Carlsberg Việt Nam khánh thành nhà máy bia Phú Bài mở rộng

Lễ khánh thành ghi dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình đổi mới, phát triển bền vững và khẳng định cam kết gắn bó lâu dài của Carlsberg tại Việt Nam.

BƯỚC TIẾN CHIẾN LƯỢC VỀ QUY MÔ SẢN XUẤT VÀ HIỆU QUẢ VẬN HÀNH

Với tổng vốn đầu tư gần 90 triệu USD, dự án mở rộng đã nâng công suất nhà máy lên thêm 50%, đưa Phú Bài trở thành nhà máy có công suất sản xuất bia lớn nhất của Tập đoàn Carlsberg tại châu Á, đồng thời nằm trong nhóm dẫn đầu toàn Tập đoàn về hiệu suất vận hành.

Nhà máy mở rộng giúp đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng, với danh mục sản phẩm phong phú từ các thương hiệu quốc tế cao cấp như Carlsberg, 1664 Blanc, Tuborg, Somersby đến những thương hiệu nội địa quen thuộc như Halida và Huda – nhãn hàng được biết đến như “niềm tự hào miền Trung” với hơn 35 năm gắn bó cùng mảnh đất đậm tình. Với năng lực sản xuất vượt trội, Carlsberg Việt Nam khẳng định cam kết mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm bia hảo hạng đạt chuẩn quốc tế, ổn định về chất lượng và không ngừng đổi mới.

Ông Andrew Khan, Tổng giám đốc Carlsberg Việt Nam chia sẻ: “Dự án mở rộng nhà máy bia Phú Bài thể hiện rõ cam kết lâu dài của chúng tôi với Việt Nam. Đây hiện là nhà máy bia lớn nhất của Carlsberg tại châu Á, được trang bị công nghệ hiện đại nhằm tạo ra những sản phẩm chất lượng vượt trội với hiệu suất cao hơn và giảm thiểu tối đa tác động tới môi trường.”

Ông Phan Quý Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế cho biết: “Carlsberg Việt Nam từ lâu đã là đối tác tin cậy trong hành trình phát triển của thành phố Huế và khu vực miền Trung. Việc mở rộng nhà máy bia Phú Bài không chỉ mang đến những chuẩn mực sản xuất tiên tiến, mà còn thể hiện cam kết mạnh mẽ của doanh nghiệp đối với trách nhiệm môi trường và xã hội. Chúng tôi trân trọng những đóng góp của Carlsberg đối với thành phố và mong muốn tiếp tục đồng hành để cùng kiến tạo một miền Trung thịnh vượng và bền vững.”

Ông Phan Quý Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế phát biểu tại buổi lễ.

MÔ HÌNH SẢN XUẤT SẴN SÀNG CHO TƯƠNG LAI, ĐẶT PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG LÀM TRỌNG TÂM

Được thiết kế như một cơ sở sản xuất “sẵn sàng cho tương lai”, nhà máy bia Phú Bài mở rộng tích hợp những công nghệ tiên tiến hàng đầu nhằm tối ưu hiệu suất vận hành và giảm thiểu tác động đến môi trường. Nhà máy mới được đi vào hoạt động có những đặc điểm nổi bật như:

Nhà máy có một trong những dây chuyền đóng gói nhanh nhất tại Việt Nam;

Dây chuyền nấu bia hiệu suất cao giúp tiết kiệm 20% lượng nước và 15% năng lượng;

Hệ thống xe nâng điện ứng dụng công nghệ AI giúp tăng cường an toàn tại các khu vực lưu thông cao;

Bảng điều khiển dữ liệu thời gian thực giúp tối ưu hiệu suất dây chuyền, đảm bảo chất lượng ổn định và độ chính xác trong vận hành.

Song song, nhà máy bia Phú Bài cũng được tái thiết kế để đáp ứng tiêu chuẩn An toàn & Sức khỏe toàn cầu của Tập đoàn Carlsberg với hệ thống phân khu dành riêng cho người đi bộ, khu vực đóng gói được thông gió và làm mát cục bộ, nhà ăn được nâng cấp hiện đại cùng hệ thống quản lý đồng phục cải tiến.

Đặc biệt, trong suốt quá trình thi công, dự án đã ghi nhận hơn 1.4 triệu giờ làm việc an toàn. Đây chính là minh chứng rõ nét cho văn hóa “an toàn là trên hết” luôn được Carlsberg Việt Nam đặt lên hàng đầu.

Không chỉ tối ưu hiệu suất, nhà máy bia Phú Bài còn không ngừng nâng tầm chất lượng sản phẩm. Carlsberg Việt Nam nhiều lần vinh dự được trao tặng các giải thưởng quốc tế danh giá về chất lượng bia, trong đó có giải thưởng vàng Monde Selection dành cho bia Huda và Halida vào năm 2024. Đây là minh chứng cho nghệ thuật nấu bia hảo hạng cùng những tiêu chuẩn sản xuất hàng đầu luôn được gìn giữ và phát huy tại Phú Bài.

Ban lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Carlsberg cam kết cùng Việt Nam hướng tới Net Zero.

Bà Joy Rice, Phó Chủ tịch phụ trách Chuỗi cung ứng, Carlsberg châu Á, nhấn mạnh: “Việt Nam giữ vai trò chiến lược trong định hướng phát triển toàn cầu của Carlsberg, không chỉ bởi tiềm năng thị trường, mà còn nhờ năng lực của đội ngũ, sự đồng hành bền chặt của chính quyền và cộng đồng, cùng khát vọng chung về một tương lai xanh. Với dự án mở rộng này, nhà máy bia Phú Bài không chỉ là một nhà máy bia, mà còn là hình mẫu cho cách Carlsberg phát triển, đó là có mục đích, có trách nhiệm và kiến tạo giá trị bền vững cho Việt Nam cũng như toàn cầu.”

TĂNG TỐC HÀNH TRÌNH XANH, ĐỒNG HÀNH CÙNG VIỆT NAM HƯỚNG TỚI NET ZERO

Dự án mở rộng nhà máy bia Phú Bài đi cùng chiến lược toàn cầu Together Towards ZERO and Beyond (TTZAB) của Tập đoàn Carlsberg, đồng thời đóng góp tích cực vào lộ trình quốc gia hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050 của Việt Nam. Nhà máy vận hành bằng nguồn điện tái tạo được chứng nhận quốc tế I-REC (International Renewable Energy Certificate) kết hợp với năng lượng sinh khối, và toàn bộ nước thải đều được xử lý bằng công nghệ lọc tiên tiến.

Năm 2024, nhà máy bia Phú Bài đạt hiệu suất sử dụng nước 2,09 hl/hl, nằm trong top 10 cơ sở tiết kiệm nước nhất của Carlsberg tại châu Á và thuộc nhóm nhà máy có mức tiêu thụ nước thấp nhất ngành bia Việt Nam. Nhà máy đang trên lộ trình đạt mức 2,0 hl/hl vào năm 2026, đồng thời hướng tới mục tiêu không phát sinh chất thải chôn lấp vào cuối năm 2025 và đạt phát thải ròng bằng 0 trong sản xuất vào năm 2028.

Đến năm 2026, Carlsberg Việt Nam cũng đặt mục tiêu đạt 100% bao bì có thể tái sử dụng hoặc tái chế trên toàn bộ sản phẩm chai, lon và keg, tiếp tục khẳng định cam kết thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn và đổi mới bao bì bền vững.