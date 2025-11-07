Sự bùng nổ của làn sóng K-food

Sau bộ phim "Trò chơi con mực", doanh số bán kẹo Dalgona tăng vọt. Trước đó, món "Jjapaguri" trở nên phổ biến nhờ "Ký sinh trùng". Mỗi món K-food này đều thu hút sự chú ý của công chúng thông qua mạng xã hội trong vài năm…

Những món quà mà Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung dành tặng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình một lần nữa thu hút sự quan tâm của giới thực khách toàn cầu tới K-food những ngày qua.

Cụ thể, ngày 30/10, khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa tới thành phố Gyeongju (Hàn Quốc), Tổng thống Lee đã gửi tới ông Tập những chiếc bánh Hwangnam vừa mới ra lò cùng lời nhắn: “Hy vọng ngài sẽ thích hương vị của Gyeongju”.

Một ngày sau, trong lần tiếp xúc đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo tại địa điểm tổ chức Hội nghị Cấp cao APEC, Chủ tịch Tập đã gửi lời cảm ơn trực tiếp tới Tổng thống Lee và nói: “Bánh rất ngon”. Ngay sau khi nhận được lời khen từ ông Tập, ông Lee liền gửi 200 hộp bánh Hwangnam đến phái đoàn Trung Quốc. Đồng thời, những hộp bánh Hwangnam cũng được gửi tặng các phái đoàn khác đến tham dự Hội nghị Cấp cao APEC.

Bánh Hwangnam ra đời năm 1939 tại thành phố Gyeongju, có lớp vỏ mỏng và nhân đậu đỏ mềm ngọt. Món bánh được chọn làm món đồ ngọt phục vụ ăn nhẹ tại APEC 2025, thể hiện sự đề cao của nước chủ nhà đối với ẩm thực truyền thống. Nguyên liệu đậu đỏ làm bánh được trồng tại địa phương, nên sự lựa chọn này còn là nỗ lực hỗ trợ nông dân trong vùng.

Bên cạnh những món quà chính thức, Tổng thống Hàn Quốc còn chuẩn bị bánh đậu đỏ ấm nóng gửi tới ông Tập ngay khi ông vừa có mặt tại Hàn Quốc.

Sau lời khen của Chủ tịch Tập, bánh Hwangnam được nhắc tới nhiều trên truyền thông quốc tế, nhu cầu mua bánh tăng đột biến. Giám đốc điều hành của tiệm bánh chia sẻ: “Chúng tôi sẽ cố gắng để món bánh này không chỉ là niềm tự hào của quê hương, mà còn trở thành biểu tượng của K-food trên toàn cầu”.

Thực tế, Hallyu hay làn sóng Hàn Quốc hiện nay đã cả bao gồm ẩm thực, phim ảnh và nhiều yếu tố văn hóa khác. Báo cáo “Phân tích xu hướng Hallyu toàn cầu” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc (MCST) thực hiện cho thấy trong số 11 hạng mục được đánh giá, K-food (ẩm thực Hàn) xếp vị trí thứ tư, chỉ sau K-pop, K-drama và K-movie.

Theo báo cáo, trong các cuộc thảo luận trên mạng xã hội, kimchi nổi lên là món ăn Hàn Quốc được nhắc đến nhiều nhất, thường gắn liền với những từ như "cay" và "ngon". Tại Bắc Mỹ, thông tin về K-food chiếm đến 26,7% thông tin trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội.

Những cuộc thảo luận về việc thành lập "Ngày Kimchi", lợi ích sức khỏe của kimchi và sự phổ biến của Buldak Ramen, mì xào cay của Công ty Samyang khá phổ biến ở khu vực này. Tại châu Phi và châu Đại dương, K-food thu hút sự chú ý đáng kể, với nhiều báo cáo về các sự kiện của trung tâm văn hóa và ngày hội ẩm thực Hàn Quốc.

Cũng vì lý do này, nhiều quán ăn Hàn Quốc mở tại châu Á, châu Âu, Bắc Mỹ đã trở thành điểm đến quen thuộc của khách hàng. Theo Quỹ Ẩm thực Hàn Quốc, hiện có hơn 10.000 nhà hàng Hàn Quốc trên thế giới, và con số này sẽ tiếp tục tăng trong tương lai.

Người hâm mộ các bộ phim như K-Pop Demon Hunters thường muốn được ăn "như trong phim".

Khi nhu cầu về các món ăn Hàn Quốc như bibimbap, rượu gạo truyền thống Macoli tăng cao, các món ăn được giới thiệu ở thị trường nước ngoài ngày càng đa dạng, hấp dẫn hơn. Không chỉ qua màn ảnh nhỏ, chúng còn dần xuất hiện rộng rãi ở các video ca nhạc, tác phẩm điện ảnh nổi tiếng vươn tầm quốc tế.

