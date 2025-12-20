Thứ Bảy, 20/12/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Khối ngoại mạnh tay mua ròng phiên cuối tuần

Thu Minh

20/12/2025, 17:43

Khối ngoại quay lại mua ròng 550.8 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 479.4 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sau phiên đáo hạn phái sinh diễn ra yên bình, dòng tiền quay trở lại thị trường với cường độ mạnh mẽ, trở thành động lực trực tiếp kéo chỉ số bứt phá. VN-Index khép lại phiên giao dịch cuối tuần với mức tăng 27 điểm, chính thức tái chiếm mốc 1.700 điểm, cho thấy tâm lý nhà đầu tư được cải thiện rõ rệt.

Độ rộng thị trường cũng chuyển biến tích cực hơn với 162 mã tăng so với 154 mã giảm, phản ánh sự lan tỏa nhất định dù vẫn còn sự phân hóa. Động lực chính của nhịp tăng này đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là sự trở lại đầy thuyết phục của nhóm Vingroup.

Thông tin khởi công đồng loạt các dự án trọng điểm đã kích hoạt dòng tiền lớn quay trở lại nhóm này. VHM tăng kịch trần, trong khi VRE và VIC đều tăng trên 4%, còn VPL tăng mạnh 5,63%. Chỉ riêng bốn cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup đã đóng góp gần 19 điểm cho mức tăng của VN-Index, cho thấy vai trò dẫn dắt tuyệt đối của nhóm này trong phiên.

Hiệu ứng tích cực từ nhóm trụ lan tỏa sang cổ phiếu bất động sản nói chung, khi hàng loạt mã ghi nhận mức tăng tốt như NVL, DXG, PDR, KBC, KDH, VPI. Điều này cho thấy dòng tiền đang quay lại nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh trước đó, với kỳ vọng vào chu kỳ hồi phục trong năm 2026.

Song song, nhóm ngân hàng và chứng khoán cũng đồng thuận tăng giá, góp phần củng cố đà đi lên của thị trường. Nhiều cổ phiếu ngân hàng tăng trên 1%, gồm VCB, TCB, TCX, HDB, MSB, trong khi nhóm chứng khoán ghi nhận diễn biến tích cực với SSI tăng 3,18%, VND tăng 2,58%, cùng sự cải thiện của VCI.

Dòng tiền cũng lan sang các nhóm tiêu dùng và nguyên vật liệu, nổi bật với MSN, MWG, GAS, HPG, hàng không có VJC, và đặc biệt là BSR tăng kịch trần ở nhóm dầu khí. Ở chiều ngược lại, công nghệ thông tin và viễn thông trở thành điểm trũng khi FPT và VGI điều chỉnh, phản ánh sự luân chuyển dòng tiền giữa các nhóm ngành.

Thanh khoản thị trường tăng vọt, giá trị khớp lệnh trên ba sàn đạt gần 26.000 tỷ đồng, cho thấy dòng tiền lớn đã thực sự nhập cuộc. Đáng chú ý, khối ngoại quay lại mua ròng 550.8 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 479.4 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Dịch vụ tài chính, Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: HPG, SSI, BSR, VIX, MSN, VCB, TCX, VJC, VHM, STB.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Hóa chất. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: DGC, VIC, FPT, HVN, DGW, VPX, DIG, HCM, LPB.

VnEconomy

Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 816.3 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 875.5 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 6/18 ngành, chủ yếu là ngành Hóa chất. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: VIC, DGC, FPT, DBC, VPI, MWG, HVN, GEE, LPB, DGW. 

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 12/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Dịch vụ tài chính, Tài nguyên Cơ bản. Top bán ròng có: HPG, SSI, GEX, MSN, VIX, BSR, HAG, PVD, DXG.

Tự doanh mua ròng 297.0 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 291.5 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 14/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Dịch vụ tài chính. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm MWG, FPT, MBB, STB, HPG, VCI, SSI, VIC, TCB, VIX. Top bán ròng là nhóm Hóa chất. Top cổ phiếu được bán ròng gồm DGC, VHM, VJC, CII, FUEVFVND, OCB, HDB, GMD, FUEVN100, TRC.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 2.1 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 104.6 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 11/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Ngân hàng Top bán ròng có VIX, STB, MWG, BSR, VCB, SSI, CTG, TCB, VCI, DBC. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Hóa chất. Top mua ròng có DGC, VIC, GEX, VND, CII, VHM, VPX, FPT, HAG, DIG.

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 3.917,5 tỷ đồng, giảm -25,7% so với phiên liền trước và đóng góp 14,9% tổng giá trị giao dịch. 

