CapitaLand Development được vinh danh “Nhà phát triển bất động sản xuất sắc”

CapitaLand Development (CLD) Việt Nam được vinh danh “Nhà phát triển bất động sản xuất sắc” lần thứ tư, lập thành tích ấn tượng với 11 hạng mục tại Giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru (VPA) 2025, khẳng định vị thế dẫn đầu của doanh nghiệp trong thiết kế đổi mới, phát triển bền vững và lan tỏa tác động tích cực đến cộng đồng.

Các chiến thắng danh giá bao gồm “Giải thưởng Nhà phát triển bất động sản bền vững xuất sắc”, “Giải thưởng Nhà phát triển bất động sản được yêu thích” lần đầu tiên được tổ chức và “Giải thưởng cho những tác động xã hội”, thể hiện cam kết mạnh mẽ của CLD trong việc kiến tạo giá trị bền vững cho cộng đồng.

Đồng phát triển cùng Tập đoàn United Overseas Australia (UOA), Orchard Mansion - thuộc Tổng dự án Sycamore tại TP. Hồ Chí Minh – đã vinh dự nhận danh hiệu “Dự án nhà ở xuất sắc (Việt Nam)”. Bên cạnh đó, các phân khu khác của Sycamore cùng với The Fullton - hợp tác phát triển cùng Far East Organization tại tỉnh Hưng Yên – cũng được xướng tên ở những giải thưởng cao quý hàng đầu. Thành tựu này cũng là minh chứng cho chất lượng dự án vượt trội, khẳng định nỗ lực không ngừng của công ty trong hành trình nâng tầm chuẩn sống đô thị trên khắp cả nước.

Ông Tan Wee Hsien, Tổng giám đốc CLD Việt Nam và Quốc tế, chia sẻ: “CLD tự hào được vinh danh 11 hạng mục tại Lễ trao giải Bất động sản Việt nam PropertyGuru năm nay, đặc biệt là danh hiệu “Nhà phát triển bất động sản xuất sắc”, minh chứng cho chuyên môn sâu rộng và nỗ lực không ngừng của đội ngũ nhân viên công ty trong việc kiến tạo những dự án vượt tầm.

Đây cũng là động lực để chúng tôi tiếp tục nỗ lực hơn nữa, hướng đến mục tiêu mở rộng danh mục nhà ở tại Việt Nam lên 30.000 căn vào năm 2029. CLD giữ vững cam kết định hình những không gian sống bền vững, tạo lập cộng đồng thịnh vượng, qua đó khẳng định vị thế là nhà phát triển bất động sản được tin chọn hàng đầu”.

Ông Tan Wee Hsien, Tổng giám đốc CLD Việt Nam và Quốc tế, nhận giải thưởng “Nhà phát triển bất động sản xuất sắc” tại VPA 2025.

Chiến thắng tại hạng mục “Nhà phát triển bất động sản xuất sắc” trong bối cảnh thị trường đang chuyển mình một lần nữa củng cố vị thế dẫn đầu của CLD tại Việt Nam. Trong năm qua, các dự án của Tập đoàn tiếp tục ghi nhận phản hồi tích cực từ thị trường, thể hiện qua việc bàn giao đúng tiến độ The Orchard – phân khu đầu tiên của Tổng dự án Sycamore tại phường Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh – cho các gia chủ.

Là một trong những dự án tiêu biểu trong khu vực, The Orchard được vinh danh “Dự án nhà ở hoàn thiện xuất sắc”, ghi dấu ấn với chất lượng xây dựng vượt trội và mức độ hấp thụ ấn tượng từ thị trường. Nối tiếp thành công đó, những giai đoạn tiếp theo Orchard Heights và Orchard Grand đều cán mốc tỷ lệ đặt chỗ 100% ngay sau sự kiện ra mắt độc quyền, phản ánh rõ nét cho niềm tin và nhu cầu mạnh mẽ từ khách hàng.

