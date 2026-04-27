Caspi nổi lên thành mắt xích chiến lược mới của an ninh năng lượng Á - Âu
Trọng Hoàng
27/04/2026, 15:02
Trong bối cảnh chiến tranh, bất ổn địa chính trị và các tuyến cung ứng truyền thống liên tiếp gián đoạn, khu vực Caspi đang được nhìn nhận như hành lang trung chuyển mới có thể định hình lại bản đồ năng lượng toàn cầu…
Những năm gần đây, áp lực từ xung
đột Nga - Ukraine, căng thẳng tại Trung Đông và rủi ro gia tăng đối với các
tuyến vận tải biển trọng yếu đã buộc nhiều quốc gia và doanh nghiệp năng lượng
tìm kiếm các lộ trình thay thế an toàn hơn, qua đó đẩy nhanh cuộc đua đầu tư
vào hạ tầng dầu khí, cảng biển và logistics tại khu vực này.
Trong bối cảnh đó, khu vực Caspi -
nơi bao quanh Biển Caspi, vùng biển nội địa lớn nhất thế giới nằm giữa châu Âu
và châu Á, tiếp giáp Azerbaijan, Kazakhstan, Turkmenistan, Nga và Iran - đang
nổi lên như một trung tâm trung chuyển mới có khả năng duy trì dòng chảy năng
lượng giữa phương Đông và phương Tây.
Không chỉ sở hữu trữ lượng dầu khí
đáng kể, Caspi còn nằm đúng giao điểm của các tuyến vận tải nối Trung Quốc,
Trung Á, Caucasus, Thổ Nhĩ Kỳ và thị trường châu Âu. Đây là yếu tố khiến khu
vực này ngày càng được chú ý trong chiến lược an ninh năng lượng toàn cầu.
Theo Euronews, đầu tư vào các tuyến
trung chuyển Caspi hiện là ưu tiên hàng đầu của nhiều chính phủ trong khu vực,
khi nguồn cung toàn cầu thiếu ổn định, chi phí vận tải biến động mạnh và nhu
cầu đa dạng hóa chuỗi cung ứng ngày càng cấp thiết.
Ông Anar Habib, chuyên gia giao dịch
cấp cao của SOCAR, cho rằng Azerbaijan đang giữ vai trò cửa ngõ chiến lược giữa
Đông và Tây.
Ông nhận định việc đẩy mạnh đầu tư
vào hạ tầng tại khu vực này có ý nghĩa then chốt, nhất là trong bối cảnh nhiều
rào cản địa chính trị đang dần được tháo gỡ.
HÀNH
LANG TRUNG TÂM TĂNG TỐC
Một trong những cấu phần quan trọng
nhất của chiến lược mới là “Hành lang Trung tâm” (Middle Corridor) - tuyến kết
nối Trung Quốc và Trung Á với châu Âu thông qua Biển Caspi, Nam Caucasus và Thổ
Nhĩ Kỳ.
Tuyến đường này được xem là phương
án thay thế ngày càng quan trọng cho các hành lang truyền thống vốn phụ thuộc
lớn vào Nga hoặc chịu rủi ro từ các điểm nghẽn hàng hải.
Tại Diễn đàn Giao dịch Dầu mỏ và
Logistics Caspi - Trung Á lần thứ hai tổ chức ở Baku, giới hoạch định chính
sách và doanh nghiệp đã tập trung thảo luận về tương lai của các dòng chảy năng
lượng xuyên Á - Âu, cũng như khả năng mở rộng vai trò của Hành lang Trung tâm.
Hiện năng lực của các tuyến ống chủ
chốt như Caspian Pipeline Consortium (CPC), Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC),
Baku-Supsa cùng hệ thống cảng và đường sắt liên quan đang được rà soát để chuẩn
bị cho lưu lượng hàng hóa tăng mạnh trong thời gian tới.
Các cảng Alat, Dubendi (Azerbaijan),
Aktau, Kuryk (Kazakhstan) và Kulevi (Georgia) đang nổi lên như những mắt xích
quan trọng trong mạng lưới logistics mới của khu vực.
