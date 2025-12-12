Thứ Sáu, 12/12/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Canva "bắt tay" TP. Hồ Chí Minh nhằm thu hút thêm kỳ lân công nghệ

Như Quỳnh

12/12/2025, 06:43

Hợp tác giữa TP. Hồ Chí Minh và Canva nhằm hỗ trợ ba nhóm đối tượng của thành phố, nhằm thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo để thu hút đầu tư từ các kỳ lân công nghệ …

Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM và Canva – kỳ lân công nghệ đến từ bang New South Wales (Australia) đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm nâng cao năng lực sáng tạo số cho cộng đồng địa phương. Ảnh: Như Quỳnh
Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM và Canva – kỳ lân công nghệ đến từ bang New South Wales (Australia) đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm nâng cao năng lực sáng tạo số cho cộng đồng địa phương. Ảnh: Như Quỳnh

Ngày 11/12, tại Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo TP. Hồ Chí Minh (SIHUB), Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM và kỳ lân công nghệ Canva đến từ bang New South Wales (Australia) đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm nâng cao năng lực sáng tạo số cho cộng đồng địa phương.

Thỏa thuận đánh dấu nỗ lực đưa TP.HCM trở thành điểm đến hàng đầu của các doanh nghiệp công nghệ quốc tế và trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực.

Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, cho biết sự hợp tác với Canva sẽ kiến tạo một môi trường sáng tạo số mạnh mẽ, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện. Đây là nền tảng để Thành phố tăng cường năng lực cạnh tranh và mở rộng hợp tác quốc tế trong bối cảnh kinh tế số ngày càng phát triển.

Bà Sarah Hooper, Tổng Lãnh sự Australia tại TP. Hồ Chí Minh, nhấn mạnh khoa học – công nghệ và chuyển đổi số là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Australia.

Việc Canva hợp tác cùng Sở Khoa học và Công nghệ, SIHUB và Investment NSW thể hiện rõ cam kết của Australia trong việc hỗ trợ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam, đồng thời đưa những định hướng chung giữa hai nước vào thực tiễn.

Đại diện Canva cho biết chương trình sẽ bao gồm các khóa đào tạo chuyên sâu, hoạt động cố vấn, sân chơi sáng tạo và xây dựng cộng đồng chuyên môn, giúp nâng tầm khả năng ứng dụng thiết kế trong kinh doanh, giáo dục và sản xuất nội dung số.

Về phía Australia, Bộ trưởng Thương mại và Đầu tư bang New South Wales Anoulak Chanthivong nhận định sáng kiến hợp tác lần này cho thấy quan hệ giữa New South Wales và Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ hơn, không chỉ ở lĩnh vực công nghệ mà còn mở rộng sang giáo dục, sản xuất tiên tiến, năng lượng sạch và khoa học sức khỏe.

Hợp tác Canva – SIHUB được kỳ vọng không chỉ tạo thêm động lực giúp TP. Hồ Chí Minh củng cố hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, mà còn thu hút thêm các kỳ lân công nghệ và tập đoàn quốc tế đến đầu tư.

Trong khuôn khổ hợp tác với Sở KH&CN TP.HCM, chương trình của Canva sẽ hỗ trợ ba nhóm đối tượng: giáo dục, doanh nghiệp vừa và nhỏ – startups, và cộng đồng sáng tạo nội dung sẽ được, cụ thể:

Đối với giáo dục, Canva cung cấp phiên bản nâng cấp Canva Education miễn phí cho tất cả các giáo viên và học sinh từ lớp 1 tới 12, đồng thời phối hợp cùng các đơn vị địa phương triển khai các workshop, nâng cao kỹ năng số và sáng tạo cho đối tượng này.

Đối với các SME, Canva hỗ trợ xây dựng năng lực về thương hiệu, marketing và sáng tạo nội dung.

Với cộng đồng sáng tạo, Canva tổ chức các buổi gặp gỡ, workshop chuyên sâu nhằm nâng cao kỹ năng, tạo cơ hội thu nhập và đưa sáng tạo Việt ra toàn cầu.