Theo kết quả khảo sát của tạp chí Chef Pencil với đối tượng là 8.500 người tiêu dùng K-food tại 17 thành phố lớn ở nước ngoài, món ăn được người nước ngoài yêu thích nhất là "gà rán Hàn Quốc" (16,1%)", tiếp theo là "kimchi (11,3%)", "Bibimbap (10,7%)", "Bulgogi (6,0%)" và "Tteokbokki (5,6%)".

Với thực khách quốc tế, món ăn Hàn Quốc được coi là món ăn "giàu hương vị", "giá cả hợp lý", "tốt cho sức khoẻ" và được công nhận là "món ăn thịnh hành trong thời gian gần đây". Theo tạp chí dành cho người sành ăn toàn cầu nói trên, món ăn Hàn Quốc có nhiều hashtag thứ 4 trên Instagram, sau các công thức nấu ăn của Nhật Bản, Ý và Ấn Độ.

Món K-food được người nước ngoài yêu thích nhất là "gà rán Hàn Quốc".

Theo số liệu của Cơ quan Hải quan Hàn Quốc công bố ngày 29/10, tổng kim ngạch xuất khẩu thực phẩm của nước này đạt 8,48 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm, tăng 8,9% so với cùng kỳ 2024, mức cao nhất từng ghi nhận cho giai đoạn này. Đây là năm thứ 9 liên tiếp xuất khẩu thực phẩm của Hàn Quốc tăng trưởng kể từ năm 2016.

Thực phẩm chế biến chiếm 61,3% tổng xuất khẩu, đạt 5,2 tỷ USD, tăng 6,7% so với năm trước. Trong đó, mì ăn liền (ramen) dẫn đầu làn sosmng K-food với mức tăng 24,5% lên 1,13 tỷ USD; còn rong biển khô (gim) tăng 14%, đạt 880 triệu USD.

Đặc biệt, xuất khẩu rong biển khô của Hàn Quốc dự kiến sẽ vượt mốc 1 tỷ USD trong năm nay, đánh dấu mức cao nhất trong lịch sử. Theo Tập đoàn Thương mại Nông - Thủy sản và Thực phẩm Hàn Quốc (aT), tổng kim ngạch xuất khẩu rong biển trong 3 quý đầu năm 2025 đã đạt 882,33 triệu USD, tăng khoảng 14% so với cùng kỳ năm ngoái.

Một quan chức Bộ Hải dương và Thủy sản Hàn Quốc cho biết: “Sự phổ biến toàn cầu của các nội dung phim ảnh như K-Pop Demon Hunters đã góp phần thúc đẩy làn sóng quan tâm đến K-food. Các món ăn sử dụng rong biển, như cơm cuộn rong biển (gimbap), cũng thu hút sự chú ý, giúp tăng mạnh xuất khẩu”.

Để tận dụng đà tăng trưởng, Hàn Quốc cũng đang triển khai kế hoạch xây dựng thương hiệu “K-Gim” (rong biển khô Hàn Quốc) trên toàn cầu, tương tự như cách “Hanwoo” được định vị là thịt bò cao cấp của Hàn Quốc. Kế hoạch này bao gồm việc tiêu chuẩn hóa tên gọi “gim”, thay vì các tên tiếng Nhật hoặc tiếng Anh như "nori" hay "seaweed", và biến “gim” thành thương hiệu ẩm thực được quốc tế công nhận.

Xuất khẩu rong biển khô của Hàn Quốc dự kiến sẽ vượt mốc 1 tỷ USD trong năm nay.

Đề xuất đã được gửi lên Ủy ban Tiêu chuẩn Thực phẩm Quốc tế FAO/WHO (Codex Alimentarius Commission). Nếu được thông qua, quy trình xây dựng tiêu chuẩn quốc tế cho gim dự kiến sẽ kéo dài 6 - 7 năm, bao gồm việc kiểm chứng an toàn và phân loại sản phẩm rong biển Hàn Quốc.

Cơ quan Hải quan Hàn Quốc dự báo xuất khẩu K-food sẽ tiếp tục lập kỷ lục mới trong thời gian tới nhờ sức hút ngày càng lớn của văn hóa Hàn trên toàn cầu. Chính phủ Hàn Quốc hiện cũng đang đẩy mạnh các chương trình hỗ trợ hậu cần và xúc tiến thương mại ở nước ngoài nhằm duy trì đà tăng trưởng của K-food đến năm 2026.