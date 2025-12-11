Thứ Năm, 11/12/2025

Trang chủ Kinh tế xanh

Chất lượng không khí Hà Nội ngày 11/12 ở mức rất kém

Tùng Dương

11/12/2025, 15:04

Theo kết quả quan trắc không khí trong ngày 11/12 (từ 7-14 giờ) tại trạm Đại học Bách Khoa (cổng Parabol đường Giải Phóng) ghi nhận chỉ số chất lượng không khí (AQI) ở mức rất kém. Còn IQAir xếp Hà Nội là thành phố ô nhiễm thứ 4 trên thế giới với chỉ số AQI ở ngưỡng tím...

Hà Nội nhiều sương mù vào trưa ngày hôm nay (11/12). Ảnh:Thùy Chi
Hà Nội nhiều sương mù vào trưa ngày hôm nay (11/12). Ảnh:Thùy Chi

Theo Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc, vào lúc 12 giờ ngày 11/12, chỉ số chất lượng không khí tại trạm Đại học Bách Khoa ghi nhận ở mức cao nhất trong 3 trạm tại Thủ đô là 242- mức rất kém.

Quan sát kết quả quan trắc cho thấy, từ 23 giờ ngày 10/12, chất lượng không khí tại trạm đo này bắt đầu chuyển sang màu đỏ (xấu với chỉ số AQI 158) và liên tục tăng đến 7 giờ sáng nay ngày 11/12 đã chuyển sáng ngưỡng tím (rất kém với chỉ số PM2.5 là 216).

Đáng chú ý, chỉ số này liên tục tăng từ 7 giờ sáng nay đến 12 giờ trưa ngày 11/12 lên mức 242, ở mức 240 vào lúc 13 giờ và đến 14 giờ là 231, khiến kết quả đo tại trạm Đại học Bách Khoa chìm trong sắc tím- mức rất kém.

Kết quả quan trắc chất lượng không khí tại trạm đo cổng Đại học Bách khoa Hà Nội chìm trong sắc tím (rất kém) (kết quả đo đến 13 giờ).
Kết quả quan trắc chất lượng không khí tại trạm đo cổng Đại học Bách khoa Hà Nội chìm trong sắc tím (rất kém) (kết quả đo đến 13 giờ).

Tình trạng này cũng diễn ra trong ngày 10/12 khi suốt buổi sáng- từ 7 giờ đến 12 giờ, chỉ số chất lượng không khí ở trạm đo này ghi nhận mức rất kém. Chỉ số ở mức này, cảnh báo có thể ảnh hưởng tới sức khỏe nghiêm trọng hơn.

Tại các trạm đo khác như Công viên Nhân Chính- Khuất Duy Tiến, 556 Nguyễn Văn Cừ cũng ghi nhận chỉ số AQI ở mức xấu trong sáng nay (chỉ số PM2.5 ở mức 151-200). Cụ thể tại trạm Công viên Nhân Chính - Khuất Duy Tiến, chỉ số bắt đầu chuyển sang ngưỡng đỏ (xấu) từ 8 giờ (mức 151), đến 12 giờ trưa 11/12 đã lên mức 171 và giảm còn 166 vào lúc 13 giờ chiều.

Có thể thấy, so với các ngày trước, chất lượng không khí Hà Nội ngày 11/12 diễn biến xấu hơn, nồng độ bụi mịn PM2.5 và PM10 đều ở mức cao.

Từ Chỉ số chất lượng không khí và ô nhiễm không khí PM2.5 (lúc 14 giờ ngày 11/12), IQAir xếp Hà Nội là thành phố ô nhiễm thứ 4 trên thế giới.
Từ Chỉ số chất lượng không khí và ô nhiễm không khí PM2.5 (lúc 14 giờ ngày 11/12), IQAir xếp Hà Nội là thành phố ô nhiễm thứ 4 trên thế giới.

Các kết quả này cũng được ghi nhận bởi IQAir. Với chỉ số đo vào 13 giờ 53 phút ngày 11/12, IQAir xếp Hà Nội là thành phố ô nhiễm thứ 4 trên thế giới với chỉ số AQI ở ngưỡng tím- rất không tốt (231), đứng sau Lahore, Cairo và Delhi.

Theo kết quả đo của IQAir, vào trưa nay, chỉ số chỉ số chất lượng không khí (AQI⁺) tại Hai Bà Trưng (270), Phú Thượng (249), Hà Nội (245), Tây Hồ (232), Hoàn Kiếm (230), Trâu Quỳ (224), Thanh Xuân (215), Thạch Thất (208). Đây đều là các chỉ số ở ngưỡng màu tím (rất không tốt).

Theo khuyến cáo, chỉ số chất lượng không khí AQI, ở mức xấu (151-200), gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Mọi người nên hạn chế hoạt động mạnh, giảm thời gian và sử dụng khẩu trang khi tham gia các hoạt động ngoài trời.

Khi chỉ số chất lượng không khí ở mức rất xấu (201-300), mọi người hạn chế tối đa các hoạt động ngoài trời và chuyển tất cả các hoạt động vào trong nhà. Nếu cần thiết phải ra ngoài, hãy đeo khẩu trang đạt tiêu chuẩn.

cảnh báo sức khỏe chất lượng không khí Hà Nội chỉ số AQI Hà Nội Hà Nội IQAir ngày 11 tháng 12 ô nhiễm không khí ô nhiễm không khí PM2.5 PM2.5 thành phố ô nhiễm nhất thế giới thành phố ô nhiễm thứ 4 thế giới trạm Đại học Bách Khoa

