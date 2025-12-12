Canva "bắt tay" TP. Hồ Chí Minh nhằm thu hút thêm kỳ lân công nghệ

Hợp tác giữa TP. Hồ Chí Minh và Canva nhằm hỗ trợ ba nhóm đối tượng của thành phố, nhằm thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo để thu hút đầu tư từ các kỳ lân công nghệ …

Ngày 11/12, tại Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo TP. Hồ Chí Minh (SIHUB), Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM và kỳ lân công nghệ Canva đến từ bang New South Wales (Australia) đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm nâng cao năng lực sáng tạo số cho cộng đồng địa phương.

Thỏa thuận đánh dấu nỗ lực đưa TP.HCM trở thành điểm đến hàng đầu của các doanh nghiệp công nghệ quốc tế và trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực.

Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, cho biết sự hợp tác với Canva sẽ kiến tạo một môi trường sáng tạo số mạnh mẽ, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện. Đây là nền tảng để Thành phố tăng cường năng lực cạnh tranh và mở rộng hợp tác quốc tế trong bối cảnh kinh tế số ngày càng phát triển.

Bà Sarah Hooper, Tổng Lãnh sự Australia tại TP. Hồ Chí Minh, nhấn mạnh khoa học – công nghệ và chuyển đổi số là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Australia.

Việc Canva hợp tác cùng Sở Khoa học và Công nghệ, SIHUB và Investment NSW thể hiện rõ cam kết của Australia trong việc hỗ trợ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam, đồng thời đưa những định hướng chung giữa hai nước vào thực tiễn.

Đại diện Canva cho biết chương trình sẽ bao gồm các khóa đào tạo chuyên sâu, hoạt động cố vấn, sân chơi sáng tạo và xây dựng cộng đồng chuyên môn, giúp nâng tầm khả năng ứng dụng thiết kế trong kinh doanh, giáo dục và sản xuất nội dung số.

Về phía Australia, Bộ trưởng Thương mại và Đầu tư bang New South Wales Anoulak Chanthivong nhận định sáng kiến hợp tác lần này cho thấy quan hệ giữa New South Wales và Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ hơn, không chỉ ở lĩnh vực công nghệ mà còn mở rộng sang giáo dục, sản xuất tiên tiến, năng lượng sạch và khoa học sức khỏe.

Hợp tác Canva – SIHUB được kỳ vọng không chỉ tạo thêm động lực giúp TP. Hồ Chí Minh củng cố hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, mà còn thu hút thêm các kỳ lân công nghệ và tập đoàn quốc tế đến đầu tư.

Trong khuôn khổ hợp tác với Sở KH&CN TP.HCM, chương trình của Canva sẽ hỗ trợ ba nhóm đối tượng: giáo dục, doanh nghiệp vừa và nhỏ – startups, và cộng đồng sáng tạo nội dung sẽ được, cụ thể:

Đối với giáo dục, Canva cung cấp phiên bản nâng cấp Canva Education miễn phí cho tất cả các giáo viên và học sinh từ lớp 1 tới 12, đồng thời phối hợp cùng các đơn vị địa phương triển khai các workshop, nâng cao kỹ năng số và sáng tạo cho đối tượng này.

Đối với các SME, Canva hỗ trợ xây dựng năng lực về thương hiệu, marketing và sáng tạo nội dung.

Với cộng đồng sáng tạo, Canva tổ chức các buổi gặp gỡ, workshop chuyên sâu nhằm nâng cao kỹ năng, tạo cơ hội thu nhập và đưa sáng tạo Việt ra toàn cầu.

Tại Việt Nam, Canva hiện có gần 6 triệu người dùng hoạt động mỗi tháng, tăng trưởng hơn 30% so với cùng kỳ năm trước.