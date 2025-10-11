CEO YouNet: “Từ SocialTech đến Data Intelligence, tiên phong để phát triển ra khu vực”

Sau hơn 12 năm đồng hành cùng các thương hiệu trong phân tích dữ liệu mạng xã hội và cung cấp dịch vụ marketing, YouNet chính thức công bố định vị mới: “The Pioneering Data Intelligence Group for Digital Commerce in Southeast Asia.” (Hệ sinh thái Data Intelligence tiên phong cho thương mại số tại Đông Nam Á).

Để làm rõ hơn về tầm nhìn và ý nghĩa chiến lược đằng sau, cùng lắng nghe cuộc trao đổi với Nhà sáng lập & Tổng giám đốc Nguyễn Anh Hòa.

Thưa ông, từ vị thế là công ty tiên phong về SocialTech tại Việt Nam, điều gì thôi thúc YouNet "làm mới mình" để trở thành “Hệ sinh thái Data Intelligence”?

Hơn mười năm trước, chúng tôi đã tin rằng mạng xã hội sẽ tạo ra thay đổi lớn cho hoạt động doanh nghiệp và thực tế, YouNet đã đồng hành cùng hàng trăm thương hiệu để lắng nghe và thấu hiểu hàng triệu người tiêu dùng.

Từ năm 2022, chúng tôi nhận thấy một xu hướng tất yếu: thương hiệu sẽ tiến vào digital commerce để bán trực tiếp cho người tiêu dùng, kéo theo sự thay đổi trong cách phân phối và tiếp thị. Vì vậy, từ 2023, YouNet phát triển giải pháp dữ liệu thương mại điện tử, giúp thương hiệu có cái nhìn xuyên suốt từ marketing đến bán hàng.

Nhận thấy dữ liệu chính là “trục” và “la bàn” cho thương hiệu trong kỷ nguyên số, chúng tôi đã tái định vị YouNet thành hệ sinh thái Data Intelligence.

Ông có thể chia sẻ rõ hơn về hệ sinh thái Data Intelligence này? Nó được hình thành từ những năng lực cốt lõi nào để có thể dẫn đường cho doanh nghiệp?

Trong giai đoạn mới này, SocialTech không biến mất mà sẽ trở thành nền tảng vững chắc của từng công ty thành viên. Trên nền tảng đó, Data Intelligence là giá trị cốt lõi mới mà toàn YouNet Group mang đến cho khách hàng.

Hệ sinh thái của chúng tôi được cấu trúc trên hai khối năng lực chính:

Khối thứ nhất là Data Intelligence được tạo nên bởi:

YouNet Media: Là công ty hàng đầu về Social & E-commerce Intelligence tại Việt Nam và Đông Nam Á, YouNet Media cung cấp insight và nền tảng phân tích, giúp thương hiệu hiểu thị trường, người tiêu dùng và khai thác dữ liệu nội bộ để ra quyết định nhanh chóng, thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

YouNet ECI: Tiên phong trong tư vấn tăng trưởng thương mại điện tử dựa trên dữ liệu lớn cho các nhãn hàng. Chúng tôi cung cấp dữ liệu thị trường TMĐT chính xác và toàn diện nhất, với độ sâu dữ liệu cao nhất, và kết hợp dữ liệu TMĐT và dữ liệu mạng xã hội.

Buzzmetrics: Tiên phong nghiên cứu thị trường với dữ liệu mạng xã hội từ năm 2013. Với hơn một thập kỷ kinh nghiệm, Buzzmetrics chuyên kết nối và phân tích dữ liệu thảo luận trên mạng xã hội và dữ liệu thương mại điện tử, giúp thương hiệu khám phá những góc nhìn có giá trị.

Khối thứ hai là Services, vận hành theo The Qualified Marcom Framework.

Ông vừa nhắc đến 'The Qualified Marcom'. Ông có thể làm rõ hơn triết lý này?

TQMC - The Qualified Marcom là cách tiếp cận mới trong lập kế hoạch, triển khai và đo lường marketing, dựa trên ba trụ cột: dữ liệu toàn diện, người dùng thật, và tác động thật.

Tất cả các agency thuộc YouNet đều lấy TQMC làm kim chỉ nam:

YouNet AM: Công ty Advocacy Marketing dẫn dắt bởi dữ liệu hàng đầu Đông Nam Á. Kích hoạt sức ảnh hưởng tự nhiên ở quy mô lớn, kết hợp insight từ dữ liệu với tư duy TQMC để dẫn dắt người tiêu dùng từ nhận biết đến trung thành.

Mango Digital: Agency sáng tạo được dẫn dắt bởi dữ liệu, bắt rễ từ insight mạng xã hội. Chúng tôi biến các cuộc trò chuyện trên mạng xã hội thành ý tưởng sáng tạo chạm cảm xúc và gắn liền với hiệu quả kinh doanh.

Fanscom: Agency “Advocacy First”. Chúng tôi đặt ưu tiên cao nhất vào việc biến người tiêu dùng thành đồng minh thương hiệu, tạo ra chiến dịch vừa truyền cảm hứng vừa đo lường được.

YouNet Social: Tiên phong trong xây dựng và vận hành cộng đồng cho thương hiệu và người sáng tạo. Thông qua VoiceShare và phpFox, chúng tôi giúp thương hiệu và người sáng tạo xây dựng cộng đồng, kích hoạt advocacy diện rộng và thúc đẩy tăng trưởng.

Để bảo chứng cho cam kết này, YouNet thành lập TQMC Lab - phòng thí nghiệm các phương pháp marketing mới dựa trên dữ liệu.

YouNet có kế hoạch hành động cụ thể nào để hiện thực hóa cam kết này và đóng góp vào sự thay đổi của toàn ngành?

Một tầm nhìn chỉ là lời nói nếu không có những hành động cụ thể. Với định vị mới, chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực trên bốn phương diện chính:

Xây dựng cộng đồng marketing có tư duy dữ liệu thông qua việc chia sẻ các tài liệu, kiến thức và phương pháp luận về marketing.

Liên tục công bố báo cáo chuyên sâu, phân tích ngành hàng, hành vi người tiêu dùng và các xu hướng định hình thương mại số.

Đầu tư mạnh vào công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để xử lý dữ liệu lớn nhanh hơn, chính xác hơn, trao thêm sức mạnh cho con người trong việc khai thác insight, thay vì thay thế họ.

Nghiên cứu và thử nghiệm các cách tiếp cận mới, giúp marketing tạo ra tác động đo lường được tới hiệu quả kinh doanh trong kỷ nguyên thương mại số.

Với một hệ sinh thái phức hợp và một cam kết lớn như vậy, đâu là khát vọng của YouNet trong kỷ nguyên mới?

Bước chuyển mình này mang ý nghĩa lớn, không chỉ với YouNet mà còn với khách hàng. Chúng tôi trao cho doanh nghiệp năng lực thúc đẩy doanh thu và xây dựng lợi thế cạnh tranh bền vững. Nói cách khác, YouNet mang đến thông tin và giải pháp giúp khách hàng tồn tại và phát triển trong kỷ nguyên thương mại số.

Tầm nhìn của YouNet là trở thành đối tác tin cậy nhất tại Đông Nam Á trên hành trình phát triển thương hiệu bền vững, đồng thời định hình sân chơi cho khu vực và xa hơn nữa.