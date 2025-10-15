Thứ Tư, 15/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Cha đẻ Amazon: Bỏ học và khởi nghiệp sớm không phải là con đường cho số đông

Bạch Dương

15/10/2025, 09:28

"Bạn có thể bỏ học đại học và trở thành một doanh nhân giỏi. Nhưng hãy nhớ trường hợp như Bill Gates hay Mark Zuckerberg là rất hiếm"...

Nhà sáng lập Amazon, Jeff Bezos.
Nhà sáng lập Amazon, Jeff Bezos.

Ngày càng có nhiều bạn trẻ thế hệ Gen Z chọn gác lại việc học để khởi nghiệp sớm. Một số đã thành công và trở nên giàu có. Nhưng theo nhà sáng lập Amazon, Jeff Bezos, đó không phải là con đường dành cho số đông. Những trường hợp bỏ học rồi thành công rực rỡ như Bill Gates hay Mark Zuckerberg chỉ là ngoại lệ.

“Tất nhiên, bạn có thể bỏ học đại học và trở thành một doanh nhân giỏi. Nhưng hãy nhớ trường hợp như Bill Gates hay Mark Zuckerberg là rất hiếm”, Jeff Bezos chia sẻ tại Tuần lễ Công nghệ Italy 2025. 

Jeff Bezos, người tốt nghiệp Đại học Princeton năm 1986, cho rằng những năm làm việc tại Phố Wall trước khi thành lập Amazon chính là nền tảng quan trọng giúp ông thành công. Theo ông, việc theo đuổi con đường học tập và làm việc ổn định trước khi khởi nghiệp không hề làm chậm bước tiến, mà còn giúp tăng cơ hội thành công sau này.

“Sau khi ra trường, bạn nên chọn một công ty tốt để học hỏi những điều cơ bản – cách tuyển dụng, cách phỏng vấn, cách làm việc chuyên nghiệp. Những trải nghiệm đó không làm bạn chậm lại, mà giúp bạn vững vàng hơn khi tự mình bắt đầu. Tôi lập Amazon khi 30 tuổi chứ không phải 20, và chính 10 năm kinh nghiệm đã giúp tôi nâng cao khả năng thành công”, Jeff Bezos chia sẻ.

Ông kết luận: “Tôi đã tốt nghiệp đại học, và điều đó thực sự mang lại nhiều giá trị cho tôi”. 

KHÔNG BẰNG CẤP, GENZ DỄ THẤT NGHIỆP 

Theo Fortune, số liệu cho thấy người trẻ thuộc thế hệ Gen Z không có bằng đại học đang là nhóm có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất tại Mỹ hiện nay.

Dù nhiều ý kiến cho rằng “thời của tấm bằng đại học đã qua”, và doanh nghiệp hiện nay tuyển dụng dựa trên kỹ năng nhiều hơn, nhưng thực tế lại không hẳn như vậy.

Theo Steve Preston, Giám đốc điều hành tổ chức thiện nguyện Goodwill, đơn vị có hơn 650 trung tâm việc làm tại Mỹ, phần lớn những người đang gặp khó khăn khi tìm việc là những người không có bằng cấp.

“Tỷ lệ thất nghiệp ở nhóm không có bằng đại học vẫn cao hơn hẳn mức trung bình”, ông Preston cho biết, và nói thêm rằng tình trạng này đặc biệt phổ biến ở nam giới Gen Z.

Ông Steve Preston, Giám đốc điều hành tổ chức thiện nguyện Goodwill – người từng giữ chức Bộ trưởng Nhà ở và Phát triển Đô thị Hoa Kỳ thứ 14, cho biết ông lo ngại làn sóng thất nghiệp sẽ gia tăng khi trí tuệ nhân tạo (AI) bắt đầu ảnh hưởng mạnh đến các công việc mới vào nghề.

“Hiện nay, tìm được việc làm đã khó khăn hơn nhiều, chưa kể người trẻ còn không có bằng đại học”, ông Preston nói.

Dù nhiều doanh nghiệp đang hướng tới tuyển dụng dựa trên kỹ năng, song theo ông Preston, các nhà quản lý nhân sự thực tế vẫn ưu tiên những ứng viên có bằng cấp. Một khảo sát gần đây trên nền tảng LinkedIn cho thấy, gần một nửa số lãnh đạo cấp cao vẫn xem bằng đại học là điều kiện bắt buộc khi tuyển dụng.

GIÁO DỤC ĐẠI HỌC: CÀNG QUAN TRỌNG HƠN TRONG THỜI ĐẠI AI 

Ngay cả trong kỷ nguyên AI, Sam Altman, Giám đốc điều hành OpenAI, từng nhận định rằng “bất kỳ ai cũng có thể mang trong túi mình một chuyên môn ở tầm tiến sĩ”, thì các chuyên gia vẫn cho rằng giáo dục chính quy chưa bao giờ quan trọng đến thế.

