Thứ Năm, 04/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo chuyển mình mạnh mẽ

Như Quỳnh

04/09/2025, 22:06

Từ khi khái niệm “startup” còn là điều mới mẻ, trong gần một thập kỷ qua, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc, mở rộng cả về chiều sâu lẫn chiều rộng. Quá trình chuyển đổi từ mô hình đổi mới sáng tạo khép kín trong khu vực công sang tiếp cận “mở” đang diễn ra mạnh mẽ. Điều này được thúc đẩy nhờ các chính sách và nghị định mới của Chính phủ, cùng với sự xuất hiện của nhiều mô hình hệ sinh thái đa dạng.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam đang trải qua giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, đặc biệt từ khi Chính phủ phê duyệt Đề án 844 vào năm 2016. Đề án này đã tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của các startup và thúc đẩy hình thành mạng lưới hỗ trợ trên toàn quốc. Trong giai đoạn 2017-2020, nhiều chính sách đột phá đã được triển khai, như Nghị quyết 19/NQ-CP và Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhằm cải thiện môi trường kinh doanh và khuyến khích đổi mới sáng tạo.

Năm 2020, Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) ra đời, hỗ trợ hơn 1.000 startup và kết nối 1.500 doanh nghiệp. Đặc biệt, từ năm 2021, Việt Nam đã bắt đầu tiếp cận mô hình “mở”, với sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp lớn và đối tác quốc tế. Các sự kiện như TechFest và Startup Wheel đã trở thành những “trường học thực chiến” cho các startup.

Mới đây, Quốc hội đã thông qua Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, trong đó luật hóa cơ chế thử nghiệm có kiểm soát “sandbox”. Đây được coi là một bước ngoặt quan trọng, xuất phát từ tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, đánh dấu sự chuyển mình của Việt Nam, bước vào xây dựng một “hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở” toàn diện. Trong đó, cơ chế sandbox không chỉ tạo điều kiện cho các startup thử nghiệm mà còn giúp cơ quan quản lý kiểm nghiệm các mô hình chính sách mới.

Theo ông Phạm Hồng Quất, Cục trưởng Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ, lần đầu tiên Việt Nam đưa khái niệm “đổi mới sáng tạo” vào Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đặt ngang hàng với khoa học và công nghệ trong hệ thống pháp lý. “Đây là đột phá về pháp lý, khích lệ Việt Nam bước vào kỷ nguyên tăng trưởng dựa trên tri thức”.

Việt Nam hiện có hơn 1.400 tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, với sự tham gia của nhiều tập đoàn lớn. Để xây dựng một hệ sinh thái khởi nghiệp hoàn chỉnh, cần huy động nhiều nguồn lực và khuyến khích sự tham gia của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, từ đó tạo ra một môi trường đổi mới sáng tạo bền vững và hiệu quả.

Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 35+36-2025 phát hành ngày 01/09/2025. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:

Link: https://premium.vneconomy.vn/dat-mua/an-pham/tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-3536-2025.html

VnEconomy

Hơn 500 lãnh đạo công nghệ sắp hội tụ tại CIO Summit 2025

15:14, 03/09/2025

Hơn 500 lãnh đạo công nghệ sắp hội tụ tại CIO Summit 2025

Ngày vi mạch bán dẫn Đà Nẵng 2025: Hiện thực hóa mục tiêu phát triển công nghệ lõi tại Việt Nam và khu vực

00:00, 30/08/2025

Ngày vi mạch bán dẫn Đà Nẵng 2025: Hiện thực hóa mục tiêu phát triển công nghệ lõi tại Việt Nam và khu vực

Đề xuất thử nghiệm Mạng dịch vụ đa chuỗi Blockchain vào dịch vụ công Đà Nẵng

12:25, 30/08/2025

Đề xuất thử nghiệm Mạng dịch vụ đa chuỗi Blockchain vào dịch vụ công Đà Nẵng

Từ khóa:

