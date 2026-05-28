Khoảng cách hiệu quả vận hành giữa các ngân hàng ngày càng nới rộng
Hoàng Lan
28/05/2026, 12:41
Phân tích báo cáo tài chính quý I/2026 của 27 ngân hàng niêm yết cho thấy CIR trung bình ngành cải thiện 2,26 điểm phần trăm so với năm 2025, phản ánh hiệu quả vận hành toàn ngành tích cực hơn. Tuy nhiên, một số ngân hàng gồm TPBank, VietBank, Nam A Bank và VietABank lại ghi nhận CIR quý tăng đáng kể so với năm trước...
Tỷ
lệ chi phí trên thu nhập (CIR) là chỉ tiêu phản ánh
mức chi phí hoạt động mà ngân hàng phải bỏ ra để tạo ra một đồng thu nhập. CIR càng thấp thường cho thấy hiệu quả vận hành càng cao, khi ngân hàng
kiểm soát chi phí tốt hơn tương quan với khả năng tạo doanh thu.
Tỷ lệ này
chịu ảnh hưởng đồng thời từ quy mô thu nhập, chiến lược đầu tư, mức độ số hóa,
cơ cấu khách hàng cũng như các khoản chi phí phát sinh theo từng giai đoạn.
NHỮNG NGÂN HÀNG KIỂM SOÁT CHI PHÍ TỐT NHẤT QUÝ
I/2026
Trong bối cảnh CIR trung bình toàn ngành quý I/2026 ở mức 29,82% và TTM đạt 31,68%, lần lượt giảm 2,26 và 0,4 điểm phần trăm so với năm 2025, một số ngân hàng nổi lên với hiệu quả
vận hành vượt trội.
Dẫn đầu hệ thống là SHB, với CIR quý I/2026 chỉ 17,17%, thấp nhất trong 27 ngân hàng khảo sát và giảm 4,96 điểm
phần trăm (đpt) so với mức bình quân năm 2025
(22,13%). Xếp thứ hai là VPBank với 21,69%, cải thiện 3,27 đpt so với năm
trước. ABBank đứng thứ 3 với 23,46%, đồng thời là trường hợp
cải thiện mạnh nhất nhóm khi CIR giảm tới 11,56 đpt so với mức 35,02% của năm
2025.
Nhóm duy trì CIR dưới 30% còn có MB và VietinBank, cùng ghi nhận 24,94%,
đồng hạng thứ tư toàn hệ thống. Trong đó, VietinBank cải thiện mạnh 5,48 điểm phần trăm so với mức bình quân năm trước
(30,42%).
CẢI THIỆN MẠNH NHƯNG CIR VẪN CAO NHẤT HỆ THỐNG
Một số ngân hàng dù đã cải thiện đáng kể hiệu quả vận
hành trong quý 1/2026 nhưng vẫn nằm trong nhóm có CIR cao nhất hệ thống, phản
ánh áp lực chi phí tích lũy còn lớn.
Nổi bật nhất là Saigonbank (SGB), CIR quý I/2026 giảm 8,45 điểm phần trăm xuống còn 61,05%, thấp hơn mức 69,5% của
năm 2025, nhưng CIR TTM vẫn lên tới 73,36% – cao nhất hệ thống. Điều này đồng
nghĩa cứ tạo ra 100 đồng thu nhập hoạt động, ngân hàng phải chi hơn 73 đồng cho
vận hành.
Tương tự, NCB (NVB) ghi nhận mức cải thiện mạnh nhất ngành khi CIR quý I giảm tới 27,2 điểm phần trăm xuống 47,18%, song TTM vẫn ở mức rất cao
67,92%, phản ánh hiệu quả vận hành tích lũy chưa cải thiện đáng kể.
Eximbank (EIB) cũng thuộc nhóm CIR cao nhất khi TTM đạt 60,97%, dù CIR
quý I/2026 đã giảm xuống 56,98%, thấp hơn mức 58,33% của năm
2025.
Trong khi đó, BVBank (BVB) và Bac A Bank (BAB) lần lượt ghi nhận CIR TTM
56,67% và 56,36%, dù CIR quý đầu năm đều đã cải thiện hơn 6 điểm phần trăm so
với năm trước. Diễn biến này cho thấy một quý cải thiện chưa đủ để kéo giảm
đáng kể mặt bằng hiệu quả vận hành, đặc biệt tại các ngân hàng vốn duy trì CIR
cao trong nhiều quý liên tiếp.
ÁP LỰC CHI PHÍ TĂNG Ở MỘT SỐ NGÂN HÀNG
Đáng chú ý, một số ngân hàng có dấu hiệu “lệch pha” so với xu hướng chung khi CIR quý I/2026 tăng đáng kể so với mức bình quân năm 2025, phản ánh áp lực hiệu quả vận hành gia tăng trong
ngắn hạn.
Nổi bật nhất là TPBank
(TPB) với CIR quý I/2026 tăng lên 45,85%, cao hơn 11,24 điểm phần trăm so với
mức 34,61% của năm 2025, đồng thời vượt đáng kể mức TTM
35,73%. Điều này cho thấy tốc độ tăng chi phí hoạt động trong quý gần
đây của
TPBank đang cao hơn tốc độ tạo thu
nhập hoặc nguồn thu ngắn hạn có dấu hiệu chậm lại.
