9 mỹ phẩm Nhật bị thu hồi tại Việt Nam

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Chủ Nhật, 09/11/2025
Tuệ Mỹ
07/11/2025, 14:51
Cơ quan quản lý xác định công ty kinh doanh có tình tiết tăng nặng do có 9 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm cùng hành vi trong cùng thời điểm kiểm tra. Trong đó có các sản phẩm mang nhãn hiệu Bigen, Hatomugi, Deonatulle và Pantene…
Ông Tạ Mạnh Hùng, Phó cục trưởng Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ký ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Japan Connection (trụ sở tại số nhà V1-A02, lô đất TTDV 01, khu đô thị mới An Hưng, Hà Nội). Doanh nghiệp kinh doanh mỹ phẩm này có mã số đăng ký 0109750561, người đại diện pháp luật là ông Hoàng Minh Tuấn, Giám đốc công ty.
Theo ông Tạ Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược, qua quá trình kiểm tra cơ quan chức năng xác định Công ty Japan Connection đã kinh doanh mỹ phẩm nhưng không có hoặc không xuất trình Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) trong thời hạn quy định khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
"Đây là hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 3 Điều 71 Nghị định số 117 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 21 Điều 2 Nghị định số 124/2021/NĐ-CP", ông Hùng cho hay.
Đáng chú ý, theo ông Hùng hành vi vi phạm của doanh nghiệp còn có tình tiết tăng nặng khi có tới 09 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm cùng hành vi, cùng thời điểm kiểm tra, quy định tại khoản 52 Điều 71 Nghị định 117 được sửa đổi, bổ sung tại điểm c khoản 21 Điều 2 Nghị định 124. Cơ quan quản lý xác định không có tình tiết giảm nhẹ trong vụ việc này.
Căn cứ quy định pháp luật, Cục Quản lý Dược đã ra quyết định xử phạt hành chính với mức phạt tiền 75 triệu đồng đối với Công ty Japan Connection. Mức phạt này được xác định dựa trên hành vi vi phạm và tình tiết tăng nặng.
Cụ thể, đối với cá nhân vi phạm, mức phạt quy định là từ 30 - 40 triệu đồng, tuy nhiên do có 9 sản phẩm vi phạm, mức phạt được nâng lên 37,5 triệu đồng đối với cá nhân và 75 triệu đồng đối với tổ chức theo quy định tại khoản 5 Điều 4 Nghị định 117.
Bên cạnh hình thức phạt tiền, Cục Quản lý Dược yêu cầu Công ty Japan Connection thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là thu hồi và tiêu hủy toàn bộ 9 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm mà công ty đứng tên công bố. Cục yêu cầu doanh nghiệp phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai việc thu hồi, tiêu hủy và báo cáo kết quả thực hiện về Cục trong vòng 30 ngày kể từ ngày ban hành quyết định.
Công ty Japan Connection có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với quyết định xử phạt nếu cho rằng không thỏa đáng. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành.
Cùng ngày, cơ quan này cũng ra thông báo tạm ngừng xem xét và tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Japan Connection đứng tên trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày ban hành công văn. Cục Quản lý Dược cho biết sau khi hết thời hạn tạm ngừng, nếu công ty khắc phục đầy đủ vi phạm và có báo cáo cụ thể, cơ quan quản lý sẽ xem xét việc tiếp nhận lại hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm của doanh nghiệp theo quy định hiện hành.
Tương tự, Cục Quản lý Dược vừa có công văn số 3883/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi sản phẩm mỹ phẩm dầu gội phủ bạc Natural Black Hair Colorant, số tiếp nhận phiếu công bố 82/21/CBMP-HB. Tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và sản xuất là Công ty cổ phần Vinamake (địa chỉ tổ 8, đường Lê Thánh Tông, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ).
Sau khi giám định, Viện khoa học hình sự Bộ Công an đã xác định mẫu sản phẩm nêu trên không phát hiện một số chất như trong thành phần công bố và trên nhãn, bao bì sản phẩm. Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Phú Thọ) kết luận đây là hàng giả căn cứ quy định tại điểm b khoản 7 Điều 3 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ.
Do vậy, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố tăng cường công tác truyền thông, thông tin tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm và tuyên truyền cho người dân trên địa bàn để không kinh doanh, sử dụng sản phẩm dầu gội phủ bạc Natural Black Hair Colorant vi phạm. Đồng thời, tiến hành thu hồi sản phẩm vi phạm, kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo thu hồi, xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.
Công ty cổ phần Vinamake có trách nhiệm gửi thông báo thu hồi tới các cơ sở phân phối, sử dụng sản phẩm dầu gội phủ bạc Natural Black Hair Colorant, tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi toàn bộ sản phẩm vi phạm. Sau đó, gửi báo cáo thu hồi sản phẩm dầu gội phủ bạc Natural Black Hair Colorant vi phạm về Cục Quản lý Dược trước ngày 28/11/2025.
Trước đó, Công ty cổ phần Vinamake cũng đã bị thu hồi 3 sản phẩm gồm DR. Hair Ginger Shampoo (số tiếp nhận phiếu công bố 24/24/CBMP-HB), DR. Ginger Shampoo (số tiếp nhận phiếu công bố 23/24/CBMP-HB), dung dịch vệ sinh phụ nữ nano bạc hương nước hoa (số tiếp nhận phiếu công bố 122/23/CBMP-HB). Đáng chú ý, cả 3 sản phẩm trên cũng đã được kết luận là hàng giả.
Còn tại TP.HCM, Phòng Cảnh sát kinh tế TP.HCM khởi tố, bắt giam một số đối tượng để điều tra về hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả. Theo đó, tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế khám xét hai cơ sở sản xuất và một kho hàng của các đối tượng và phát hiện hàng ngàn sản phẩm mỹ phẩm giả mang các thương hiệu nổi tiếng như Vichy, My Gold Korea Red Ginseng... Số hàng giả này được xác định có giá trị tương đương hàng thật lên đến nhiều tỷ đồng.
Trước tình hình trên, Cục Quản lý Dược đề nghị các tỉnh, thành phố chỉ đạo Trung tâm kiểm nghiệm tăng cường lấy mẫu, kiểm tra chất lượng sản phẩm mỹ phẩm lưu hành trên địa bàn, thiết lập đường dây nóng, tiếp nhận các thông tin về mỹ phẩm giả, mỹ phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ trên địa bàn để kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, xử lý
