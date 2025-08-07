Cắt giảm, đơn giản hóa nhiều thủ tục sản xuất, đầu tư kinh doanh lĩnh vực nông nghiệp và môi trường

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình vừa ký Quyết định số 1671/QĐ-TTg phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN QUAN ĐẾN SẢN XUẤT, KINH DOANH 13 LĨNH VỰC

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 13 lĩnh vực: Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; biến đổi khí hậu; biển và hải đảo; chăn nuôi và thú y; đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý; khí tượng thủy văn; khoa học và công nghệ; lâm nghiệp và kiểm lâm; môi trường; quản lý tài nguyên nước; xây dựng và quản lý công trình thủy lợi; thủy sản và kiểm ngư; trồng trọt và bảo vệ thực vật.

Cụ thể, trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, đối với thủ tục hành chính đăng ký sử dụng, phân bổ hạn ngạch sản xuất, nhập khẩu các chất được kiểm soát, đơn giản hóa đăng ký sử dụng các chất được kiểm soát, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính từ 13 ngày còn 7 ngày (cắt giảm thời gian kiểm tra, đánh giá hồ sơ).

Về phân bổ hạn ngạch sản xuất, nhập khẩu các chất được kiểm soát, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính từ 33 ngày làm việc xuống còn 29 ngày làm việc (cắt giảm thời gian thẩm định) đối với yêu cầu đăng ký sử dụng các chất được kiểm soát. Đồng thời không yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp các loại giấy tờ sau trong trường hợp có thể tra cứu trên cơ sở dữ liệu chuyên ngành như văn bản chứng minh tư cách pháp nhân của tổ chức đăng ký theo quy định pháp luật.

Về điều chỉnh, bổ sung hạn ngạch sản xuất, nhập khẩu các chất được kiểm soát, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính từ 33 ngày làm việc còn 29 ngày làm việc (cắt giảm thời gian thẩm định).

Trong lĩnh vực môi trường, liên quan đến chứng nhận Nhãn sinh thái Việt Nam, quyết định cắt giảm thời gian giải quyết từ 35 ngày xuống 30 ngày. Bãi bỏ các thành phần hồ sơ phải nộp kèm theo báo cáo sản phẩm, dịch vụ đáp ứng tiêu chí nhãn sinh thái Việt Nam gồm: bản sao có công chứng chứng nhận đăng ký kinh doanh và danh mục ngành nghề đăng ký kinh doanh; bản sao các quyết định phê duyệt, giấy xác nhận các hồ sơ, thủ tục hành chính môi trường; báo cáo giám sát môi trường định kỳ mới nhất và các bản sao tài liệu liên quan…

Về thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (cấp bộ), sẽ giảm thời gian thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án nhóm I từ 45 ngày xuống 30 ngày; đối với dự án nhóm II từ 30 ngày xuống 20 ngày. Ngoài ra, cắt giảm thời gian cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt kết quả thẩm định từ 20 ngày xuống 15 ngày.

Bên cạnh đó bãi bỏ thực hiện thủ tục hành chính này đối với dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa từ 2 vụ trở lên nhưng sử dụng rất ít đất lúa từ 2 vụ như dự án xây dựng đường giao thông nông thôn, trường học, nhà văn hóa, trụ sở công an xã… Phân cấp thẩm quyền cho địa phương thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa từ 2 vụ trở lên.

Liên quan đến thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường cấp tỉnh, giảm thời gian thẩm định đối với dự án nhóm II từ 30 ngày xuống 20 ngày; giảm thời gian cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt, thẩm định từ 20 ngày xuống 15 ngày; giảm đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường.

Đối với thủ tục hành chính cấp giấy phép môi trường cấp Trung ương, giảm thời gian xử lý hồ sơ từ 45 ngày còn 32 ngày. Sửa đổi thẩm quyền cấp phép theo hướng căn cứ vào quy mô, tính chất theo hướng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cấp phép môi trường đối với các dự án, cơ sở có tính chất, quy mô tương đương dự án nhóm I. Giảm số lần phải lấy ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước từ 2 lần xuống còn 1 lần đối với công trình, dự án chỉ xả nước thải sau khi xử lý lưu lượng nhỏ vào công trình thủy lợi như trường học, trụ sở cơ quan, khu tái định cư; khu đấu giá quyền sử dụng đất.

Với thủ tục hành chính cấp giấy phép môi trường cấp tỉnh, sửa đổi thẩm quyền cấp phép theo hướng căn cứ vào quy mô, tính chất. Theo đó, UBND cấp tỉnh cấp giấy phép môi trường đổi với dự án nhóm II và III. Giảm số lần phải lấy ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước từ 2 lần xuống còn 1 lần với công trình, dự án chỉ xả nước thải sau khi xử lý lưu lượng nhỏ vào công trình thủy lợi như trường học, trụ sở cơ quan, khu tái định cư, khu đấu giá quyền sử dụng đất…

CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH THUỘC 36 NGÀNH KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN

Cũng theo Quyết định này sẽ cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc 36 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư gồm: Kinh doanh thủy sản; Ngành nghề kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi; ngành nghề kinh doanh dịch vụ thử nghiệm, khảo nghiệm chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất, chất xử lý cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi (khảo nghiệm thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản);

Bên cạnh đó là các ngành kinh doanh đóng mới, cải hoán tàu cá; Đào tạo, bồi dưỡng thuyền viên tàu cá; Nuôi trồng các loài thực vật, động vật hoang dã nguy cấp thuộc các phụ lục của công ước CITES và Danh mục thực vật rừng, động vật rừng, thủy sản nguy cấp, quý, hiếm;

Các ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020: Nuôi động vật rừng thông thường; Xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, quá cảnh và nhập nội từ biển mẫu vật từ tự nhiên của các loài thuộc các phụ lục của Công ước CITES và Danh mục thực vật rừng, động vật rừng, thủy sản nguy cấp, quý, hiếm;

Bên cạnh đó là kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật (điều kiện đối với cơ sở sản xuất thuốc bảo vệ thực vật); Kinh doanh dịch vụ xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật (điều kiện đối với tổ chức hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật); Kinh doanh dịch vụ bảo vệ thực vật (điều kiện hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật); Kinh doanh phân bón;

Kinh doanh thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi; kinh doanh chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất, chất xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi; Kinh doanh thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y; Kinh doanh chăn nuôi trang trại; Kinh doanh giết mổ gia súc, gia cầm; Ngành nghề kinh doanh dịch vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; Nhập khẩu phế liệu; Điều kiện kinh doanh dịch vụ quan trắc môi trường.

Điểm đáng chú ý trong phương án được phê duyệt là bãi bỏ hoàn toàn nhiều thủ tục hành chính như: Đăng ký tiếp cận nguồn gen; xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích; công nhận kết quả khảo nghiệm sinh vật biến đổi gen; Cấp lại giấy phép nhận chìm; thừa nhận phương pháp thử nghiệm thức ăn chăn nuôi của phòng thử nghiệm nước xuất khẩu; thừa nhận quy trình khảo nghiệm và công nhận thức ăn chăn nuôi của nước xuất khẩu; cấp, cấp lại giấy phép nuôi trồng thủy sản trên biển cho tổ chức, cá nhân Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài… Điều này nhằm tránh gây lãng phí nguồn lực của cơ quan hành chính nhà nước và chi phí tuân thủ cho người dân.