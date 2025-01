Cháy rừng làm tê liệt Hollywood

Một số buổi ra mắt phim tại Los Angeles dự kiến thu hút nhiều ngôi sao lớn đã bị hủy, bao gồm buổi ra mắt bộ phim "Unstoppable", có sự tham dự của các ngôi sao Jennifer Lopez và Jharrel Jerome. Buổi chiếu phim tiểu sử về Robbie Williams "Better Man" cũng bị hủy, Paramount đã xác nhận với báo chí.

"The Last Showgirl", với sự tham gia của Pamela Anderson trong một màn trình diễn từng đoạt giải thưởng, cũng đã bị hủy buổi chiếu sớm trước khi bộ phim được phát hành rộng rãi tại rạp. Các buổi chiếu cho các ứng cử viên giải thưởng khác, bao gồm "Emilia Pérez" của Netflix và "A Complete Unknown" của Searchlight Pictures cũng chưa công bố lịch chiếu mới.

Cuộc đua đến Giải thưởng Viện hàn lâm, đang diễn ra sôi nổi sau Giải Quả cầu vàng, đã bị gián đoạn, với một số sự kiện quan trọng trong chuỗi giải thưởng đã bị hủy bỏ. Critics Choice Awards, ban đầu được lên lịch tổ chức vào tối Chủ nhật vừa qua, đã được hoãn lại đến ngày 26/1. Một số chương trình đã tạm dừng ghi hình hàng ngày, bao gồm "The Price Is Right", "After Midnight" của Taylor Tomlinson và "Jimmy Kimmel Live!" của Jimmy Kimmel, Deadline và Variety đưa tin.

NGÀNH GIẢI TRÍ LAO ĐAO

Một số chương trình có kịch bản, bao gồm một số chương trình được quay tại phim trường NBCUniversal ở Universal Studios — như “Hacks”, “Suits LA” và “Ted” — đã tạm dừng sản xuất. Theo báo cáo, quá trình sản xuất cũng đã dừng lại đối với một số chương trình được quay tại phim trường Warner Bros. FilmLA, đơn vị cấp giấy phép quay phim tại Los Angeles, cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Tư rằng “Sở Cứu hỏa Quận LA đã chỉ thị cụ thể rằng tất cả các giấy phép được cấp để quay phim tại các cộng đồng Altadena, La Crescenta, La Canada/Flintridge và Pasadena chưa hợp nhất đều phải được thu hồi”.

Tiệc trà của Viện Hàn lâm Nghệ thuật Điện ảnh và Truyền hình Anh, một sự kiện thường niên được tổ chức trước Giải BAFTA đã bị hủy bỏ. Bữa tiệc thường là cơ hội để những người hy vọng giành giải Oscar giao lưu với những người bỏ phiếu cho viện hàn lâm. Giải thưởng Viện phim Mỹ, một bữa tiệc trưa thường niên vinh danh 10 bộ phim hay nhất trong năm, đã bị hoãn đến một ngày chưa xác định.

Đám cháy rừng ở Los Angeles đang đẩy Hollywood vào thế khó càng thêm khó. Những năm qua, ngành giải trí Los Angeles – ngành có giá trị 115 tỷ USD đối với nền kinh tế của khu vực – đang trong tình trạng khốn đốn, khi một số hãng sản xuất phim và truyền hình rời khỏi thành phố này vì chi phí đắt đỏ. Đại dịch Covid-19, các cuộc biến động lao động gần đây, cộng với đòn giáng bất ngờ cháy rừng lan rộng hiện tại, khiến Hollywood chồng chất khó khăn.

Nhưng đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, khi hàng ngàn ngôi nhà bị phá hủy trên khắp thành phố, nơi có 680.000 người làm việc trong ngành giải trí hoặc các công việc dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho ngành này. Hàng ngàn công trình đã bị san phẳng do các đám cháy rừng tiếp tục bùng phát, ảnh hưởng đến nhà của một số người nổi tiếng ở Pacific Palisades - nơi giá nhà trung bình được niêm yết từ vài đến cả chục triệu USD - và gây hư hại cho các địa danh nổi tiếng tại địa phương.

Nhiều người nổi tiếng buộc phải di tản khỏi đám cháy hoặc mất nhà cửa. Paris Hilton cho biết trong một bài đăng trên Instagram rằng cô đã chứng kiến "ngôi nhà của mình ở Malibu cháy rụi trên truyền hình trực tiếp". Paris Hilton cho biết cô đã sơ tán khỏi nhà mình ở Malibu trước đó. Nam diễn viên Mel Gibson chia sẻ với NewsNation rằng ông trở về nhà ở Los Angeles từ Austin, Texas và thấy "nó không còn ở đó". Những người khác có nhà ở những khu vực bị ảnh hưởng bởi lệnh sơ tán bao gồm Phó Tổng thống Kamala Harris, Adam Sandler, Ben Affleck và Steven Spielberg.