Tại Việt Nam, Canva hiện có gần 6 triệu người dùng hoạt động mỗi tháng, tăng trưởng hơn 30% so với cùng kỳ năm trước.

Từ khóa:

Canva Education miễn phí chuyển đổi số tại TP.HCM giáo dục và thiết kế hợp tác Canva và Sở KH&CN TP.HCM khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo nâng cao năng lực sáng tạo số sáng kiến đổi mới sáng tạo tăng cường hợp tác quốc tế

Đọc thêm

Doanh nghiệp công nghệ hiến kế để TP. Hồ Chí Minh đột phá về GDP

Doanh nghiệp công nghệ hiến kế để TP. Hồ Chí Minh đột phá về GDP

Công nghiệp không gian tự chủ; thủ phủ nghiên cứu, phát triển UAV của khối ASEAN; xây dựng Bản sao số tổng thể; trung tâm phát triển công nghệ bán dẫn… sẽ là những “hạt nhân” giúp TP. Hồ Chí Minh không chỉ ngang tầm với nền khoa học công nghệ của thế giới mà còn tạo sự đột phá về GDP…

Nvidia sắp tích hợp công nghệ xác minh vị trí vào chip

Nvidia sắp tích hợp công nghệ xác minh vị trí vào chip

Trước thông tin Nvidia sẽ tích hợp tính năng xác minh vị trí vào chip, một số nhà quan sát hoài nghi Trung Quốc có thể sẽ khó chấp thuận doanh nghiệp nước này mua chip của Nvidia vì lo ngại nguy cơ "cửa hậu"...

Luật Chuyển đổi số chính thức được thông qua

Luật Chuyển đổi số chính thức được thông qua

Theo Luật Chuyển đổi số, các hệ thống phải được thiết kế theo hướng sử dụng nền tảng số và các thành phần dùng chung, khai thác hiệu quả hạ tầng điện toán đám mây, bảo đảm khả năng mở rộng linh hoạt và tối ưu chi phí...

Ví điện tử đua nhau làm mới để giữ chân người dùng

Ví điện tử đua nhau làm mới để giữ chân người dùng

Không chỉ là cuộc đua công nghệ, các nền tảng ví điện tử đang đẩy mạnh sự hiện diện của mình thông qua việc khuyến mãi và mang lại sự tiện ích cho người dùng.

Việt Nam có Ban Quản lý thị trường giao dịch tài sản mã hóa

Việt Nam có Ban Quản lý thị trường giao dịch tài sản mã hóa

Ban Quản lý thị trường giao dịch tài sản mã hóa được Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đề nghị nhanh chóng tập trung nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện khung khổ pháp lý, cơ chế chính sách liên quan...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
AI và đột phá công nghệ trong quản lý tài sản

eMagazine

AI và đột phá công nghệ trong quản lý tài sản

Ban hành Luật Trí tuệ nhân tạo: Để AI phát triển song hành với trách nhiệm bảo vệ người dùng

eMagazine

Ban hành Luật Trí tuệ nhân tạo: Để AI phát triển song hành với trách nhiệm bảo vệ người dùng

Nguồn vốn nhà nước phải là đòn bẩy dẫn dắt nền kinh tế

eMagazine

Nguồn vốn nhà nước phải là đòn bẩy dẫn dắt nền kinh tế

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

VN-Index mất mốc 1700 điểm, các công ty chứng khoán bình luận gì?

Chứng khoán

2

Dự án gần 7.000 tỷ đồng tại Ninh Bình: Nhiều điểm nghẽn giải phóng mặt bằng cần tháo gỡ

Đầu tư

3

Ngân hàng Nhà nước "đang nghiên cứu" mô hình Sàn giao dịch vàng quốc gia

Tài chính

4

Hội nghị bàn giải pháp phát triển "Khu thương mại tự do" đầu tiên tại miền Bắc

Doanh nghiệp

5

Cơ điện Trần Phú nối dài "chuỗi giá trị châu Âu" với tem khiên mới

Doanh nghiệp

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy