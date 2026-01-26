Carlsberg Việt Nam thúc đẩy đa dạng, công bằng và hòa nhập theo lộ trình dài hạn

Trong bối cảnh doanh nghiệp phải liên tục thích ứng trước một nền kinh tế biến động nhanh, đa dạng – công bằng – hòa nhập (DE&I) ngày càng được nhìn nhận không chỉ là một sáng kiến nhân sự, mà là nền tảng để nâng cao chất lượng lãnh đạo và hiệu quả vận hành một cách bền vững.

Trong cuộc phỏng vấn bà Susanne Skippari – Phó Chủ tịch Cấp cao phụ trách Nhân sự & Văn hóa Tập đoàn Carlsberg chia sẻ góc nhìn về triết lý lãnh đạo, hành trình thúc đẩy phụ nữ phát triển, cũng như cách Carlsberg xây dựng môi trường làm việc hòa nhập để mỗi cá nhân có thể phát huy trọn vẹn năng lực.

Bà gia nhập tập đoàn Carlsberg với vai trò phó chủ tịch cấp cao phụ trách nhân sự & văn hóa vào năm 2024. Điều gì đã thôi thúc bà nhận lời đảm nhiệm vị trí này, và Carlsberg đã để lại ấn tượng gì đặc biệt với bà ngay từ những ngày đầu tiên?

Tôi lựa chọn tập đoàn Carlsberg vì đây là một doanh nghiệp có bề dày di sản và sứ mệnh rõ ràng, nhưng đồng thời cũng mang trong mình khát vọng phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Điều khiến tôi ấn tượng từ sớm là Carlsberg không nhìn tăng trưởng chỉ qua lăng kính kết quả kinh doanh mà còn đầu tư nghiêm túc vào những nền tảng tạo nên thành công bền vững như năng lực lãnh đạo, văn hóa tổ chức và sự phát triển dài hạn của con người.

Với cá nhân tôi, đây cũng là thời điểm rất phù hợp. Sau nhiều năm làm việc trong các môi trường toàn cầu, tôi càng tin rằng “chiến lược con người” không phải phần việc đứng phía sau, mà là động lực tăng trưởng mang tính chiến lược. Đặc biệt là ở những thị trường phát triển nhanh - nơi kỳ vọng liên tục dịch chuyển và áp lực cạnh tranh ngày càng cao.

Bà Susanne Skippari – Phó Chủ tịch Cấp cao phụ trách Nhân sự & Văn hóa Tập đoàn Carlsberg. Nguồn ảnh: Carlsberg Việt Nam.

DE&I đang trở thành ưu tiên của nhiều nhà lãnh đạo trên toàn cầu. Theo bà, vì sao “hòa nhập” ngày càng giữ vai trò then chốt trong hiệu quả phát triển dài hạn của doanh nghiệp?

Bởi vì hòa nhập tác động trực tiếp đến chất lượng lãnh đạo và chất lượng ra quyết định, và đó là nền tảng của một tổ chức vận hành bền vững.

Khi mỗi cá nhân cảm thấy được lắng nghe, được tôn trọng và có đủ không gian để đóng góp, phản biện và mang đến những góc nhìn đa chiều, đội ngũ sẽ ra quyết định sắc bén hơn, học hỏi nhanh hơn và thích ứng linh hoạt hơn trước những thay đổi. Với một tập đoàn toàn cầu như Carlsberg, “hòa nhập” cũng là cách chúng tôi xây dựng niềm tin giữa các nền văn hóa và thị trường khác nhau, đồng thời giữ được sự thấu hiểu và gắn kết với người tiêu dùng ở từng địa phương.

Carlsberg Việt Nam đang tạo ra những bước tiến rõ nét trong thúc đẩy lãnh đạo nữ. Theo bà, điều gì khiến cách tiếp cận DE&I tại Việt Nam trở nên nổi bật so với các thị trường khác trong Tập đoàn?

Điểm nổi bật ở Carlsberg Việt Nam nằm ở sự rõ ràng và tính hệ thống phía sau những kết quả đạt được. DE&I không được triển khai như những hoạt động riêng lẻ hay mang tính thời điểm, mà được xây dựng như một lộ trình dài hạn với ưu tiên cụ thể, chỉ số đo lường rõ ràng và trách nhiệm lãnh đạo đi kèm.

Carlsberg Việt Nam đang tạo được động lực tích cực trong phát triển lãnh đạo nữ, với hơn 33% vị trí lãnh đạo cấp cao do nữ giới đảm nhiệm. Quan trọng hơn, công ty đang chủ động xây dựng nguồn kế thừa cho tương lai: 50% nhân sự trong nhóm kế nhiệm “Sẵn sàng ngay / Sẵn sàng trong giai đoạn tiếp theo” là nữ giới, vượt mục tiêu đề ra là 45%. Đây là một tín hiệu cho thấy hòa nhập không chỉ hiện diện ở bức tranh hiện tại, mà còn được củng cố bằng mức độ sẵn sàng cho chặng đường phía trước.

Bên cạnh đó, Carlsberg Việt Nam đã chính thức ký kết Bộ Nguyên tắc Trao quyền cho Phụ nữ (Women’s Empowerment Principles – WEPs) vào năm 2025, khẳng định bình đẳng giới không chỉ là tinh thần được khuyến khích, mà được hỗ trợ bằng định hướng rõ ràng và hành động cụ thể. Sự kết hợp giữa cam kết mạnh mẽ, đầu tư phát triển năng lực và quản trị nguồn kế thừa dựa trên dữ liệu đã giúp Việt Nam trở thành một điểm sáng trong hành trình DE&I của Tập đoàn.

Carlsberg Việt Nam đang thúc đẩy phát triển lãnh đạo nữ theo một lộ trình DE&I bài bản: hơn 33% vị trí lãnh đạo cấp cao do nữ giới đảm nhiệm, và 50% nhân sự nữ trong kế hoạch kế nhiệm “Sẵn sàng ngay / Sẵn sàng trong giai đoạn tiếp theo.” Nguồn ảnh: Carlsberg Việt Nam.

Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm của Carlsberg. Từ góc độ con người, theo bà, đâu là những yếu tố then chốt để Carlsberg có thể tăng trưởng bền vững tại Việt Nam, đồng thời phát triển và nuôi dưỡng nguồn nhân tài Việt cho tương lai?

Việt Nam là một thị trường năng động và mức độ cạnh tranh cao. Điều đó vừa tạo ra thách thức, vừa mở ra nhiều cơ hội. Để tăng trưởng bền vững, chúng tôi cần luôn giữ sự thấu hiểu với người tiêu dùng, thực thi với kỷ luật cao, đồng thời không ngừng nâng cấp năng lực để theo kịp nhịp thay đổi của thị trường.

Từ góc độ con người, ưu tiên quan trọng là xây dựng đội ngũ lãnh đạo sẵn sàng cho tương lai – những người có thể đưa ra quyết định vững vàng khi áp lực gia tăng, dẫn dắt đội ngũ thích ứng nhanh và tạo ra kết quả dài hạn. Ở Việt Nam, tốc độ là lợi thế, nhưng để đi đường dài, niềm tin và sự ổn định trong tổ chức cũng quan trọng không kém. Đội ngũ chỉ có thể phát huy tốt nhất khi họ cảm thấy được tin tưởng, được đồng hành và có một môi trường đủ an toàn để lên tiếng, đóng góp và phát triển.

Đó cũng là lý do vì sao văn hóa phát triển (Growth Culture) và DE&I không phải là yếu tố “phụ trợ”, mà là nền tảng giúp hiệu quả được duy trì bền vững. Tại Carlsberg Việt Nam, khảo sát nội bộ ghi nhận điểm DE&I đạt 84/100 – một tín hiệu tích cực cho thấy tinh thần hòa nhập đã hiện diện rõ trong trải nghiệm làm việc hằng ngày.