ÁP LỰC LÊN NGÂN SÁCH CÔNG

Ảnh hưởng thậm chí còn lan đến New York, nơi buổi ra mắt chương trình truyền hình ăn khách "Severance" của Apple TV cũng đã bị hủy bỏ. Hiện tại, chính quyền Los Angeles đang gặp khó trong việc kiểm soát đám cháy, khi gió lớn đang tiếp tục hoành hành. Theo Reuters, máy bay đã thả nước và chất chống cháy xuống những ngọn đồi để ngăn chặn đám cháy rừng ở khu vực Palisades lan rộng về phía Đông Los Angeles, thành phố lớn thứ hai của Mỹ.

Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ cho biết gió thổi từ vùng sa mạc ra bờ biển phía tây đã mạnh lên vào sáng 12/1, với gió giật đạt tốc độ tối đa 110 km/h tại vùng núi thuộc hạt Los Angeles và Ventura rồi suy yếu. Tuy nhiên, các nhà khí tượng dự báo sức gió sẽ tăng trở lại trong ngày 13 - 15/1, khiến các đám cháy có thể lan rộng hơn.

Giới chức Mỹ cho biết ít nhất 16 người đã thiệt mạng vì cháy rừng tại Los Angeles, trong đó 11 người là nạn nhân trong đám cháy Eaton và 5 người chết trong đám cháy Palisades. Số nạn nhân có khả năng còn tăng lên khi các đội cứu nạn tìm kiếm người mất tích tại những nơi ngọn lửa quét qua.

Theo Công viên Tiểu bang California, một số công trình tại Công viên Lịch sử Tiểu bang Will Rogers, một khu đất rộng 300 mẫu Anh từng thuộc sở hữu của cựu diễn viên Will Rogers đã bị phá hủy trong vụ Cháy Palisades, bao gồm cả ngôi nhà cũ của Rogers. Getty Villa, một bảo tàng gần Đường cao tốc Bờ biển Thái Bình Dương trưng bày nghệ thuật và đồ cổ Hy Lạp và La Mã, cho biết họ sẽ đóng cửa ít nhất cho đến thứ Hai và vẫn "an toàn và nguyên vẹn", mặc dù cây cối và thảm thực vật trong bảo tàng được cho là đã bị thiêu rụi.

Theatre Palisades, một nhà hát cộng đồng được thành lập năm 1963, đã chịu thiệt hại “nghiêm trọng” và tuyên bố trong thông báo rằng họ sẽ tạm dừng hoạt động cho đến khi có thông báo mới. Đền thờ và Trung tâm Do Thái Pasadena , được thành lập vào đầu thế kỷ 20, đã thông báo với giáo dân rằng các tòa nhà của họ đã bị thiêu rụi trong vụ hỏa hoạn, mặc dù các cuộn kinh Torah trong cơ sở này vẫn an toàn, các quan chức cho biết.

Vụ cháy rừng tại Los Angeles có khả năng trở thành thảm họa thiên nhiên tốn kém nhất lịch sử Mỹ.

Công ty Dự báo thời tiết AccuWeather (Mỹ) ước tính thiệt hại và tổn thất kinh tế do thảm họa trên dao động từ 135 - 150 tỉ USD, báo hiệu một tiến trình phục hồi đầy khó khăn và chi phí bảo hiểm nhà ở tăng vọt. Các tác động lâu dài của cháy rừng cũng sẽ rất đáng kể, gồm thiệt hại tiềm tàng đối với giá trị tài sản, áp lực lên ngân sách công, cũng như ảnh hưởng đến sức khỏe người dân và lĩnh vực du lịch. Jonathan Porter, nhà khí tượng học tại AccuWeather, cho biết quy mô có thể lên đến gần 4% GDP hàng năm của California.

Andy Howard, một tổng thầu có ba thập kỷ hoạt động ở Los Angeles cho rằng vụ hỏa hoạn "sẽ khiến mọi thứ trở nên tệ hơn", đáng chú ý là tình trạng thiếu hụt lao động xây dựng. Theo ông, nhiều thầu phụ từng cộng tác đã rời khỏi California kể từ đại dịch. Giới chuyên gia còn lo ngại chi phí xây nhà càng leo thang khi ông Trump trở lại Nhà Trắng. Khoảng 18% lực lượng lao động Mỹ năm 2023 là người nước ngoài, theo Cục Thống kê Lao động. Và khoảng một phần tư lao động ngành xây dựng là nhập cư, đặc biệt tại các khu vực như Los Angeles, theo Terrazas của Zillow.