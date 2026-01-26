Một doanh nghiệp tăng giá vàng nhẫn 5 lần trong phiên sáng

Trong phiên sáng nay (26/1), giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tăng từ 1 đến 2 nhịp, dao động từ 2,2 triệu - 4 triệu đồng/lượng, tuỳ thương hiệu. Một đơn vị phía Nam tăng giá vàng nhẫn tới 5 lần chỉ trong vòng 3 tiếng…

Mở cửa phiên sáng nay (26/1), giá giao dịch vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh tiếp tục ghi nhận phiên tăng thứ ba liên tiếp. Giá vàng miếng bán ra chủ yếu niêm yết ở mức 176,5 triệu đồng/lượng.

Công ty SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đều niêm yết giá mua, bán vàng miếng SJC ở mức 174,5 triệu – 176,5 triệu đồng/lượng.

Phú Quý là đơn vị duy nhất thu hẹp mức chênh lệch giá mua, bán vàng miếng so với giá chốt phiên 24/1 nhưng vẫn ghi nhận khoảng cách cao nhất thị trường là 2,7 triệu đồng. Trong khi đó, tại Mi Hồng, khoảng cách này nới rộng lên mức 1,7 triệu đồng/lượng và là đơn vị có mức chênh lệch giá mua, bán thấp nhất.

Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 26/1, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi. So với giá chốt phiên cuối tuần trước (24/1), giá mua, bán vàng miếng tại các thương hiệu trên đều tăng 2,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Tại Phú Quý, giá mua, bán vàng miếng tăng lượt 2,3 triệu đồng/lượng và 2,2 triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên sáng.

Lúc 10 giờ 30 phút ngày 26/1, doanh nghiệp này vẫn niêm yết giá mua vàng miếng SJC ở mức 173,8 triệu và giá bán vàng miếng ở mức 176,5 triệu đồng/lượng.

Mi Hồng vẫn duy trì ổn định giá giao dịch vàng miếng ở mức 174,8 triệu – 176,5 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng. So với giá chốt 24/1, giá mua vàng miếng tăng 2 triệu đồng/lượng và giá bán vàng miếng tăng 2,2 triệu đồng/lượng.

Ngọc Thẩm là đơn vị có giá bán ra thấp nhất trên thị trường. Sau khi tăng 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều, giá mua, bán vàng miếng tại doanh nghiệp này niêm yết ở mức 173 triệu – 175 triệu đồng/lượng.

Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên sáng 26/1/2026. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9”, các đơn vị kinh doanh cũng đồng loạt nâng giá giao dịch với mức điều chỉnh tăng cao hơn so với giá vàng miếng SJC. Mức tăng dao động từ 2,2 triệu đến 4 triệu đồng/lượng.

Tại TP.Hồ Chí Minh, Ngọc Thẩm là đơn vị cá biệt ghi nhận tới 5 nhịp điều chỉnh tăng và 3 nhịp điều chỉnh giảm đối với giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” trong phiên sáng nay.

Mở cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng nhẫn tại doanh nghiệp này tăng 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều; niêm yết ở mức 160,5 triệu – 163,5 tiệu đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên sáng.

Trong vòng 3 tiếng mở cửa, thương hiệu này tiếp tục điều chỉnh tăng thêm 2 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Tính đến 10 giờ 30 phút, Ngọc Thẩm đặt giá giao dịch vàng nhẫn ở mức 162,5 triệu – 165,5 triệu đồng/lượng. So với giá chốt 24/1, giá mua, bán vàng nhẫn ghi nhận tổng mức tăng là 4 triệu đồng/lượng.

Trong tuần giao dịch (19-26/1), giá mua, bán vàng miếng SJC tại các hệ thống lớn ghi nhận tổng mức tăng phổ biến là 11,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Đối với vàng nhẫn, tuỳ từng thương hiệu, mức điều chỉnh tăng cao nhất lên tới 13,3 triệu đồng/lượng.

Sau khi tăng 2,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều ngay khi mở cửa phiên sáng, giá giao dịch vàng nhẫn SJC loại 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ tại Công ty SJC niêm yết ở mức 173 triệu – 175,5 triệu đồng/lượng (mua – bán). Tính đến 10 giờ 30 phút, mức giá giao dịch trên vẫn giữ nguyên.

Mở cửa phiên sáng, giá giao dịch vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI vẫn giữ nguyên ở mức 170 triệu – 173 triệu đồng/lượng. Sau 2 tiếng mở cửa, thương hiệu này tăng thêm 3 triệu đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 173 triệu – 176 triệu đồng/lượng.

Tính đến 10 giờ 30 phút, mức giá giao dịch trên duy trì ổn định. So với giá chốt phiên 24/1, tổng mức tăng đối với giá vàng nhẫn tại DOJI là 3 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Giá vàng nhẫn trơn 9999 PNJ ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh tăng trong phiên sáng nay. Giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” mở cửa phiên sáng niêm yết ở mức 171 triệu – 174 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Sau chưa đầy 30 phút mở cửa, doanh nghiệp này tiếp tục tăng thêm 2 triệu đồng/lượng, đặt giá giao dịch ở mức 173 triệu – 176 triệu đồng/lượng (mua – bán). So với giá chốt phiên 24/1, tổng mức tăng đối với giá vàng nhẫn tại PNJ cũng ghi nhận ở mức 3 triệu đồng/lượng

Trong khi đó, dòng vàng trang sức 9999 tại PNJ chỉ tăng 2,5 triệu đồng/lượng, niêm yết ở mức 170 triêu – 174 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, chênh lệch giá mua, bán cao hơn so với vàng nhẫn “4 số 9”, ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Mức điều chỉnh tăng giá mua, bán vàng nhẫn tại các thương hiệu trong phiên 26/1 so với phiên 24/1. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán.

Tại Phú Quý, mở cửa phiên sáng, thương hiệu này vẫn duy trì giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 170,5 triệu – 173,5 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, sau hơn 1 tiếng mở cửa, giá mua, bán vàng nhẫn tại Phú Quý cũng niêm yết ở mức 173 triệu – 176 triệu đồng/lượng.

Tính đến 10 giờ 30 phút, mức giá giao dịch trên vẫn giữ nguyên. So với giá chốt phiên 24/1, tổng mức tăng đối với giá vàng nhẫn tại Phú Quý là 2,5 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Ngược lại, sản phẩm vàng trang sức 9999 và vàng trang sức 999 tại thương hiệu này lại ghi nhận mức điều chỉnh tăng mạnh hơn, lên tới 3,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Tính đến 10 giờ 30 phút, Phú Quý niêm yết lần lượt ở mức 171,5 triệu – 175,5 triệu đồng/lượng (vàng trang sức 9999) và 171,4 triệu – 175,4 triệu đồng/lượng (vàng trang sức 999).

Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải dù ghi nhận mức điều chỉnh tăng khiêm tốn nhất trên thị trường nhưng vẫn neo giá bán ra ở mức cao.

Giá giao dịch vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu và giá nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 999.9 tại Bảo Tín Mạnh Hải đều giữ nguyên ở mức 173,5 triệu – 176,5 triệu đồng/lượng (mua – bán) trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên 24/1, tổng mức tăng đối với giá vàng nhẫn tại hai doanh nghiệp này là 2,2 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và chiều bán.