Chân dung Larry Ellison, người đang tranh ngôi giàu nhất thế giới với Elon Musk
Bình Minh
15/09/2025, 14:06
Không chỉ là một tỷ phú công nghệ thành công rực rỡ trong sự nghiệp, ông Ellison còn là một “tay chơi thứ thiệt”...
Tuần trước, có lúc khối tài sản ròng cá nhân của ông Larry Ellison - nhà đồng sáng lập hãng công nghệ Oracle - tăng thêm tới 100 tỷ USD trong một phiên giao dịch, đưa ông soán ngôi giàu nhất thế giới của ông Elon Musk, CEO hãng xe điện Tesla.
Kết thúc tuần, ông Musk vẫn giữ được vị trí giàu nhất hành tinh, với khối tài sản ròng 419 tỷ USD. Ông Ellison đứng thứ hai với 349 tỷ USD - theo dữ liệu từ xếp hạng tỷ phú Bloomberg Billionaires Index.
Tuy nhiên, từ đầu năm, tài sản của ông Musk đã giảm gần 14 tỷ USD, một phần do Tesla đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt của các hãng xe điện Trung Quốc. Trái lại, tài sản của ông Ellison đã tăng 157 tỷ USD trong cùng khoảng thời gian do Oracle hưởng lợi nhiều từ cơn sốt công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Nếu xu hướng này tiếp diễn, vị trí số 1 của ông Musk, 54 tuổi, trong xếp hạng giàu rất có thể bị ông Ellison, 81 tuổi, đe dọa lần nữa.
Vào năm 1987, ông Ellison cùng hai cộng sự là Bob Miner và Ed Oates thành lập nên công ty có tên Software Development Laboratories ở Santa Clara, bang California. Không lâu sau, công ty nhận được hợp đồng xây dựng cho Cục Tình báo Liên bang Mỹ (CIA) một chương trình cơ sở dữ liệu có tên mã là “Oracle”.
5 năm sau, công ty đổi tên thành Oracle, và tiếp đó bắt đầu niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán vào năm 1986. Trong suốt 4 thập kỷ, công ty đã đạt được nhiều thành công khác nhau trong lĩnh vực công nghệ, nhưng gần đây nhất là thu hút được nhu cầu lớn về trung tâm dữ liệu AI.
Trong quá trình lãnh đạo Oracle, ông Ellison đã đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau, bao gồm chức Chủ tịch công ty từ năm 1978 đến năm 1996. Ông cũng từng giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Oracle hai lần trong thời gian từ năm 1990 đến năm 1992. Năm 1992, ông gặp tai nạn lướt ván suýt chết. Sau đó, ông trở lại vào năm 1995 và giữ chức này trong khoảng một thập kỷ.
Năm 2014, ông Ellison từ chức CEO của Oracle và được bổ nhiệm làm Chủ tịch điều hành Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc công nghệ (CTO). Hiện tại, ông vẫn đang nắm giữ hai vị trí này.
Hôm thứ Ba tuần trước, Oracl cho biết đã ký bốn hợp đồng trị giá nhiều tỷ USD trong quý 2 và dự kiến sẽ ký thêm nhiều hợp đồng nữa trong những tháng tới. Thông tin này đã đẩy giá cổ phiếu - và khối tài sản của ông Ellison - tăng dữ dội.
Không chỉ là một tỷ phú công nghệ thành công rực rỡ trong sự nghiệp, ông Ellison còn là một “tay chơi thứ thiệt” khi sưu tầm nhiều bất động sản đắt giá và có niềm đam mê lớn với các môn thể thao đua thuyền buồm và tennis.
Vào năm 2012, khi mới có trong tay khối tài sản ròng 36 tỷ USD, ông Ellison đã mua 98% đào Lana’i, hòn đảo lớn thứ sáu ở Haiwaii.
Năm 2013, đội đua thuyền Oracle Team USA mà ông Ellison hậu thuẫn đã lội ngược dòng giành chiến thắng và bảo vệ thành công chức vô địch America’s Cup. Đội này đã giải thể vào năm 2017.
Năm 2018, ông Ellison đồng sáng lập SailGP, một giải đua thuyền catamaran tốc độ cao, thi đấu trên toàn thế giới và thu hút được nhiều người nổi tiếng ủng hộ. Gần đây nhất, nữ diễn viên Anne Hathaway và một nhóm các nhà đầu tư đã mua lại đội SailGP của Ý và ngôi sao bóng đá Kylian Mbappe đã đầu tư vào đội SailGP của Pháp.
Ông Ellison cũng có công hồi sinh giải quần vợt Indian Wells ở California, mang lại cho giải này biệt danh “giải Grand Slam thứ năm”.
Ngoài ra, chính trị là một lĩnh vực quan tâm của ông Ellison, và ông thường xuyên quyên góp hàng triệu USD cho các nhóm Cộng hòa và bảo thủ. Năm 2022, ông đã quyên góp 15 triệu USD cho một siêu ủy ban hành động chính trị (super PAC) ủng hộ Thượng nghị sĩ Cộng hòa Tim Scott của Nam Carolina tranh cử tổng thống. Năm 2015, ông cũng quyên góp cho chiến dịch tranh cử tổng thống của thượng nghị sỹ Marco Rubio.
Ông Ellison hiện có mối quan hệ thân thiết với Tổng thống Donald Trump. Vào tháng 1, ông đã xuất hiện cùng CEO Sam Altman của công ty OpenAI và CEO Masayoshi Son của tập đoàn đầu tư công nghệ Nhật Bản SoftBank tại Nhà Trắng, khi ông Trump công bố thành lập một công ty mới để phát triển cơ sở hạ tầng AI tại Hoa Kỳ.
Nhà đồng sáng lập Oracle cũng đã quyên góp nhiều cho các nỗ lực y tế. Năm 2016, ông đã công bố khoản quyên góp 200 triệu USD cho Đại học Nam California để thành lập một trung tâm nghiên cứu và điều trị ung thư.
Năm 2010, ông Ellison tham gia sáng kiến The Giving Pledge. Đây là sáng kiến do tỷ phú Bill Gates của hãng phần mềm Microsoft khởi xướng, trong đó những người tham gia cam kết sẽ cho đi ít nhất 95% tài sản của mình để đóng góp cho các hoạt động từ thiện. Nhưng ông Ellison gần đây đã tuyên bố trên mạng xã hội X rằng ông đang “điều chỉnh” nỗ lực đó, bằng cách chuyển một phần tài sản của ông cho một học viện kỹ thuật mà ông thành lập cùng với Đại học Oxford.
Trong bài đăng, ông nói rằng học viện có tên Học viện Công nghệ Ellison (EIT) sẽ “có những đóng góp cho nhân loại bao gồm tạo ra chuyển biến trong lĩnh vực y tế bằng cách thiết kế và phân phối một thế hệ thuốc mới có khả năng cứu sinh mệnh con người, chống lại nạn đói trên thế giới bằng cách lai tạo các loại cây trồng năng suất cao hơn và xây dựng mạng lưới toàn cầu các hệ thống trồng trọt trong nhà chi phí thấp, và làm chậm quá trình biến đổi khí hậu bằng cách phát triển hệ thống tạo ra và lưu trữ năng lượng sạch hiệu quả”.
