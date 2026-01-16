Central Retail đặt mục tiêu vươn lên dẫn đầu trong lĩnh vực bán lẻ bền vững

Central Retail Việt Nam vừa công bố Báo cáo năm 2025 thực hiện chiến lược “Vì một Việt Nam thịnh vượng”(Better for Vietnam), đặt ra mục tiêu vươn lên dẫn đầu trong lĩnh vực bán lẻ bền vững.

CHUNG TAY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Hiện nay, người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến môi trường, bao bì sản phẩm là một trong những yếu tố quyết định lựa chọn sản phẩm. Thấu hiểu điều này, Central Retail đã thay thế bao bì nhựa dùng một lần bằng các giải pháp phân hủy sinh học 100%, hiện được áp dụng cho 21 sản phẩm (SKU) và triển khai tại 48 trong tổng số 49 cửa hàng trên toàn quốc. Thông qua việc thúc đẩy sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường cũng như tăng cường sự tham gia của cả nhà cung cấp lẫn người mua sắm, Central Retail góp phần giảm thiểu rác thải nhựa và hỗ trợ quá trình chuyển đổi của Việt Nam hướng tới mô hình bán lẻ tuần hoàn và bền vững.

Bên cạnh đó, Central Retail chuyển đổi các sản phẩm thuộc nhãn hàng riêng sang sử dụng bao bì phân hủy sinh học nhằm giảm thiểu rác thải nhựa và thúc đẩy tiêu dùng xanh. Đây là các thương hiệu do Central Retail trực tiếp sở hữu và quản lý, sản phẩm nhãn hàng riêng được kiểm soát chặt chẽ về chất lượng, bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng và được cung ứng với mức giá hợp lý, qua đó giúp phát triển bền vững trở nên dễ tiếp cận và đáng tin cậy.

Đối với chính quyền địa phương và cộng đồng, hạ tầng bền vững thể hiện bước tiến mang lại lợi ích hài hòa cho con người và môi trường. Các trung tâm thương mại mới xây dựng được Central Retail phát triển theo định hướng đạt chứng nhận công trình xanh - EDGE, tiêu chuẩn được công nhận toàn cầu của World Bank Group, qua đó bảo đảm mỗi dự án sử dụng ít năng lượng hơn, tiết kiệm nước và vật liệu hơn, đồng thời mang đến không gian mua sắm tốt hơn cho khách hàng.

Central Retail triển khai lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời tại trung tâm thương mại GO! Ảnh: Central Retail.

Đặc biệt, Central Retail triển khai lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời trên toàn mạng lưới bán lẻ của mình (đã có 32 trung tâm thương mại GO! được lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời), qua đó góp phần sản xuất năng lượng sạch và giảm phát thải. Điều này có ý nghĩa đặc biệt đối với các thế hệ tương lai, bởi năng lượng tái tạo là chìa khóa cho một tương lai xanh hơn.

Không dừng lại ở đó, Central Retail còn tiến hành lắp đặt 78 máy thu hồi bao bì tái chế (RVM) tại 44 trung tâm thương mại và siêu thị GO!. Từ đây, góp phần tao thói quen giúp người tiêu dùng quan tâm đến môi trường, việc tái chế cần đơn giản và mang lại giá trị thiết thực, các máy RVM cho phép khách hàng hoàn trả chai nhựa và lon để đổi lấy ưu đãi mua sắm. Sáng kiến này góp phần hình thành thói quen tái chế hằng ngày, đồng thời giảm lượng rác thải đưa về bãi chôn lấp.

Đặc biệt, những năm gần đây, Central Retail cùng đối tác P&G Việt Nam tổ chức chiến dịch "Forests for Good – Vì Bạn Ươm Mầm Một Việt Nam Xanh". Tháng 9 năm 2025, Central Retail đã phối hợp với P&G và Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia, tổ chức Ngày hội trồng rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu (Lâm Đồng); chung tay trồng mới 1.000 cây xanh, nâng tổng số cây xanh được trồng trên cả nước lên hơn 35.000 cây. Đây là một dấu mốc quan trọng, thể hiện cam kết của Central Retail Việt Nam trong việc chung tay thực hiện mục tiêu quốc gia phục hồi rừng, bảo vệ đa dạng sinh học và hỗ trợ cộng đồng địa phương.

Central Retail cùng đối tác P&G Việt Nam tổ chức chiến dịch "Forests for Good – Vì Bạn Ươm Mầm Một Việt Nam Xanh". Ảnh: Central Retail.

TRIỂN KHAI NHIỀU SÁNG KIẾN VÌ CỘNG ĐỒNG

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Central Retail Việt Nam luôn dành nhiều tâm huyết cho dự án “One Mall One School - Mỗi Trung tâm Thương mại - Một Trường học”, với cam kết với mỗi Trung tâm Thương mại GO! Mall được xây mới, cùng lúc sẽ triển khai dự án về giáo dục, xây dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển xã hội.

Theo đó, trong năm 2025, Central Retail cũng bàn giao thành công 2 công trình giáo dục cho Trường Tiểu học Đông Hải (tại ấp 16, xã Vĩnh Hậu, tỉnh Cà Mau), và Trường Tiểu học Đài Sơn, tại tổ dân số 10, phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa; tiếp nối cam kết nâng cao nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập cho giáo viên và học sinh địa phương.

Thông qua 2 dự án mới được bàn giao này, Central Retail Việt Nam đã tài trợ hơn 12,8 tỉ đồng cho 15 trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giúp 8.712 học sinh được tiếp cận với cơ sở vật chất học đường tốt hơn.

Lễ bàn giao công trình giáo dục tại trường Tiểu học Đài Sơn (Khánh Hoà) trong khuôn khổ chương trình “Mỗi Trung tâm Thương mại - Một Trường học”. Ảnh: Central Retail.

Với mong muốn sẻ chia, lan tỏa niềm vui đến cộng đồng khó khăn, nhiều chương trình ý nghĩa cũng được Central Retail tổ chức thường niên như: Tết nhân ái (dự kiến dịp Tết Nguyễn đán 2026 sắp tới, Central Retail sẽ trao tặng 5.300 phần quà Tết với tổng giá trị 1,07 tỷ đồng); xây nhà tình thương, hay tài trợ cho Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ xây mới 4 Bếp ăn bán trú tại các tỉnh Nghệ An, Điện Biên, Đăk Lăk và Quảng Trị.

Là nhà bán lẻ có trách nhiệm, Central Retail luôn hướng tới mục tiêu vươn lên dẫn đầu trong lĩnh vực bán lẻ bền vững. Đây không chỉ là một bước đi chiến lược mà còn là lời khẳng định cam kết của Tập đoàn đối với cộng đồng và môi trường, hướng tới một tương lai bền vững cho thế hệ mai sau.

“Tập đoàn Central Retail Việt Nam tự hào về những cột mốc đã đạt được và cam kết tiếp tục đóng góp vào sự phát triển bền vững của Việt Nam. Chúng tôi tin rằng bằng việc làm việc cùng nhau, chúng ta có thể xây dựng một tương lai xanh và bền vững cho các thế hệ mai sau”, ông Olivier Langlet, Tổng giám đốc Điều hành nhấn mạnh.

Xem thêm báo cáo chiến lược "Vì một Việt Nam thịnh vượng hơn – Better for Vietnam" của Central Retail Việt Nam tại đây.