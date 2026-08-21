Triệt phá hàng loạt vụ buôn lậu quy mô đặc biệt lớn

Chi cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Hải quan phối hợp với lực lượng Công an phát hiện lô hàng 3 container vận chuyển từ châu Phi về Việt Nam, cập cảng Quy Nhơn, khai báo hàng hóa là gỗ xẻ.

Liên tiếp 3 ngày trung tuần tháng 8/2026, lực lượng chức năng tiến hành khám xét lô hàng.

Quá trình khám xét, phát hiện, thu giữ 1.193 kg ngà voi và 79,3 kg xương động vật. Kết quả giám định của cơ quan chuyên môn xác định số ngà voi thuộc họ Voi (Elephantidae); các mẫu vật xương động vật thuộc họ Mèo lớn (Felidae) thuộc các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES).

Vụ buôn lậu ngà voi số lượng đặc biệt lớn giấu trong các khối gỗ vừa được phát hiện. Nguồn: Cục Hải quan

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, đây là vụ việc có số lượng tang vật đặc biệt lớn được phát hiện tại khu vực miền Trung; là vụ việc lớn lần đầu tiên được phát hiện tại địa bàn cảng Quy Nhơn.

Toàn bộ hồ sơ, tang vật được bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Gia Lai xử lý.

PHÁT HIỆN LÔ HÀNG QUÁ CẢNH CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM Ở KHU VỰC BIÊN GIỚI

Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 1, Hải quan Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị vừa tiến hành kiểm tra thực tế lô hàng quá cảnh của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Logictis TTL tại bãi kiểm tra hàng hóa Viettel Post (xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn) phát hiện 17/20 mục hàng không phù hợp với khai báo; 5/35 mục hàng không khai báo có dấu hiệu nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Làm việc với đại diện Công ty, lực lượng hải quan phát hiện số hàng hóa nghi ngờ xâm phạm sở hữu trí tuệ gồm 800.000 chiếc bật lửa bỏ túi gắn nhãn hiệu TAIYO; 220 đôi dép người lớn gắn nhãn hiệu CROCS; 50 tay nắm cửa xe ô tô gắn nhãn hiệu FORD.

Sản phẩm dép người lớn gắn nhãn hiệu CROCS nghi ngờ giả mạo nhãn hiệu. Nguồn: Cục Hải quan

Lô hàng quá cảnh được vận chuyển bằng đường bộ trên tuyến Hữu Nghị (Lạng Sơn) - Cầu Treo (Hà Tĩnh). Các đối tượng lợi dụng thủ tục thông thoáng đối với loại hình quá cảnh nhằm không khai hoặc khai báo sai tên hàng, chủng loại để vận chuyển hàng hóa có dấu hiệu nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và giả mạo xuất xứ Việt Nam.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Hải quan tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

THU GIỮ HÀNG NHẬP LẬU TRÊN VÙNG BIỂN HẢI PHÒNG

Trên vùng biển khu vực Hải Phòng, Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 1 kiểm tra tàu chở xăng dầu HP-3789 đang từ ngoài biển hướng vào bờ, phát hiện trong khoang hầm phía trước chứa lượng lớn chất lỏng màu đen và 41 thùng sơn có tiếng nước ngoài.

Tại thời điểm kiểm tra, người điều khiển phương tiện không xuất trình được bất kỳ hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc của lô hàng; qua đấu tranh, người điều khiển phương tiện khai nhận toàn bộ số hàng hoá trên được mua từ tàu nước ngoài quốc tịch Panama.

Kết quả giám định xác định trên tàu vận chuyển hơn 70.000 lít dầu FO và 41 thùng sơn, chất đóng rắn các thương hiệu HemPel, PPG, JOTUN thể hiện xuất xứ Malaysia, Indonesia và Trung Quốc. Tại vị trí két nước sinh hoạt của tàu, lực lượng chức năng phát hiện hơn 591 triệu đồng Việt Nam.

Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 1 đang tiếp tục xác minh, phối hợp với Phòng PC03 Công an thành phố Hải Phòng để xử lý vụ việc theo quy định.