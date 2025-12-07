Chấp thuận nhà đầu tư đề xuất dự án cầu Long Hưng nối Đồng Nai - TP.Hồ Chí Minh

Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Đồng Nai đã có văn bản chấp thuận nhà đầu tư đề xuất dự án đầu tư xây dựng cầu Long Hưng theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BOT...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà vừa ký ban hành Công văn số 11051/UBND-KTN ngày 02/12/2025 về việc chấp thuận nhà đầu tư đề xuất dự án xây cầu Long Hưng (còn gọi là cầu Đồng Nai 2), nối Đồng Nai và TP.Hồ Chí Minh theo phương thức đối tác công - tư PPP.

Nhà đầu tư lập hồ sơ đề xuất dự án là liên danh Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP - Công ty cổ phần Đầu tư CC1 - Công ty cổ phần Hạ tầng và Năng lượng Miền Nam, theo ý kiến đề xuất trước đó của Sở Tài chính Đồng Nai tại Công văn số 7205/STC-ĐT ngày 25/11/2025 chấp thuận nhà đầu tư đề xuất dự án

UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu liên danh nói trên chịu trách nhiệm hoàn chỉnh nội dung đề xuất dự án, phối hợp với Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai (Ban quản lý) tiếp nhận và nghiên cứu hồ sơ; đồng thời làm việc với các sở ngành, địa phương liên quan để hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư. Nội dung bao gồm đánh giá, so sánh các hình thức hợp đồng dự án, tính toán tổng mức đầu tư, lập tiến độ triển khai. Hồ sơ và bảng tiến độ phải được gửi về Ban quản lý trước ngày 07/12/2025.

Tại kỳ họp thứ 6 khóa X (ngày 10/11/2025), HĐND tỉnh Đồng Nai đã thông qua nghị quyết giao UBND tỉnh là cơ quan có thẩm quyền triển khai dự án đầu tư xây dựng cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2).

Dự án cầu Long Hưng và đường dẫn có tổng chiều dài toàn tuyến là 11,8 km; trong đó phần cầu chính dài 2,34 km (thi công đúc hẫng cân bằng), phần đường dẫn gồm 4,8 km phía TP.Hồ Chí Minh có lộ giới 60 m, và 4,8 km phía Đồng Nai, lộ giới 60 m.

Công trình đường dẫn hai bên được thiết kế theo tiêu chuẩn đường trục chính đô thị, vận tốc thiết kế 80 km/h, mặt cắt ngang gồm 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Điểm đầu dự án giao với đường Vành đai 3 TP.Hồ Chí Minh tại nút giao Gò Công tại phường Long Phước, TP.Hồ Chí Minh và điểm cuối giao với quốc lộ 51 tại phường Tam Phước, tỉnh Đồng Nai.

Dự án có sơ bộ tổng mức đầu tư 11.758 tỷ đồng, được chia thành ba dự án thành phần. Dự án thành phần 1 gồm hạng mục xây dựng cầu Long Hưng và tuyến tỉnh lộ ĐT-777B nối đến nút giao quốc lộ 51, vốn đầu tư 6.411 tỷ đồng và do UBND tỉnh Đồng Nai triển khai theo hình thức BT, thanh toán bằng tiền.

Dự án thành phần 2 là giải phóng mặt bằng toàn bộ tuyến phía Đồng Nai vốn đầu tư 724 tỷ đồng, được thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh. Dự án thành phần 3 xây dựng tuyến đường nối từ nút giao Gò Công đến cầu Long Hưng, có tổng mức đầu tư 4.218 tỷ đồng và do UBND TP.Hồ Chí Minh triển khai đầu tư.

Trước đó, lãnh đạo UBND TP.Hồ Chí Minh và Đồng Nai đã có cuộc họp chung, xác định cầu Cát Lái, cầu Long Hưng và cầu Phú Mỹ 2 là các dự án cấp bách cần sớm triển khai thực hiện nhằm phục vụ kết nối, khai thác sân bay Long Thành. Ngày 21/10/2025, UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã có văn bản chấp thuận nhà đầu tư đề xuất dự án đầu tư xây dựng cầu Long Hưng và dự án đầu tư xây dựng cầu Cát Lái theo phương thức PPP.