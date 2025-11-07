Bất chấp khó khăn, Shein dự kiến đạt lợi nhuận tỷ đô năm nay

Lợi nhuận của ông lớn thời trang nhanh được thúc đẩy nhờ tăng giá bán và cắt giảm chi phí, giúp bù đắp cho lượng truy cập trực tuyến suy giảm...

Tập đoàn Shein Group Ltd. mới đây đã thông báo với các nhà đầu tư rằng họ kỳ vọng đạt lợi nhuận ròng kỷ lục 2 tỷ USD trong năm 2025, sau khi biên lợi nhuận được cải thiện nhờ chiến lược tăng giá và thắt chặt chi phí. Đây là những yếu tố đã giúp công ty vượt qua cú sốc từ sự sụt giảm lượng truy cập trực tuyến do chính sách thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo các nguồn tin thân cận, ông trùm thương mại điện tử có trụ sở tại Singapore cũng dự báo doanh thu Shein sẽ tăng ở mức hai con số, dù các mục tiêu cụ thể vẫn được giữ kín.

CHUYỂN MỘT PHẦN CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG SANG NGƯỜI TIÊU DÙNG

Mức dự báo lợi nhuận ròng 2 tỷ USD trong năm nay cho thấy lợi nhuận của Shein có thể gần như tăng gấp đôi so với 1,1 tỷ USD đạt được năm ngoái. Con số này tiếp nối kết quả kinh doanh khả quan trong quý 1, khi lợi nhuận ròng vượt 400 triệu USD và doanh thu đạt gần 10 tỷ USD, nhờ người tiêu dùng Mỹ đổ xô mua hàng trước khi Tổng thống Donald Trump bãi bỏ quy định miễn thuế “de minimis” đối với các kiện hàng nhỏ.

Triển vọng tích cực cho cả năm xuất hiện trong bối cảnh Shein nỗ lực duy trì niềm tin của nhà đầu tư trước kế hoạch IPO bị trì hoãn nhiều lần và vẫn còn nhiều bất định. Dự báo này được xem là lạc quan đáng ngạc nhiên, khi hoạt động kinh doanh của công ty từng được cho là sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề sau khi lỗ hổng miễn thuế “de minimis” bị đóng lại.

Bloomberg cho biết hiện vẫn chưa rõ liệu các yếu tố bất thường có góp phần tạo nên kết quả này hay không. Tuy nhiên, có vẻ như Shein đã khéo léo chuyển gánh nặng thuế quan sang người tiêu dùng thông qua việc tăng giá bán, qua đó bảo vệ lợi nhuận của mình.

Bên cạnh đó, việc cắt giảm chi tiêu cho quảng cáo – chiến lược khả thi nhờ việc đối thủ Temu giảm hoạt động tại thị trường Mỹ trong phần lớn mùa hè – cũng giúp biên lợi nhuận của công ty được cải thiện, một nguồn tin cho biết với Bloomberg.

Dù vậy, Shein vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức lớn trên hành trình niêm yết cổ phiếu ra công chúng (IPO). Một trong số đó là việc nhiều quốc gia khác đang xem xét áp dụng chính sách xóa bỏ ưu đãi thuế đối với các kiện hàng nhỏ, tương tự như Mỹ.

Ngoài ra, chính phủ Pháp trong tuần này cũng thông báo sẽ tạm đình chỉ hoạt động sàn thương mại điện tử của Shein tại nước này, sau khi có khiếu nại liên quan đến việc Shein bán các sản phẩm nhạy cảm, bao gồm búp bê tình dục mang hình dạng trẻ em và vũ khí.

Phía Shein hiện chưa đưa ra phản hồi trước các yêu cầu bình luận.

MỤC TIÊU THAM VỌNG ĐỐI MẶT VỚI THỰC TẾ KHẮC NGHIỆT

Đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) được mong đợi từ lâu của Shein vẫn cần sự chấp thuận từ phía Bắc Kinh. Dù đặt trụ sở tại Singapore, tập đoàn bán lẻ này vẫn chịu sự giám sát của Ủy ban Quản lý Chứng khoán Trung Quốc (CSRC), cơ quan yêu cầu mọi doanh nghiệp có liên kết đáng kể với Trung Quốc phải trải qua quy trình rà soát trước khi được phép niêm yết ở nước ngoài.