Đặc biệt, Orchard Grand đã được trao danh hiệu “Dự án căn hộ cao tầng xuất sắc (Khu vực TP.HCM mở rộng)” - nhờ lối thiết kế sáng tạo, tiện ích đẳng cấp cùng khả năng đáp ứng linh hoạt nhu cầu ngày càng cao của cư dân thành thị. Tất cả đã khẳng định vị thế Orchard Grand như một chuẩn mực mới cho phong cách sống hiện đại và thời thượng tại Việt Nam.

Orchard Grand đã được trao danh hiệu “Dự án căn hộ cao tầng xuất sắc (Khu vực TP.HCM mở rộng)”.

Ở phân khúc thấp tầng, Orchard Mansion - phân khu mới nhất của Sycamore - đã giành chiến thắng “Dự án nhà ở xuất sắc” tại khu vực TP.HCM mở rộng và cả Việt Nam, nhờ sự kết hợp tinh tế giữa kiến trúc hiện đại và không gian xanh, mở ra không gian sống năng động mà vẫn thanh bình cho các gia đình. Dự án cũng khéo léo cân bằng tính riêng tư, tiện nghi và kết nối cộng đồng, tạo nên dấu ấn riêng biệt trên thị trường.

Bên cạnh đó, The Fullton - dự án nhà ở thấp tầng hạng sang của CLD - cũng gặt hái ba giải thưởng lớn, gồm: “Dự án nhà ở hạng sang xuất sắc (khu vực Hà Nội mở rộng)”, “Thiết kế kiến trúc nhà ở hạng sang xuất sắc”, và “Thiết kế cảnh quan nhà ở hạng sang xuất sắc”.

Không chỉ sở hữu ngôn ngữ kiến trúc tinh tế nổi bật và cảnh quan được chăm chút tỉ mỉ, The Fullton còn thể hiện sự chỉn chu trong từng đường nét cùng việc tích hợp hài hòa các tiện ích xanh, hứa hẹn mang đến cho cư dân tương lai đặc quyền sống nghỉ dưỡng an nhiên giữa lòng đô thị.

Vượt qua nhiều ứng viên sáng giá, Orchard Mansion giành giải “Dự án nhà ở xuất sắc (Việt Nam)”.

The Fullton được tôn vinh với ba giải thưởng tại VPA 2025, ghi dấu ấn trong thiết kế kiến trúc, cảnh quan và kiến tạo chuẩn sống sang trọng.

CLD tiếp tục được vinh danh tại hạng mục “Nhà phát triển bất động sản bền vững xuất sắc” năm thứ tư liên tiếp, cùng với “Giải thưởng cho những tác động xã hội”. Lấy phát triển bền vững làm giá trị cốt lõi, CLD không ngừng chuẩn hóa việc tích hợp các tiện ích xanh, ứng dụng phương pháp xây dựng thân thiện với môi trường, và đảm bảo các dự án đạt chứng nhận công trình xanh.

Hiện nay, 14 dự án của Tập đoàn tại Việt Nam đã đạt các chứng nhận uy tín như BCA Green Mark, EDGE, LEED và WELL. Trên phương diện xã hội, CLD tiếp tục hành trình lan tỏa giá trị tích cực và lâu dài cho cộng đồng.

Kể từ năm 2007, với sự đồng hành của Quỹ thiện nguyện CapitaLand Hope, CLD đã nỗ lực hỗ trợ công tác giáo dục trẻ em tại Việt Nam thông qua hoạt động cải tạo trường học thuộc chương trình “Trường CapitaLand Hy vọng”, cùng các sáng kiến cộng đồng như “Cặp sách cho em” và “Dinh dưỡng học đường”.

Đến nay, đội ngũ công ty đã đóng góp hơn 26.000 giờ tình nguyện, góp phần cải thiện môi trường học tập và mang lại cơ hội tiếp bước cho hơn 19.000 trẻ em và thanh thiếu niên trên cả nước.