Song song với đầu tư hạ tầng cứng,
các quốc gia trong khu vực cũng thúc đẩy số hóa thủ tục, hài hòa quy trình hải
quan, nâng cấp toa tàu và tàu biển nhằm rút ngắn thời gian vận chuyển.
TRUNG
Á TÌM ĐƯỜNG RA CHO KHÍ ĐỐT
Không chỉ dầu mỏ, khí đốt cũng là
trọng tâm trong chiến lược tái cấu trúc năng lượng khu vực.
Ông Askar Ismayilov, cố vấn về Trung
Á tại Global Gas Centre, cho biết nhu cầu khí đốt tại Uzbekistan đã tăng lên
khoảng 20 tỷ m3 mỗi năm, khiến khu vực cần thêm các tuyến cung ứng mới.
Theo ông, Trung Á đang thúc đẩy ý
tưởng xây dựng mạng lưới kết nối khí đốt giữa năm quốc gia trong khu vực, đồng
thời tăng cường đàm phán với Turkmenistan - quốc gia sở hữu trữ lượng khí đốt
lớn.
Ngoài các hướng xuất khẩu sang Trung
Quốc hay Nam Á, khu vực này cũng xem Azerbaijan, Armenia và Thổ Nhĩ Kỳ là tuyến
khả thi để đưa khí đốt sang châu Âu trong tương lai.
Ông Assylbek Jakiyev, Chủ tịch Petro
Council Kazakhstan, cho biết khoảng 80% lượng dầu của Kazakhstan hiện vẫn đi
qua tuyến CPC, cho thấy mức độ phụ thuộc lớn vào hệ thống vận chuyển truyền
thống. Vì vậy, Kazakhstan đang tìm kiếm các tuyến thay thế và đẩy mạnh hợp tác
với SOCAR nhằm đa dạng hóa hoạt động xuất khẩu.
Theo giới quan sát, đây là xu hướng
tất yếu khi nhiều quốc gia sản xuất năng lượng muốn giảm rủi ro địa chính trị,
đồng thời giành thế chủ động hơn trong thương mại quốc tế.
AZERBAIJAN
GIỮ VAI TRÒ TRUNG TÂM
Nằm giữa Biển Caspi và cửa ngõ châu
Âu, Azerbaijan được đánh giá là quốc gia giữ vị trí trung tâm trong toàn bộ cấu
trúc vận tải mới.
Thông qua hệ thống đường ống, cảng
biển và đường sắt, nước này có thể kết nối dầu thô, khí đốt và sản phẩm lọc dầu
từ Trung Á tới Thổ Nhĩ Kỳ, Nam Âu và xa hơn nữa.
Nhu cầu đối với các tuyến logistics
thay thế đã tăng mạnh kể từ khi chiến sự Ukraine nổ ra và thị trường năng lượng
toàn cầu bước vào giai đoạn tái cấu trúc sâu rộng.
Cùng lúc, bất ổn tại Iran và các lần
gián đoạn lưu thông qua eo biển Hormuz càng khiến các nhà nhập khẩu năng lượng
muốn có thêm lựa chọn ngoài các tuyến truyền thống.
Ông John Patterson, Chủ tịch Phòng
Thương mại Anh tại Azerbaijan, cho biết hiện đã có mạng lưới đường ống chạy từ
Sangachal, theo tuyến BTC tới Thổ Nhĩ Kỳ, tiếp tục qua đường ống dẫn khí đốt
xuyên Anatolia (TANAP) sang châu Âu và kết thúc tại Italy.
Theo ông, nhiều quốc gia hiện cùng
chia sẻ lợi ích gắn với tuyến ống này, do đó an ninh của hệ thống vận chuyển
cũng đồng nghĩa với an ninh năng lượng của các nước liên quan.
Trong bối cảnh chiến tranh, thị
trường biến động và tương lai khó đoán định, cuộc đua xây dựng các hành lang
năng lượng mới xuyên Á - Âu đang tăng tốc nhanh chóng. Và trong cuộc đua đó,
Caspi đang nổi lên như một điểm tựa chiến lược mới của thế giới.