Hiện Shein đang nỗ lực chuyển hướng sang niêm yết tại Hồng Kông, sau khi các kế hoạch IPO tại New York và London trước đó đều gặp thất bại bởi sức ép chính trị và các rào cản pháp lý.

Từng được định giá 100 tỷ USD, Shein hiện đang chứng kiến giá trị doanh nghiệp sụt giảm mạnh. Sau vòng gọi vốn năm 2023 với mức định giá 66 tỷ USD, công ty hiện đang chịu áp lực phải giảm con số này xuống còn một nửa, theo Bloomberg News đưa tin hồi tháng 2.

Trong số các nhà đầu tư của Shein có IDG Capital, Mubadala Investment Co. (quỹ đầu tư quốc gia của Abu Dhabi), và HSG – trước đây được biết đến với tên gọi Sequoia Capital China.

Shein cũng vừa khiến giới chức Pháp bất bình khi thông báo mở cửa hàng trực tiếp tại trung tâm thương mại BHV tại Paris tuần trước. Công ty thậm chí còn lên kế hoạch khai trương 5 điểm bán khác thuộc hệ thống bán lẻ Galeries Lafayette ở các thành phố tỉnh lẻ trong tháng này.

“Thủ đô không thể trở thành nơi trưng bày cho thời trang giá rẻ và bóc lột sức lao động. Mối quan hệ đối tác này đi ngược lại tất cả các cam kết của Pháp và Paris về việc quản lý chặt chẽ hơn ngành công nghiệp thời trang”, thượng nghị sĩ Paris Ian Brossat thẳng thắn nói về việc Shein mở cửa hàng vật lý đầu tiên tại Pháp.

Trước ngày khai trương, làn sóng phản đối lan nhanh. Phó Thị trưởng Paris Nicolas Bonnet-Oulaldj công khai yêu cầu Bộ Kinh tế cấm Shein hoạt động tại Pháp. Hơn chục thương hiệu Pháp bao gồm Armor Lux, Figaret... tuyên bố rút khỏi trung tâm thương mại BHV Marais để phản đối.

Việc Shein kinh doanh tại BHV đã khiến hơn 20 thương hiệu cắt quan hệ với trung tâm thương mại này, còn nhân viên tổ chức biểu tình.

Phản hồi về kế hoạch kinh doanh offline tại Paris và các địa phương khác, người phát ngôn của Shein nói rằng các cửa hàng chỉ là "thử nghiệm quy mô rất nhỏ" chứ không phải chuyển hướng sang bán lẻ truyền thống. Họ hứa hẹn tạo ra 200 việc làm và hỗ trợ kinh tế địa phương, dẫn chứng cửa hàng pop-up (cửa hàng tạm thời, quy mô nhỏ) tại Dijon hồi tháng 6 đã thu hút 27.000 lượt khách.

Tuy nhiên, làn sóng phản đối vẫn dâng cao. Paris là nơi đã ký kết Hiệp định Khí hậu lịch sử năm 2016 và đang nỗ lực định vị mình là một thành phố tiên phong về các hoạt động kinh doanh carbon thấp và bền vững. Các nhà quản lý nước này cho rằng sự xuất hiện của Shein là một sự mỉa mai sâu sắc.

Thực tế, Shein đã được công ty Société des Grands Magasins (SGM) mời mở gian hàng tại Pháp. SGM đang nỗ lực vực dậy tình hình hoạt động của BHV và chuỗi Galeries Lafayette ở tỉnh lẻ. Họ hy vọng sự xuất hiện của Shein sẽ hút khách trẻ.

Ông Karl-Stéphane Cottendin, Tổng giám đốc SGM, bày tỏ tin tưởng vào hợp tác với Shein. "Có tranh cãi, nhưng chúng ta cũng đang nói về một thương hiệu có 24 – 25 triệu người tiêu dùng ở Pháp", ông nói.