TP.HCM "thúc" tiến độ nghiên cứu xây các cầu Cần Giờ, Thủ Thiêm 4 và Phú Mỹ 2

Ba dự án hạ tầng nhóm A là cầu Cần Giờ, cầu Thủ Thiêm 4 và cầu Phú Mỹ 2 tại TP.Hồ Chí Minh đang được yêu c9ầuMới là thúc đẩy tiến độ nghiên cứu phương án đầu tư, gồm cả đầu tư công và đối tác công tư (PPP)...

Mới đây, Văn phòng UBND TP.Hồ Chí Minh đã có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bùi Xuân Cường về tiến độ triển khai nghiên cứu đầu tư ba dự án giao thông trọng điểm gồm cầu Cần Giờ, cầu Thủ Thiêm 4 và cầu Phú Mỹ 2.9

Đây là những dự án hạ tầng nhóm A và sẽ được triển khai theo hai phương án: đầu tư công và PPP. Phương án đầu tư công sẽ được trình HĐND Thành phố tại kỳ họp tháng 12/2025, và phương án PPP theo đề xuất của nhà đầu tư. Đối với dự án cầu Cần Giờ, nhà đầu tư đề xuất ngày khởi công vào 15/01/2026.

Theo thông báo của Văn phòng UBND TP.Hồ Chí Minh, lãnh đạo UBND Thành phố yêu cầu Sở Tài chính khẩn trương hoàn thiện hồ sơ của cả hai phương án đầu tư đối với dự án cầu Cần Giờ, tổng hợp báo cáo UBND Thành phố. Trong đó, phương án PPP, xem xét đề xuất của Tập đoàn Masterise, bảo đảm mốc khởi công theo dự kiến (ngày 15/01/2026).

Đối với dự án cầu Thủ Thiêm 4, Sở Xây dựng và Sở Quy hoạch - Kiến trúc được giao nghiên cứu ý kiến của Bộ Xây dựng. Sở Xây dựng phải báo cáo tổng thể kế hoạch triển khai theo phương thức PPP nhằm sớm hoàn tất các bước chuẩn bị. Còn đối với dự án cầu Phú Mỹ 2, UBND Thành phố yêu cầu Sở Tài chính làm việc với Tập đoàn Masterise nhằm rà soát và rút ngắn tiến độ chuẩn bị đầu tư, yêu cầu bảo đảm đủ điều kiện khởi công công trình vào ngày 15/01/2026.

Các dự án cầu Cần Giờ, cầu Thủ Thiêm 4 và cầu Phú Mỹ 2 là các công trình trọng điểm của TP.Hồ Chí Minh, thu hút nhiều nhà đầu tư quan tâm, đề xuất triển khai như Thaigroup, Masterise, Trungnam Group. Trong đó, dự án cầu Thủ Thiêm 4 được hai nhà đầu tư quan tâm là Trungnam Group và CII (Công ty cổ phần đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh); dự án cầu Phú Mỹ 2 được Tập đoàn Masterise đề xuất tham gia đầu tư; Tập đoàn Thaigroup đề xuất tham gia cả ba dự án này.

Sau đó, cuối tháng 9/2015, Thaigroup có văn bản xin rút khỏi đề xuất tham gia nghiên cứu, thực hiện các dự án nói trên để nghiên cứu và đề xuất các phương án đầu tư phù hợp hơn.

Đầu tháng 10/2025, UBND TP.Hồ Chí Minh có văn bản gửi Bộ Xây dựng kiến nghị một số nội dung quan trọng liên quan đến hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng cầu Thủ Thiêm 4. Theo đó, UBND Thành phố cho biết, Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) từ năm 2015 từng thống nhất tĩnh không thông thuyền của cầu Thủ Thiêm 4 cao 10 m, rộng 80 m, tương tự các cầu phía sông Sài Gòn. Đến năm 2023, Bộ này lưu ý tĩnh không thông thuyền cầu Thủ Thiêm 4 cần xem xét để bảo đảm đồng bộ giữa quy hoạch cảng biển với định hướng phát triển của TP.Hồ Chí Minh theo quy hoạch giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đang được Thành phố thực hiện.

Phương án đầu tư cầu Thủ Thiêm 4 do Sở Xây dựng Thành phố đề xuất nằm tại vị trí: hữu ngạn phía phường Tân Thuận (quận 7 cũ), tả ngạn phía phường An Khánh (thành phố Thủ Đức cũ). Công trình nhằm kết nối với đại lộ Nguyễn Văn Linh tại khu vực giao với đường dẫn cầu Tân Thuận 2 (phường Tân Thuận) và kết nối với đường Nguyễn Cơ Thạch (phường An Khánh) tại nút giao thông đường R4.

Theo phương án kỹ thuật đề xuất, cầu Thủ Thiêm 4 dự kiến có tổng chiều dài 2,16 km, gồm phần cầu chính dài hơn 1,6 km với 6 làn xe. Tổng mức đầu tư khoảng 4.840 tỷ đồng. Cầu Cần Giờ có tổng mức đầu tư hơn 11.000 tỷ đồng, dài khoảng 7 km, gồm phần cầu chính hơn 3 km. Công trình vượt sông Soài Rạp, kết nối trung tâm thành phố với huyện Cần Giờ cũ qua trục đường Rừng Sác, cách phà Bình Khánh hiện hữu khoảng 2,5 km.