Xu hướng tương tự xuất hiện tại Nam A
Bank (NAB) khi CIR quý 1/2026 ở mức 38,9%, tăng 5,8
điểm phần trăm so với mức 33,1% của năm 2025. Dù chưa
thuộc nhóm CIR quá cao, mức tăng đáng kể này cho thấy hiệu quả vận hành trong
quý đầu năm chịu áp lực nhất định.
VietBank (VBB) cũng ghi nhận diễn biến đáng chú ý khi CIR
quý tăng lên 55,15%, cao hơn 7,43 điểm phần trăm so
với mức 47,72% của năm trước, trong khi CIR TTM vẫn ở
mức cao 48,45%, phản ánh áp lực chi phí diễn ra trên nền vốn đã kém
hiệu quả hơn mặt bằng ngành. Tương tự, VietABank (VAB) ghi
nhận CIR quý đạt 32,97%, tăng 7,29 điểm phần trăm
so với mức 25,68% của năm 2025, dù ngân hàng vẫn duy trì CIR
TTM chỉ 25,74%.
Tỷ lệ CIR cao thường xuất phát từ ba nguyên nhân chính.
Thứ nhất, nền thu nhập hoạt động còn nhỏ hoặc tăng chậm, khiến ngân hàng
khó hấp thụ chi phí vận hành hiện hữu. Do CIR được tính bằng tỷ lệ giữa chi phí
hoạt động trên tổng thu nhập, nên khi nguồn thu từ tín dụng, dịch vụ hoặc kinh
doanh vốn chưa đủ lớn, chỉ cần chi phí duy trì bộ máy ở mức bình thường cũng có
thể khiến CIR bị đẩy lên cao.
Thứ hai, ngân hàng đang trong giai đoạn đầu tư hoặc tái cơ cấu, như tăng
chi cho công nghệ, chuyển đổi số, mở rộng mạng lưới hay nâng cấp hệ thống vận
hành. Trong trường hợp này, chi phí thường tăng trước khi hiệu quả doanh thu
kịp phản ánh, khiến CIR tạm thời ở mức cao trong ngắn hạn.
Thứ ba, áp lực mang tính cấu trúc về hiệu quả hoạt động, thể hiện ở việc
CIR duy trì trên mức cao trong nhiều quý hoặc nhiều năm liên tiếp. Điều này có
thể phản ánh bộ máy vận hành cồng kềnh, khả năng tạo thu nhập hạn chế hoặc hiệu
quả khai thác khách hàng chưa tương xứng với quy mô chi phí.
Do đó, với những ngân hàng có CIR trên 50 - 60%, đặc biệt kéo
dài qua nhiều kỳ, cần theo dõi thêm xu hướng cải thiện thay vì chỉ nhìn vào
biến động của một quý riêng lẻ.
Top 5 ngân hàng có chất lượng tăng trưởng tốt nhất quý I/2026
22:15, 26/05/2026
Tiền gửi sụt giảm tại 12 ngân hàng trong quý 1
19:22, 21/05/2026
Ngân hàng kỳ vọng thanh khoản ổn định đến hết năm 2027
Giá vàng trong nước giảm tới 4 triệu đồng/lượng trong 3 phiên
Với 3 phiên giảm liên tiếp (26-28/5), giá mua, bán vàng miếng SJC và vàng nhẫn giảm tổng cộng 3 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Cá biệt tại Ngọc Thẩm, mức giảm trên lên tới 4 triệu đồng/lượng đối với vàng miếng…
Tân Chủ tịch Fed và “bài kiểm tra” khắc nghiệt từ thị trường trái phiếu
Vừa trở thành Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), ông Kevin Warsh đã đối mặt với một “bài kiểm tra” không dễ dàng từ thị trường trái phiếu...
Giá vàng sụt xuống đáy 2 tháng vì nỗi lo lạm phát
Phiên giảm này của giá vàng diễn ra dù giá dầu sụt hơn 5% và đồng USD cũng đi xuống...
Doanh nghiệp siêu nhỏ “thở phào” khi được phép sử dụng nhân sự gia đình làm kế toán
Thông tư 58/2026/TT-BTC mở ra hướng quản lý kế toán nhẹ nhàng hơn cho doanh nghiệp siêu nhỏ, cho phép doanh nghiệp sử dụng người thân trong gia đình làm kế toán, không còn bắt buộc bố trí kế toán trưởng, qua đó giúp giảm áp lực chi phí và phù hợp hơn với thực tế vận hành của các mô hình kinh doanh nhỏ…
Giá vàng nhẫn 9999 giảm mạnh tới 1 triệu đồng/lượng
Sáng 27/5, các công ty kinh doanh vàng tiếp tục điều chỉnh giảm giá mua/bán vàng miếng SJC và vàng nhẫn. Chỉ trong chưa đầy 2 tiếng mở cửa, giá vàng miếng giảm phổ biến 800 nghìn đồng/lượng trong khi tuỳ thương hiệu, giá vàng nhẫn giảm từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng/lượng…
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: