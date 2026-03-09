Centa Riverside: Biệt thự ven sông khan hiếm thu hút đầu tư với giá dưới 20 tỷ đồng

Biệt thự ven sông đang trở thành điểm nóng đầu tư nhờ giá trị sản phẩm cao cấp kết hợp với nguồn cung hạn chế trên thị trường. Tại cửa ngõ Hà Nội, Centa Riverside nổi bật trong phân khúc biệt thự dưới 20 tỷ đồng – phân khúc đang ngày càng khan hiếm.

Dự án sở hữu dư địa tăng giá mạnh mẽ nhờ hạ tầng phát triển đồng bộ, đồng thời được hỗ trợ bởi nhu cầu ở thực rõ ràng, đảm bảo thanh khoản ổn định.

PHÂN KHÚC BIỆT THỰ SÔNG DƯỚI 20 TỶ ĐỒNG TẠI VÙNG THỦ ĐÔ CHỈ CÒN KHOẢNG 2%

Theo báo cáo “Hà Nội's villa and townhouse market Q1/2025: Selective Recovery Amid Positive Momentum” của Savills Việt Nam, nguồn cung sơ cấp biệt thự tại Hà Nội trong quý 1/2025 chủ yếu tập trung ở nhóm trên 20 tỷ đồng: Phân khúc 20-30 tỷ đồng chiếm 62%, trên 30 tỷ đồng chiếm 36%. Phân khúc dưới 20 tỷ đồng chỉ chiếm tỷ trọng rất nhỏ.

Thống kê giá biệt thự vùng thủ đô.

Chính vì vậy, Centa Riverside tạo sức hút đặc biệt khi ra mắt dòng biệt thự sông diện tích 225m2 với mức giá từ 17 tỷ đồng, tọa lạc ngay Vành đai 3 - được xem là “vùng trũng giá” trong phân khúc thấp tầng cao cấp. Giá trị không chỉ nằm ở mức giá hấp dẫn mà còn ở độ khan hiếm: Theo Savills, nhóm dưới 20 tỷ đồng chỉ còn khoảng 2%, trở thành “phân khúc hiếm” mà nhiều nhà đầu tư săn đón để tối ưu hóa tiềm năng tăng trưởng.

Hơn nữa, giá trị sản phẩm được củng cố bởi vị trí ven sông, mật độ xây dựng thấp và không gian sống riêng tư – những đặc quyền mà nhiều dự án nội đô dù giá cao hơn gấp nhiều lần vẫn khó tái tạo do hạn chế về quỹ đất và không gian xanh.

CENTA RIVERSIDE – TÂM ĐIỂM KẾT NỐI ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG SẮT VÀ HÀNG KHÔNG

Nếu mức giá là “điểm tựa” giữ dòng vốn an toàn, thì hạ tầng chính là “động cơ tăng tốc” thúc đẩy giá trị bất động sản. Centa Riverside hưởng lợi trực tiếp từ các dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia đang được triển khai quyết liệt.

Đường bộ: Dự án nằm sát nút giao Ninh Hiệp, trên trục Đại lộ Hà Nội - Gia Bình – tuyến kết nối sân bay Gia Bình với trung tâm Hà Nội (dài khoảng 49,52km).

Đường sắt: Nằm trong bán kính 1km quanh ga Trung Mầu – “ga kép” của tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và metro Hà Nội - Gia Bình. Vị trí này tương tự các nhà ga chiến lược như Shin-Yokohama (Nhật Bản) hay St. Pancras International (Anh), mang lại đòn bẩy tăng trưởng giá trị dài hạn.

Hàng không: Kết nối trực tiếp với Cảng hàng không quốc tế Gia Bình qua trục cao tốc và metro Hà Nội - Gia Bình. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phấn đấu hoàn thành đồng bộ cảng hàng không và tuyến kết nối chậm nhất vào năm 2026 – đây là chất xúc tác quan trọng, giúp bất động sản ven trục liên vùng tăng giá rõ rệt khi hạ tầng vận hành.

Centa Riverside ngay ga Trung Mầu và đại lộ Hà Nội - Gia Bình.

Với “xương sống” hạ tầng đa tầng (đường bộ – đường sắt quốc tế – đường sắt đô thị), Centa Riverside không chỉ hưởng lợi từ kỳ vọng tăng giá mà còn tăng trưởng liên tục theo từng mốc hoàn thành hạ tầng, cùng dòng dịch chuyển cư dân và dịch vụ.

CỘNG ĐỒNG CƯ DÂN HIỆN HỮU VÀ PHÁP LÝ MINH BẠCH

Tiềm năng an cư lẫn đầu tư bền vững của Centa Riverside không chỉ dựa vào tương lai mà còn được củng cố bởi nền tảng hiện tại. Toàn bộ đại đô thị VSIP Bắc Ninh đã đạt tỷ lệ “sáng đèn” gần 50% chỉ sau 5 năm – con số ấn tượng hiếm thấy ở các dự án thấp tầng.

Centa Riverside đã mở bán thành công các phân khu 1 và 2, hoàn thiện bàn giao nhà và cấp sổ hồng - yếu tố pháp lý then chốt xây dựng niềm tin và thúc đẩy thanh khoản trong chu kỳ tăng trưởng tiếp theo.

Bức tranh đại đô thị - công nghiệp - dịch vụ VSIP Bắc Ninh đang dần hoàn thiện với các phân khu thấp tầng như Centa City, Centa Diamond, BelHomes đã hình thành, cùng BelHomes Sky (cao tầng) dự kiến bàn giao giai đoạn 1 vào tháng 12/2026. Centa Riverside chính là “nét bút điểm nhấn” hoàn thiện bức tranh đô thị thịnh vượng, biểu tượng sống thượng lưu bậc nhất Đông Bắc Hà Nội.

Thuộc phân khúc biệt thự sông khan hiếm tại vùng Thủ đô, Centa Riverside sở hữu dư địa tăng trưởng lớn theo nhịp hạ tầng đường sắt - metro - sân bay, cùng nền cầu ở thực đã hiện hữu. Sở hữu Centa Riverside ngay lúc này chính là nắm giữ một trong 2% cơ hội cuối cùng để tối ưu biên độ tăng trưởng.

Sự kiện mở bán những căn villa sông cuối cùng tại Centa Riverside sẽ diễn ra trong tháng 3/2026 với ưu đãi 24 tháng 0 gốc - lãi.

* Xem thêm dự án Centa Riverside tại: www.centariverside.vn.