Chính sách hỗ trợ Đề án 844 đổi mới sáng tạo khởi nghiệp Luật Khoa học Công nghệ mô hình sandbox startup trung tâm đổi mới sáng tạo việt nam

Chủ đề:

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 35+36-2025

Đọc thêm

Cấp xã thiếu nhân lực công nghệ thông tin cho chuyển đổi số

Cấp xã thiếu nhân lực công nghệ thông tin cho chuyển đổi số

Qua triển khai làm việc với các địa phương, đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết tại cấp xã, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vẫn thiếu nhân lực có trình độ về công nghệ thông tin và chuyển đổi số hoặc cán bộ phụ trách công nghệ thông tin được bố trí không đúng chuyên môn, dẫn đến hạn chế trong việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ điện tử...

Cạnh tranh khốc liệt, Ninja Van dừng dịch vụ giao nhận nhanh tại Việt Nam

Cạnh tranh khốc liệt, Ninja Van dừng dịch vụ giao nhận nhanh tại Việt Nam

Tối 3/9, nhiều người bất ngờ nhận được email thông báo từ đơn vị vận chuyển Ninja Van với nội dung chuẩn bị rời khỏi thị trường, kế hoạch tái cấu trúc tổng thể của tập đoàn do cạnh tranh khốc liệt…

Giải pháp để doanh nghiệp Việt tiếp cận công nghệ, giảm dần phụ thuộc vào FDI

Giải pháp để doanh nghiệp Việt tiếp cận công nghệ, giảm dần phụ thuộc vào FDI

Doanh nghiệp nhỏ và vừa là thành phần động lực quan trọng của nền kinh tế, nhưng lại thường đối mặt với những thách thức lớn về nguồn lực tài chính, công nghệ và nhân lực chất lượng cao. Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã có cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Đắc Bình Minh, Phó Viện trưởng Viện Ứng dụng công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, về những giải pháp giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tiếp cận công nghệ, phát huy đổi mới sáng tạo, R&D để tham gia chuỗi cung ứng, tiến đến làm chủ công nghệ, đặc biệt trong bối cảnh Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sắp có hiệu lực chính thức vào ngày 1/10/2025 với nhiều thay đổi mang tính đột phá.

Thách thức và cơ hội khi bán lẻ omnichannel triển khai với AI Marketing & Sales

Thách thức và cơ hội khi bán lẻ omnichannel triển khai với AI Marketing & Sales

The WISE Talk số 15 với chủ đề “Thách thức và cơ hội khi bán lẻ omnichannel triển khai với AI Marketing & Sales” được phát sóng trên trang chủ VnEconomy vào 14:00, thứ Năm, ngày 4/9/2025!

Công nghệ số chiến lược được đưa vào Giải thưởng “Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam” 2025

Công nghệ số chiến lược được đưa vào Giải thưởng “Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam” 2025

Ngày 4/9, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức họp báo công bố, phát động Giải thưởng “Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2025...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Phóng sự ảnh] Cả nước hướng về Ba Đình: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Cả nước hướng về Ba Đình: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

[Phóng sự ảnh]: Tuyệt đẹp những hình ảnh diễu binh trên biển

Multimedia

[Phóng sự ảnh]: Tuyệt đẹp những hình ảnh diễu binh trên biển

[Trực tiếp]: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025

Video

[Trực tiếp]: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Khối ngoại bán ròng 1.200 tỷ qua khớp lệnh nhưng vẫn gom HPG

Chứng khoán

2

Bắt đầu chiếu miễn phí phim Mưa đỏ tại Thành cổ Quảng Trị

Giải trí

3

ECB có thể tiếp tục “án binh bất động” về lãi suất

Thế giới

4

Hình thành và phát triển được các khu, cụm công nghiệp tái chế ở Việt Nam

Kinh tế xanh

5

Thanh Hoá khẩn trương hỗ trợ hai xã vùng cao thiệt hại nặng sau bão số 5

Dân sinh

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: