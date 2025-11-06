Lãi suất liên ngân hàng tăng trở lại mốc 6%/năm

Lãi suất chào bình quân VND trên thị trường liên ngân hàng ghi nhận xu hướng tăng mạnh tại các kỳ hạn ngắn, trong đó lãi suất qua đêm và 1 tuần đã trở lại mốc 6%/năm...

Ngày 6/11/2025, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.100 VND/USD, tăng 3 đồng so với ngày 5/11 và tăng 7 đồng so với phiên đầu tuần (3/11). Tỷ giá trần và sàn lần lượt là 26.355 - 23.845 VND/USD.

Cùng ngày, tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng thương mại ghi nhận điều chỉnh tăng nhẹ so với phiên liền trước và so với ngày 3/11. Cụ thể, giá mua vào ở mức 26.105 VND/USD, tăng 4 đồng so với ngày 5/11 và tăng 28 đồng so với đầu tuần. Giá bán ra đạt 26.355 VND/USD, tăng 4 đồng so với ngày trước đó và tăng 8 đồng so với phiên đầu tuần. Tỷ giá chuyển khoản được niêm yết ở mức 26.135 VND/USD, tăng 4 đồng so với ngày 5/11 và tăng 28 đồng so với ngày 3/11.

Trên thị trường tự do, tỷ giá không thay đổi so với ngày trước đó, với giá mua vào và bán ra lần lượt là 27.770 VND/USD và 27.840 VND/USD. Tuy nhiên, so với ngày 3/11, mức giá này đã tăng lần lượt 20 đồng ở chiều mua và 40 đồng ở chiều bán.

Tỷ giá USD/VND liên ngân hàng giao dịch quanh biên độ hẹp 26.320 - 26.330 VND/USD.

Trên thị trường tiền tệ liên ngân hàng, lãi suất chào bình quân ngày 5/11 ghi nhận xu hướng tăng tại hầu hết các kỳ hạn so với phiên trước đó, với mức tăng dao động từ 0,10 đến 0,30 điểm phần trăm (đpt). Riêng kỳ hạn 1 tháng giảm nhẹ 0,05 đpt.

Ngày 5/11, Ngân hàng Nhà nước đã bơm ròng 8.854,88 tỷ đồng ra thị trường thông qua kênh cầm cố. Tổng khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố sau phiên đạt 259.192,54 tỷ đồng.

Cụ thể, lãi suất qua đêm và 1 tuần cùng ghi nhận ở mức 6%/năm, kỳ hạn 2 tuần và 1 tháng cùng ở mức 5,8%/năm. Đối với USD, lãi suất chào bình quân liên ngân hàng không thay đổi tại các kỳ hạn qua đêm và 1 tuần, lần lượt ở mức 3,93%/năm và 3,97%/năm. Các kỳ hạn 2 tuần và 1 tháng giảm 0,01 đpt, ghi nhận ở mức tương ứng 4,02%/năm và 4,04%/năm.

Về nghiệp vụ thị trường mở, trong phiên ngày 5/11, Ngân hàng Nhà nước chào thầu trên kênh cầm cố với tổng khối lượng 48.000 tỷ đồng, phân bổ theo các kỳ hạn gồm: 7 ngày (4.000 tỷ đồng), 14 ngày (13.000 tỷ đồng), 28 ngày (21.000 tỷ đồng) và 91 ngày (10.000 tỷ đồng). Lãi suất chào thầu cho tất cả kỳ hạn đều ở mức 4%/năm.

Kết quả trúng thầu đạt 3.633,66 tỷ đồng ở kỳ hạn 7 ngày, 7.365,98 tỷ đồng ở kỳ hạn 14 ngày, 17.912,65 tỷ đồng ở kỳ hạn 28 ngày và toàn bộ 10.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 91 ngày. Trong phiên có 30.057,41 tỷ đồng đáo hạn, qua đó Ngân hàng Nhà nước đã bơm ròng 8.854,88 tỷ đồng ra thị trường. Tổng khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố sau phiên đạt 259.192,54 tỷ đồng. Ngân hàng Nhà nước không chào thầu tín phiếu trong phiên hôm qua.

Trên thị trường trái phiếu Chính phủ sơ cấp, Kho bạc Nhà nước tổ chức đấu thầu 13.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, với tổng khối lượng trúng thầu đạt 4.180 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ trúng thầu 32%. Trong đó, kỳ hạn 5 năm gọi thầu 3.000 tỷ đồng, trúng thầu 1.120 tỷ đồng; kỳ hạn 10 năm gọi thầu 8.000 tỷ đồng, trúng thầu 3.060 tỷ đồng. Kỳ hạn 15 năm và 30 năm lần lượt gọi thầu 1.500 tỷ đồng và 500 tỷ đồng nhưng không có khối lượng trúng thầu. Lãi suất trúng thầu của kỳ hạn 5 năm là 3,16%/năm (tăng 0,02 đpt so với phiên trước), và kỳ hạn 10 năm là 3,83%/năm (tăng 0,03 đpt).

Trên thị trường thứ cấp, lợi suất trái phiếu Chính phủ giữ nguyên tại các kỳ hạn ngắn và tăng nhẹ ở các kỳ hạn dài. Cụ thể, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 3 năm chốt phiên ở mức 2,91%/năm, kỳ hạn 5 năm là 3,16%/năm, kỳ hạn 7 năm là 3,42%/năm, kỳ hạn 10 năm là 3,83%/năm và kỳ hạn 15 năm là 3,9%/năm.