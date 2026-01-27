Giá mua, bán vàng nhẫn tăng mạnh sau nhịp đi ngang

Trong phiên sáng 27/1, sau khi giữ nguyên thì đến chiều, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn “4 số 9” đều tăng. Giá mua, bán vàng nhẫn tăng từ 600 nghìn – 1 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng miếng tăng phổ biến 300 nghìn đồng/lượng…

Sau khi duy trì ổn định giá vàng miếng trong suốt phiên sáng, Công ty SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đều niêm yết giá mua vàng miếng SJC ở mức 175,3 triệu và giá bán vàng miếng ở mức 177,3 triệu đồng/lượng khi mở cửa phiên chiều.

Tính đến 16 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn giữ nguyên. So với giá chốt phiên 26/1, giá mua, bán vàng miếng SJC tại các thương hiệu trên đều tăng 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Riêng tại Bảo Tín Minh Châu, giá giao dịch vàng miếng tăng gần gấp 3 so với các đơn vị còn lại, ở mức 800 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Tính đến 16 giờ ngày 27/1, Phú Quý vẫn niêm yết giá mua, bán vàng miếng SJC ở mức 174,5 triệu – 177 triệu đồng/lượng kể từ khi mở cửa phiên sáng. So với giá chốt phiên 26/1, giá mua, bán vàng miếng SJC tại thương hiệu vẫn giữ nguyên.Sau khi đứng im trong suốt phiên sáng (27/1), các đơn vị kinh doanh tiếp tục tăng giá giao dịch vàng miếng SJC. Tuy nhiên, biên độ tăng trong phiên hôm nay có phần chững lại, chỉ bằng 1/9 so với phiên hôm qua (26/1), ở mức phổ biến là 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Biên độ tăng giá vàng miếng trong phiên hôm nay có phần chững lại, chỉ bằng 1/9 so với phiên hôm qua (26/1), ở mức phổ biến là 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Tại khu vực phía Nam, sau khi ghi nhận hai nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp với tổng mức tăng là 200 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và 300 nghìn đồng/lượng đối với chiều bán, Mi Hồng đặt giá giao dịch vàng miếng ở mức 175,5 triệu – 177,3 triệu đồng/lượng. Tính đến 16 giờ ngày 27/1, mức giá trên vẫn không đổi.

Trong khi đó, Ngọc Thẩm là đơn vị duy nhất điều chỉnh giảm giá mua, bán vàng miếng SJC.

Mở cửa phiên sáng, doanh nghiệp này giảm 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá mua, bán vàng miếng ở mức 174 triệu – 176 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, chỉ sau gần 2 tiếng mở cửa, giá mua, bán vàng miếng tăng thêm 500 nghìn đồng/lượng, niêm yết tại 174,5 triệu – 176,5 triệu đồng/lượng.

Mức giá giao dịch trên tiếp tục duy trì sang phiên chiều. Như vậy, giá giao dịch vàng miếng tại Ngọc Thẩm ghi nhận tổng mức giảm là 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên 27/1/2026. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9”, xu hướng phân hoá diễn ra rõ nét hơn. Trong khi có 3 doanh nghiệp vẫn duy trì giá mua, bán vàng nhẫn so với giá chốt phiên hôm qua (26/1), các doanh nghiệp còn lại đều tăng giá vàng nhẫn. Tuy nhiên, mức điều chỉnh tăng mạnh hơn so với vàng miếng SJC.

Vàng trang sức tại DOJI cũng giữ nguyên giá giao dịch so với phiên 26/1, niêm yết lần lượt ở mức 170 triệu – 174 triệu đồng/lượng (vàng 9999) và 169,5 triệu – 173,5 triệu đồng/lượng (vàng 9999). Trong khi đó, dòng vàng trang sức 9999 tại PNJ tăng 500 nghìn đồng/lượng, niêm yết ở mức 170,5 triệu – 174,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua, bán vàng trang sức tại cả hai doanh nghiệp đều cao hơn so với vàng nhẫn “4 số 9”, ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Giá giao dịch vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI và vàng nhẫn trơn 9999 PNJ vẫn duy trì ổn định ở mức 173 triệu – 176 triệu đồng/lượng ngay từ khi mở cửa phiên sáng.

Tính đến 16 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn không thay đổi. So với giá chốt phiên 26/1, DOJI và PNJ đều giữ nguyên giá mua, bán vàng nhẫn.

Tại Phú Quý, thương hiệu này cũng không thay đổi giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” so với giá chốt phiên 26/1. Giá mua, bán vàng nhẫn tại Phú Quý vẫn đặt ở mức 173,5 triệu – 176,5 triệu đồng/lượng trong suốt phiên hôm nay.

Đồng thời, dòng sản phẩm vàng trang sức 9999 và vàng trang sức 999 tại thương hiệu này cũng duy trì ổn định lần lượt ở mức 172 triệu – 176 triệu đồng/lượng (vàng trang sức 9999) và 171,9 triệu – 175,9 triệu đồng/lượng (vàng trang sức 999).

Trong khi đó, giá giao dịch vàng nhẫn SJC loại 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ tại Công ty SJC vẫn duy trì ở mức 173,5 triệu – 176 triệu đồng/lượng (mua – bán) trong suốt phiên sáng.

Mở cửa phiên chiều, thương hiệu này điều chỉnh tăng thêm 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá mua, bán ở mức 174,1 triệu – 176,6 triệu đồng/lượng. Tính đến 16 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi.

Chênh lệch giá vàng trong nước và giá vàng thế giới trong phiên 27/1. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán.

Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đều ghi nhận hai nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp trong phiên sáng nay.

Mở cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng nhẫn tại hai doanh nghiệp này đều tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết ở mức 174 triệu – 177 triệu đồng/lượng. Sang phiên chiều, cả hai doanh nghiệp tiếp tục tăng thêm 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều đối với giá giao dịch vàng nhẫn.

Tính đến 16 giờ, giá giao dịch vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu và giá nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 999.9 tại Bảo Tín Mạnh Hải vẫn niêm yết ở mức 174,3 triệu – 177,3 triệu đồng/lượng (mua – bán). So với giá chốt phiên 26/1, tổng mức tăng đối với giá vàng nhẫn tại hai doanh nghiệp này là 800 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Tại TP.Hồ Chí Minh, Ngọc Thẩm là đơn vị ghi nhận mức điều chỉnh tăng mạnh nhất trên thị trường nhưng vẫn giữ giá bán ra ở mức thấp.

Mở cửa phiên sáng, sau khi giảm 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều, giá mua, bán vàng nhẫn tại doanh nghiệp này niêm yết ở mức 163 triệu – 166 triệu đồng/lượng.

Trong phiên chiều, giá giao dịch vàng nhẫn tại Ngọc Thẩm đã nhanh chóng tăng thêm 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá mua, bán ở mức 165 triệu – 168 triệu đồng/lượng. So với giá chốt 26/1, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này tăng tổng cộng 1 triệu đồng/lượng.