Hôm nay có giao dịch đáng chú ý giữa các nhà đầu tư cá nhân ở các cổ phiếu: SSB, MSN, VPI, HAH, HPG và KDC.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Bất động sản, Chứng khoán, Hóa chất, Nuôi trồng nông & hải sản, Dầu khí, trong khi giảm ở Ngân hàng, Xây dựng, Thực phẩm, Thiết bị điện, Phần mềm, Hàng không. Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML.

Blog chứng khoán: Dòng tiền dần bị thuyết phục

16:27, 19/12/2025

Blog chứng khoán: Dòng tiền dần bị thuyết phục

Quỹ của SGI Capital tiếp tục giữ tiền mặt cao khi "chê" định giá thị trường chưa rẻ

14:09, 19/12/2025

Quỹ của SGI Capital tiếp tục giữ tiền mặt cao khi

Dragon Capital: Rủi ro lớn nhất là việc bạn không có mặt trên thị trường vào những ngày rực rỡ nhất

10:34, 19/12/2025

Dragon Capital: Rủi ro lớn nhất là việc bạn không có mặt trên thị trường vào những ngày rực rỡ nhất

Từ khóa:

Khối ngoại mua ròng

Đọc thêm

44 quỹ cổ phiếu báo hiệu suất âm trong tháng 11 dù VN-Index tăng mạnh

44 quỹ cổ phiếu báo hiệu suất âm trong tháng 11 dù VN-Index tăng mạnh

Trong tháng 11/2025, các quỹ cổ phiếu ghi nhận mức sinh lời bình quân -0,7%, đánh dấu tháng giảm thứ ba liên tiếp dù VN-Index hồi phục +3,1% so với tháng trước đó.

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 14-20/12/2025: Một loạt quyết định lãi suất, sức nóng của thị trường kim loại

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 14-20/12/2025: Một loạt quyết định lãi suất, sức nóng của thị trường kim loại

Trong tuần này, một loạt ngân hàng trung ương lớn trên thế giới tiến hành cuộc họp chính sách tiền tệ cuối cùng của năm 2025, đưa ra tín hiệu về đường đi của lãi suất trong năm 2026...

Chứng khoán Mỹ tăng mạnh phiên thứ hai liên tiếp, giá dầu đi lên sau tin Venezuela

Chứng khoán Mỹ tăng mạnh phiên thứ hai liên tiếp, giá dầu đi lên sau tin Venezuela

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (19/12), khi cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) lại được nhà đầu tư mua vào sau những phiên xả hàng gần đây...

Giá vàng tăng nhẹ, giá bạc lập kỷ lục mới

Giá vàng tăng nhẹ, giá bạc lập kỷ lục mới

Cả tuần, giá vàng giao ngay tăng khoảng 0,9% và giá vàng giao ngay quy đổi tăng khoảng 1,3 triệu đồng/lượng...

Đồng yên sụt giá mạnh dù Nhật Bản tăng lãi suất lên mức cao nhất 30 năm

Đồng yên sụt giá mạnh dù Nhật Bản tăng lãi suất lên mức cao nhất 30 năm

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) ngày 19/12 tăng lãi suất ngắn hạn lên mức cao nhất 3 thập kỷ, khiến trái phiếu chính phủ nước này bị bán tháo...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Thủ đô sắp khởi công những dự án đầu tư hàng triệu tỷ đồng

Video

Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Thủ đô sắp khởi công những dự án đầu tư hàng triệu tỷ đồng

[Phóng sự ảnh] Toàn cảnh Lễ Công bố và Vinh danh Tin Dùng Việt Nam 2025

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Toàn cảnh Lễ Công bố và Vinh danh Tin Dùng Việt Nam 2025

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026: Tìm giải pháp giữ đà tăng trưởng

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026: Tìm giải pháp giữ đà tăng trưởng

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

44 quỹ cổ phiếu báo hiệu suất âm trong tháng 11 dù VN-Index tăng mạnh

Chứng khoán

2

Khối ngoại mạnh tay mua ròng phiên cuối tuần

Chứng khoán

3

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 14-20/12/2025: Một loạt quyết định lãi suất, sức nóng của thị trường kim loại

Thế giới

4

Gạo GO! ST25 Lúa Tôm đạt Top 10 Sản phẩm - Dịch vụ Xanh - Bền vững 2025

Tiêu & Dùng

5

Sẽ điều chỉnh mức trợ giúp xã hội theo lộ trình cải cách tiền lương

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy