Chênh lệch giá mua, bán vàng nhẫn cao ngất ngưởng tới 4,5 triệu đồng/lượng

Trong phiên sáng, chênh lệch giá mua-bán vàng nhẫn và vàng miếng SJC chủ yếu ở mức 3 triệu đồng/lượng. Riêng một đơn vị, chênh lệch giá mua-bán vàng nhẫn nới rộng lên mức 4,5 triệu đồng/lượng cho thấy rủi ro nghiêng hẳn về phía người mua…

Mở cửa phiên, giá mua, bán vàng miếng tại Công ty SJC duy trì ổn định suốt phiên sáng ở mức 177,2 triệu – 180,2 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 3/2, giá giao dịch vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này tăng 3,7 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Trong phiên sáng nay, giá giao dịch vàng miếng SJC tại các hệ thống lớn tiếp tục tăng mạnh. Dù trong xu hướng tăng, nhưng biên độ điều chỉnh chỉ bằng khoảng 30% so với mức tăng trong phiên hôm qua (3/2).

Đây cũng là mức giá niêm yết chốt phiên sáng tại DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý và Ngọc Thẩm. So với giá chốt phiên 3/2, giá mua, bán vàng miếng tại các doanh nghiệp trên cũng tăng 3,7 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Tại TP.Hồ Chí Minh, giá mua vàng miếng tại Mi Hồng niêm yết ở 174,7 triệu đồng/lượng và giá bán là 176,5 triệu đồng/lượng khi mở cửa phiên sáng, tăng 200 nghìn đồng/lượng với chiều mua và giữ nguyên chiều bán so với giá chốt phiên 3/2.

Tuy nhiên, sau hơn 2 tiếng mở cửa, thương hiệu này tăng thêm 3,5 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và 3,7 triệu đồng/lượng với chiều bán. Mi Hồng đặt giá giao dịch vàng miếng ở mức 178,2 triệu – 180,2 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên được giữ nguyên đến hết phiên sáng.

Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên sáng 4/2/2026. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Cùng chung xu hướng đi lên, thị trường vàng nhẫn “4 số 9” cũng chứng kiến nhịp điều chỉnh tăng mạnh. Tuỳ từng thương hiệu, biên độ tăng giá vàng nhẫn “4 số 9” còn cao hơn so với vàng miếng SJC, dao động từ 3,7 triệu – 5,2 triệu đồng/lượng.

Tại khu vực phía Nam, Ngọc Thẩm là thương hiệu duy nhất có giá bán ra tăng gấp đôi giá mua vào. Trong phiên sáng, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại doanh nghiệp này ghi nhận tới 3 nhịp điều chỉnh tăng, giảm đan xen.

Chốt phiên sáng, Ngọc Thẩm đặt giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 173 triệu – 177,5 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 3/2, giá vàng nhẫn tại Ngọc Thẩm tăng lần lượt 1,5 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và 3 triệu đồng/lượng với chiều bán.

Dù là doanh nghiệp có mức điều chỉnh khiêm tốn nhất trên thị trường nhưng chênh lệch giá mua, bán giãn rộng nhất, lên tới 4,5 triệu đồng/lượng.

Trong phiên sáng, chênh lệch giá mua-bán vàng nhẫn và vàng miếng SJC đều ở ngưỡng phổ biến là 3 triệu đồng/lượng. Duy chỉ có Ngọc Thẩm, chênh lệch giá mua-bán vàng nhẫn tại thương hiệu này nới rộng lên mức 4,5 triệu đồng/lượng, cao nhất thị trường

Giá mua, bán vàng nhẫn SJC loại 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ tại Công ty SJC vẫn duy trì ở mức 171,5 triệu – 174,5 triệu đồng/lượng (mua – bán) ngay khi mở cửa phiên sáng.

Chỉ trong vòng hơn 1 tiếng đồng hồ, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại doanh nghiệp này tăng 5,2 triệu đồng/lượng, neo ở mức 176,7 triệu – 179,7 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên được duy trì ổn định đến hết phiên sáng.

Trong phiên sáng, giá giao dịch vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI và vàng nhẫn trơn 9999 PNJ đồng loạt tăng 4,7 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Cả hai doanh nghiệp này đều niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn chốt phiên ở mức 176,7 triệu – 179,7 triệu đồng/lượng

Trong khi dòng sản phẩm vàng trang sức tại các hệ thống lớn đều ghi nhận mức điều chỉnh tăng tương đương so với vàng nhẫn “4 số 9” thì sản phẩm này tại PNJ vẫn tăng mạnh hơn.

Cụ thể, dòng vàng trang sức 9999 tăng tới 5,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết ở mức 175,2 triệu – 179,2 triệu đồng/lượng. Đồng thời mức chênh lệch giá mua, bán cũng cao hơn, ở mức 4 triệu đồng, tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với người mua.

Chênh lệch giá mua, bán vàng miếng và vàng nhẫn tại các doanh nghiệp trong phiên 4/2. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý là ba doanh nghiệp niêm yết giá bán vàng nhẫn “4 số 9” vượt ngưỡng 180 triệu đồng/lượng trong phiên sáng nay. Mức giá trên tương đương với giá bán vàng miếng SJC tại các đơn vị này.

Sau khi giữ nguyên giá giao dịch vàng nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu và nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 999.9 của Bảo Tín Mạnh Hải ở mức 173,5 triệu – 176,5 triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên sáng, cả hai đơn vị này đều tăng thêm 3,7 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng đặt giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn và nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 999.9 ở mức 177,2 triệu – 180,2 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên không đổi đến khi chốt phiên sáng.

Tương tự, mở cửa phiên sáng giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại Phú Quý vẫn duy trì ở mức 173 triệu – 176 triệu đồng/lượng (mua – bán), không đối so với giá chốt phiên 3/2.

Sau hơn 1 tiếng mở cửa, thương hiệu này tăng thêm 4,2 triệu đồng/lượng, đặt giá mua vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 177,2 triệu và giá bán là 180,2 triệu đồng/lượng. Phú Quý giữ nguyên mức giá giao dịch trên đến hết phiên sáng.

Trong khi đó, giá mua vàng nhẫn trang sức tại thương hiệu này tăng 5,2 triệu đồng/lượng nhưng giá bán tăng 4,2 triệu đồng/lượng. Tuỳ hàm lượng vàng, giá hiện giao dịch ở mức 175,7 triệu – 179,7 triệu đồng/lượng (vàng 999.9) và mức mức 175,6 triệu – 179,6 triệu đồng/lượng (vàng 999), thu hẹp chênh lệch giá mua, bán xuống 4 triệu đồng/lượng.