỉnh, thành trên cả nước.

“Thu Gia Đình” là không gian mua sắm – trải nghiệm đa dạng cho gia đình (thời trang, nội thất, mỹ phẩm, ẩm thực, công nghệ).

Bên cạnh không gian trưng bày, Lễ hội ẩm thực “Thu Mỹ Vị” tại Sân Nam với hai phân khu là “Cheer Fest – Bia & Nướng Xuyên Biên Giới” và “Một Vòng Việt Nam” (khám phá tinh hoa ẩm thực 34 tỉnh, thành) hứa hẹn mang đến trải nghiệm hương vị Việt đậm đà.

Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương), cho biết Hội chợ Mùa Thu sẽ được tổ chức định kỳ hàng năm, là nơi quy tụ các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, dịch vụ và logistics trong nước và quốc tế.

Mục tiêu không chỉ là quảng bá hàng hóa Việt Nam, mà còn tạo môi trường kết nối giữa doanh nghiệp Việt với các nhà nhập khẩu, nhà phân phối quốc tế, thúc đẩy hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Thông tin thêm, ông Phú cho biết tính đến nay, Ban Tổ chức đã nhận được đăng ký của khoảng 170 doanh nghiệp và tổ chức quốc tế, cùng hơn 300 nhà mua hàng nước ngoài mong muốn đến Việt Nam tham dự hội chợ. Đáng chú ý, các nhà mua hàng quốc tế sẽ được hỗ trợ ăn ở, di chuyển, còn các doanh nghiệp nước ngoài tham gia trưng bày được miễn phí gian hàng và chi phí mặt bằng.

Về phía doanh nghiệp trong nước, đến thời điểm hiện tại, Ban Tổ chức đã nhận được hơn 3.000 hồ sơ đăng ký tham dự, đến từ hơn 2.500 doanh nghiệp Việt Nam.

Hội chợ Mùa Thu 2025 không chỉ là một mùa giao thương sôi động, mà còn là tiền đề hình thành chuỗi hội chợ bốn mùa “Xuân – Hạ – Thu – Đông” thường niên, hướng tới mục tiêu đưa VEC trở thành điểm đến uy tín của khu vực và thế giới.