Theo Dana Stephenson, Giám đốc điều hành nền tảng học tập trải nghiệm Riipen, AI chỉ có thể hỗ trợ con người, chứ không thể thay thế kiến thức nền tảng: “Một sinh viên có thể yêu cầu AI viết một ứng dụng đơn giản, nhưng nếu không được đào tạo về kiến trúc phần mềm, gỡ lỗi hay sử dụng dữ liệu có trách nhiệm, họ có thể tạo ra sản phẩm yếu hoặc thậm chí gây hại”.

Tương tự, Anant Agarwal, Giám đốc học thuật tại công ty công nghệ giáo dục 2U, cho rằng bằng đại học chính là “lá chắn nghề nghiệp tương lai”, giúp người học sẵn sàng trước mọi công nghệ mới, bất kể đó là gì.

Dù hơn một nửa sinh viên Gen Z cho rằng “bằng đại học là lãng phí tiền bạc”, nhiều nghiên cứu vẫn chỉ ra rằng giá trị kinh tế của tấm bằng này chưa hề giảm sút.

Theo dữ liệu của Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York, các ngành kỹ thuật, đặc biệt là kỹ thuật hàng không vũ trụ, đang dẫn đầu về thu nhập giữa sự nghiệp, với mức lương trung bình khoảng 125.000 USD/năm. Trong khi đó, một nghiên cứu khác cũng cho thấy các tấm bằng cao học trong lĩnh vực y tế là chìa khóa giúp người lao động tiếp cận nhóm việc làm có thu nhập trên 200.000 USD/năm.

192,7 tỷ USD đã rót vào các công ty khởi nghiệp AI

09:42, 10/10/2025

192,7 tỷ USD đã rót vào các công ty khởi nghiệp AI

Khởi nghiệp sáng tạo trong kỷ nguyên số: Cơ hội và thách thức với Việt Nam

11:59, 11/09/2025

Khởi nghiệp sáng tạo trong kỷ nguyên số: Cơ hội và thách thức với Việt Nam

Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo chuyển mình mạnh mẽ

22:06, 04/09/2025

Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo chuyển mình mạnh mẽ

Từ khóa:

cơ hội nghề nghiệp Gen Z Jeff Bezos khởi nghiệp kinh tế số thất nghiệp trí tuệ nhân tạo

Đọc thêm

ChainTracer hỗ trợ công an truy vết dòng tiền vụ án AntEx

ChainTracer hỗ trợ công an truy vết dòng tiền vụ án AntEx

ChainTracer, dự án truy vết giao dịch Blockchain do Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam phát triển, đã phối hợp với cơ quan chức năng trong quá trình truy vết, xác minh dữ liệu liên quan đến dự án AntEx, khẳng định Blockchain đáp ứng tốt yêu cầu truy vết trong bất cứ thời điểm nào…

Tâm lý thị trường tiền điện tử vẫn ở vùng

Tâm lý thị trường tiền điện tử vẫn ở vùng "sợ hãi"

Theo nhà phân tích Brian Q của nền tảng on-chain Santiment, những phản ứng theo tin tức chính trị, đang ảnh hưởng mạnh đến biến động ngắn hạn của thị trường tiền điện tử…

Hoa Kỳ tịch thu 15 tỷ USD Bitcoin từ ông vua

Hoa Kỳ tịch thu 15 tỷ USD Bitcoin từ ông vua "lừa đảo", rửa tiền Chen Zhi ở Campuchia

Ngày 14/10, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) cho biết đã tịch thu 127.271 Bitcoin, trị giá khoảng 15 tỷ USD, được cho là tài sản của Chen Zhi, người đang được mệnh danh là ông vua lừa đảo tại Campuchia…

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng làm Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng làm Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị, đề xuất phương hướng, giải pháp để thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam...

BSides Hanoi 2025 - Nơi cộng đồng bảo mật Việt Nam vươn tầm quốc tế

BSides Hanoi 2025 - Nơi cộng đồng bảo mật Việt Nam vươn tầm quốc tế

Ngày 9/10/2025, sự kiện BSides Hanoi 2025 – sự kiện bảo mật cộng đồng đạt chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam – đã diễn ra tại tầng 2, tòa nhà G-Group, Hà Nội.

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Công nghệ lượng tử là tương lai

eMagazine

Công nghệ lượng tử là tương lai

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Thế giới

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

eMagazine

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Sẽ phân cấp về địa phương cấp phép liên vận quốc tế

Đầu tư

2

Nồng độ bụi mịn ở TP.Hồ Chí Minh cao vượt 6 lần cảnh báo của WHO

Kinh tế xanh

3

Thương chiến leo thang, kinh tế Trung Quốc càng bấp bênh

Thế giới

4

Nhóm cổ phiếu nào sẽ dẫn dắt thị trường 3 tháng cuối năm?

Chứng khoán

5

Cha đẻ Amazon: Bỏ học và khởi nghiệp sớm không phải là con đường cho số đông

Kinh tế số

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy