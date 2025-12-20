Khối ngoại mạnh tay mua ròng phiên cuối tuần

Khối ngoại quay lại mua ròng 550.8 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 479.4 tỷ đồng.

Sau phiên đáo hạn phái sinh diễn ra yên bình, dòng tiền quay trở lại thị trường với cường độ mạnh mẽ, trở thành động lực trực tiếp kéo chỉ số bứt phá. VN-Index khép lại phiên giao dịch cuối tuần với mức tăng 27 điểm, chính thức tái chiếm mốc 1.700 điểm, cho thấy tâm lý nhà đầu tư được cải thiện rõ rệt.

Độ rộng thị trường cũng chuyển biến tích cực hơn với 162 mã tăng so với 154 mã giảm, phản ánh sự lan tỏa nhất định dù vẫn còn sự phân hóa. Động lực chính của nhịp tăng này đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là sự trở lại đầy thuyết phục của nhóm Vingroup.

Thông tin khởi công đồng loạt các dự án trọng điểm đã kích hoạt dòng tiền lớn quay trở lại nhóm này. VHM tăng kịch trần, trong khi VRE và VIC đều tăng trên 4%, còn VPL tăng mạnh 5,63%. Chỉ riêng bốn cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup đã đóng góp gần 19 điểm cho mức tăng của VN-Index, cho thấy vai trò dẫn dắt tuyệt đối của nhóm này trong phiên.

Hiệu ứng tích cực từ nhóm trụ lan tỏa sang cổ phiếu bất động sản nói chung, khi hàng loạt mã ghi nhận mức tăng tốt như NVL, DXG, PDR, KBC, KDH, VPI. Điều này cho thấy dòng tiền đang quay lại nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh trước đó, với kỳ vọng vào chu kỳ hồi phục trong năm 2026.

Song song, nhóm ngân hàng và chứng khoán cũng đồng thuận tăng giá, góp phần củng cố đà đi lên của thị trường. Nhiều cổ phiếu ngân hàng tăng trên 1%, gồm VCB, TCB, TCX, HDB, MSB, trong khi nhóm chứng khoán ghi nhận diễn biến tích cực với SSI tăng 3,18%, VND tăng 2,58%, cùng sự cải thiện của VCI.

Dòng tiền cũng lan sang các nhóm tiêu dùng và nguyên vật liệu, nổi bật với MSN, MWG, GAS, HPG, hàng không có VJC, và đặc biệt là BSR tăng kịch trần ở nhóm dầu khí. Ở chiều ngược lại, công nghệ thông tin và viễn thông trở thành điểm trũng khi FPT và VGI điều chỉnh, phản ánh sự luân chuyển dòng tiền giữa các nhóm ngành.

Thanh khoản thị trường tăng vọt, giá trị khớp lệnh trên ba sàn đạt gần 26.000 tỷ đồng, cho thấy dòng tiền lớn đã thực sự nhập cuộc. Đáng chú ý, khối ngoại quay lại mua ròng 550.8 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 479.4 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Dịch vụ tài chính, Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: HPG, SSI, BSR, VIX, MSN, VCB, TCX, VJC, VHM, STB.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Hóa chất. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: DGC, VIC, FPT, HVN, DGW, VPX, DIG, HCM, LPB.

Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 816.3 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 875.5 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 6/18 ngành, chủ yếu là ngành Hóa chất. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: VIC, DGC, FPT, DBC, VPI, MWG, HVN, GEE, LPB, DGW.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 12/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Dịch vụ tài chính, Tài nguyên Cơ bản. Top bán ròng có: HPG, SSI, GEX, MSN, VIX, BSR, HAG, PVD, DXG.

Tự doanh mua ròng 297.0 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 291.5 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 14/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Dịch vụ tài chính. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm MWG, FPT, MBB, STB, HPG, VCI, SSI, VIC, TCB, VIX. Top bán ròng là nhóm Hóa chất. Top cổ phiếu được bán ròng gồm DGC, VHM, VJC, CII, FUEVFVND, OCB, HDB, GMD, FUEVN100, TRC.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 2.1 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 104.6 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 11/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Ngân hàng Top bán ròng có VIX, STB, MWG, BSR, VCB, SSI, CTG, TCB, VCI, DBC. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Hóa chất. Top mua ròng có DGC, VIC, GEX, VND, CII, VHM, VPX, FPT, HAG, DIG.

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 3.917,5 tỷ đồng, giảm -25,7% so với phiên liền trước và đóng góp 14,9% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay có giao dịch đáng chú ý giữa các nhà đầu tư cá nhân ở các cổ phiếu: SSB, MSN, VPI, HAH, HPG và KDC.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Bất động sản, Chứng khoán, Hóa chất, Nuôi trồng nông & hải sản, Dầu khí, trong khi giảm ở Ngân hàng, Xây dựng, Thực phẩm, Thiết bị điện, Phần mềm, Hàng không. Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML.