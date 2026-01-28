Chênh lệch giá vàng miếng SJC cao nhất trong 4 tháng

Trong phiên sáng 28/1/2026, chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC tăng 500 nghìn đồng/lượng so với phiên hôm qua (27/1), ở mức 2,5 triệu đồng/lượng. Cá biệt, mức chênh lệch này tại một doanh nghiệp lên tới 3,1 triệu đồng/lượng, cao nhất kể từ tháng 10/2025…

Chỉ trong 3 phiên đầu tuần (26-28/1), giá bán vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh ghi nhận tổng mức tăng từ 7 triệu - 8 triệu đồng/lượng. Trong khi giá mua tăng nhẹ hơn, dao động từ 5,5 triệu – 7,6 triệu đồng/lượng

Mở cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng miếng tại Công ty SJC tăng 3,3 triệu đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết ở mức 178,6 triệu – 180,6 triệu đồng/lượng.

Trong vòng 2 tiếng mở cửa, thương hiệu này tiếp tục ghi nhận thêm 2 nhịp điều chỉnh tăng với tổng mức tăng là 1,1 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và 1,6 triệu đồng/lượng đối với chiều bán. Giá giao dịch vàng miếng đặt ở mức 179,7 triệu – 182,2 triệu đồng/lượng (mua –bán) và duy trì đến hết phiên sáng.

Trong phiên sáng, giá bán tăng mạnh hơn giá mua vào đã đẩy chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC tại các hệ thống lớn giãn rộng. Chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC hiện phổ biến ở mức 2,5 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn/lượng so với phiên 27/1. Trong khi đó, khoảng cách cao nhất thuộc về Phú Quý với 3,1 triệu đồng/lượng. Đây là mức chênh lệch cao nhất kể từ giữa tháng 9/2025 tại doanh nghiệp này

Đây cũng là mức giá giao dịch tại DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải. So với giá chốt phiên hôm qua (27/1), giá vàng miếng tại các doanh nghiệp trên tăng 4,4 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và tăng 4,9 triệu đồng/lượng đối với chiều bán.

Tại Phú Quý, doanh nghiệp này cũng neo giá bán chốt phiên sáng ở mức 182,2 triệu đồng/lượng, trong khi giá mua ghi nhận ở mức 179,1 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 27/1, giá vàng miếng tại Phú Quý tăng 4,6 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và tăng 5,2 triệu đồng/lượng đối với chiều bán.

Tại khu vực phía Nam, Mi Hồng ghi nhận 4 nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp đối với giá mua, bán vàng miếng. Đóng cửa phiên sáng, thương hiệu này niêm yết giá mua vàng miếng SJC ở mức 180,2 triệu và giá bán vàng miếng ở mức 182,2 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 27/1, giá vàng miếng tại đây tăng 4,7 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và tăng 4,9 triệu đồng/lượng đối với chiều bán.

Trong khi đó, Ngọc Thẩm là đơn vị ghi nhận mức điều chỉnh tăng khiêm tốn nhất trên thị trường, với giá bán ra ở mức thấp hơn hẳn so với mặt bằng chung. Chốt phiên sáng, doanh nghiệp này tăng 3,5 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và tăng 4,5 triệu đồng/lượng đối với chiều bán, đặt giá giao dịch vàng miếng ở mức 178,5 triệu – 181,5 triệu đồng/lượng.

Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên sáng 28/1/2026. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9”, các đơn vị kinh doanh cũng đồng loạt tăng giá niêm yết. Mức điều chỉnh tăng dao động từ 3,5 triệu – 5,5 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán trong phiên sáng.

Mở cửa phiên sáng, giá giao dịch vàng nhẫn SJC loại 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ tại Công ty SJC tăng 1,9 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và tăng 1,4 triệu đồng/lượng đối với chiều bán, niêm yết ở mức 177 triệu – 180 triệu đồng/lượng. Trong vòng 2 tiếng mở cửa, thương hiệu này tiếp tục tăng thêm 2,7 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và 3,7 triệu đồng/lượng đối với chiều bán.

Dòng trang sức tại DOJI tăng 5,4 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với phiên 27/1, niêm yết lần lượt ở mức 175,4 triệu – 179,4 triệu đồng/lượng (vàng 9999) và 174,9 triệu – 178,9 triệu đồng/lượng (vàng 9999). Trong khi đó, dòng vàng trang sức 9999 tại PNJ cũng ghi nhận mức tăng tương đương vàng “4 số 9”, niêm yết ở mức 175,4 triệu – 179,4 triệu đồng/lượng.

Giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” đặt ở mức 178,7 triệu – 181,7 triệu đồng/lượng (mua – bán) và giữ nguyên đến hết phiên sáng. So với giá chốt phiên 27/1, giá vàng nhẫn tại SJC tăng 4,6 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và tăng 5,1 triệu đồng/lượng đối với chiều bán, đi kèm chênh lệch giá mua, bán tăng lên 2,5 triệu đồng/lượng.

Với 3 nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp, giá giao dịch vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI và vàng nhẫn trơn 9999 PNJ chốt phiên sáng ở mức 177,9 triệu – 180,9 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 27/1, giá vàng nhẫn tại hai doanh nghiệp này tăng 4,9 triệu đồng/lượng mỗi chiều

Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải vẫn là thương hiệu ghi nhận giá bán ra cao nhất trên thị trường.

Đóng cửa phiên sáng, cả hai thương hiệu này niêm yết giá mua vàng nhẫn tròn trơn và giá nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 999.9 ở mức 179,7 triệu và giá bán vàng nhẫn ở mức 182,2 triệu đồng/lượng.

So với giá chốt phiên 27/1, giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải tăng 5,4 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và tăng 4,9 triệu đồng/lượng đối với chiều bán.

Đồng thời, đây cũng là hai thương hiệu duy nhất ghi nhận giá mua vào tăng mạnh hơn giá bán ra, kéo chênh lệch giá mua, bán thu hẹp còn 2,5 triệu đồng/lượng.

Mức điều chỉnh tăng giá mua, bán vàng nhẫn tại các doanh nghiệp trong phiên 28/1 so với 27/1. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Trong phiên sáng nay, Phú Quý ghi nhận tới 4 nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp đối với giá mua, bán vàng nhẫn. Giá mua, bán vàng nhẫn tại Phú Quý chốt phiên sáng đặt ở mức 178,7 triệu – 181,7 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 27/1, giá vàng nhẫn tại doanh nghiệp này tăng 5,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều

Trong khi đó, dòng sản phẩm vàng trang sức 9999 và vàng trang sức 999 tại thương hiệu này chỉ tăng 5 triệu đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết lần lượt ở mức 177 triệu – 181 triệu đồng/lượng (vàng trang sức 9999) và 178,6 triệu – 181,6 triệu đồng/lượng (vàng trang sức 999).

Tại TP.Hồ Chí Minh, Ngọc Thẩm là đơn vị ghi nhận mức chênh lệch giá mua, bán cao nhất trong phiên sáng nay ở mức 4 triệu đồng/lượng. Đây cũng là mứuc chênh lệch cao nhất kể từ cuối tháng 10/2025 tại doanh nghiệp này.

Trong phiên sáng nay, thương hiệu này ghi nhận tổng mức tăng là 5 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và 6 triệu đồng/lượng đối với chiều bán sau 4 nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp. Đóng cửa phiên sáng, Ngọc Thẩm đặt giá mua, bán ở mức 170 triệu – 174 triệu đồng/lượng.