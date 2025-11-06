Thứ Năm, 06/11/2025

Trang chủ Tài chính

Lãi suất liên ngân hàng tăng trở lại mốc 6%/năm

Tùng Thư

06/11/2025, 11:29

Lãi suất chào bình quân VND trên thị trường liên ngân hàng ghi nhận xu hướng tăng mạnh tại các kỳ hạn ngắn, trong đó lãi suất qua đêm và 1 tuần đã trở lại mốc 6%/năm...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Ngày 6/11/2025, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.100 VND/USD, tăng 3 đồng so với ngày 5/11 và tăng 7 đồng so với phiên đầu tuần (3/11). Tỷ giá trần và sàn lần lượt là 26.355 - 23.845 VND/USD.

Cùng ngày, tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng thương mại ghi nhận điều chỉnh tăng nhẹ so với phiên liền trước và so với ngày 3/11. Cụ thể, giá mua vào ở mức 26.105 VND/USD, tăng 4 đồng so với ngày 5/11 và tăng 28 đồng so với đầu tuần. Giá bán ra đạt 26.355 VND/USD, tăng 4 đồng so với ngày trước đó và tăng 8 đồng so với phiên đầu tuần. Tỷ giá chuyển khoản được niêm yết ở mức 26.135 VND/USD, tăng 4 đồng so với ngày 5/11 và tăng 28 đồng so với ngày 3/11.

Trên thị trường tự do, tỷ giá không thay đổi so với ngày trước đó, với giá mua vào và bán ra lần lượt là 27.770 VND/USD và 27.840 VND/USD. Tuy nhiên, so với ngày 3/11, mức giá này đã tăng lần lượt 20 đồng ở chiều mua và 40 đồng ở chiều bán.

Tỷ giá USD/VND liên ngân hàng giao dịch quanh biên độ hẹp 26.320 - 26.330 VND/USD.

Trên thị trường tiền tệ liên ngân hàng, lãi suất chào bình quân ngày 5/11 ghi nhận xu hướng tăng tại hầu hết các kỳ hạn so với phiên trước đó, với mức tăng dao động từ 0,10 đến 0,30 điểm phần trăm (đpt). Riêng kỳ hạn 1 tháng giảm nhẹ 0,05 đpt. 

Ngày 5/11, Ngân hàng Nhà nước đã bơm ròng 8.854,88 tỷ đồng ra thị trường thông qua kênh cầm cố. Tổng khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố sau phiên đạt 259.192,54 tỷ đồng. 

Cụ thể, lãi suất qua đêm và 1 tuần cùng ghi nhận ở mức 6%/năm, kỳ hạn 2 tuần và 1 tháng cùng ở mức 5,8%/năm. Đối với USD, lãi suất chào bình quân liên ngân hàng không thay đổi tại các kỳ hạn qua đêm và 1 tuần, lần lượt ở mức 3,93%/năm và 3,97%/năm. Các kỳ hạn 2 tuần và 1 tháng giảm 0,01 đpt, ghi nhận ở mức tương ứng 4,02%/năm và 4,04%/năm.

Về nghiệp vụ thị trường mở, trong phiên ngày 5/11, Ngân hàng Nhà nước chào thầu trên kênh cầm cố với tổng khối lượng 48.000 tỷ đồng, phân bổ theo các kỳ hạn gồm: 7 ngày (4.000 tỷ đồng), 14 ngày (13.000 tỷ đồng), 28 ngày (21.000 tỷ đồng) và 91 ngày (10.000 tỷ đồng). Lãi suất chào thầu cho tất cả kỳ hạn đều ở mức 4%/năm.

Kết quả trúng thầu đạt 3.633,66 tỷ đồng ở kỳ hạn 7 ngày, 7.365,98 tỷ đồng ở kỳ hạn 14 ngày, 17.912,65 tỷ đồng ở kỳ hạn 28 ngày và toàn bộ 10.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 91 ngày. Trong phiên có 30.057,41 tỷ đồng đáo hạn, qua đó Ngân hàng Nhà nước đã bơm ròng 8.854,88 tỷ đồng ra thị trường. Tổng khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố sau phiên đạt 259.192,54 tỷ đồng. Ngân hàng Nhà nước không chào thầu tín phiếu trong phiên hôm qua.

Trên thị trường trái phiếu Chính phủ sơ cấp, Kho bạc Nhà nước tổ chức đấu thầu 13.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, với tổng khối lượng trúng thầu đạt 4.180 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ trúng thầu 32%. Trong đó, kỳ hạn 5 năm gọi thầu 3.000 tỷ đồng, trúng thầu 1.120 tỷ đồng; kỳ hạn 10 năm gọi thầu 8.000 tỷ đồng, trúng thầu 3.060 tỷ đồng. Kỳ hạn 15 năm và 30 năm lần lượt gọi thầu 1.500 tỷ đồng và 500 tỷ đồng nhưng không có khối lượng trúng thầu. Lãi suất trúng thầu của kỳ hạn 5 năm là 3,16%/năm (tăng 0,02 đpt so với phiên trước), và kỳ hạn 10 năm là 3,83%/năm (tăng 0,03 đpt).

Trên thị trường thứ cấp, lợi suất trái phiếu Chính phủ giữ nguyên tại các kỳ hạn ngắn và tăng nhẹ ở các kỳ hạn dài. Cụ thể, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 3 năm chốt phiên ở mức 2,91%/năm, kỳ hạn 5 năm là 3,16%/năm, kỳ hạn 7 năm là 3,42%/năm, kỳ hạn 10 năm là 3,83%/năm và kỳ hạn 15 năm là 3,9%/năm.

Một số ngân hàng tăng lãi suất huy động trong tuần cuối tháng 10

08:22, 29/10/2025

Một số ngân hàng tăng lãi suất huy động trong tuần cuối tháng 10

Lãi suất liên ngân hàng tăng lên 6,28%, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 46.000 tỷ đồng

19:00, 22/10/2025

Lãi suất liên ngân hàng tăng lên 6,28%, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 46.000 tỷ đồng

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng nào cao nhất tháng 10/2025?

13:38, 22/10/2025

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng nào cao nhất tháng 10/2025?

Từ khóa:

bơm ròng đấu thầu trái phiếu giao dịch ngoại tệ lãi suất liên ngân hàng lợi suất trái phiếu ngân hàng nhà nước thị trường trái phiếu Chính phủ tỷ giá trung tâm tỷ giá tự do tỷ giá USD/VND

Đọc thêm

Tổng thu ngân sách Huế đạt 11.800 tỷ đồng, GRDP dự kiến tăng 9 – 9,5% năm 2025

Tổng thu ngân sách Huế đạt 11.800 tỷ đồng, GRDP dự kiến tăng 9 – 9,5% năm 2025

Ngày 5/11/2025, Ủy ban nhân dân thành phố Huế tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10, kết nối trực tuyến với 40 xã, phường. Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiên Định chủ trì phiên họp, đánh giá tình hình phát triển kinh tế – xã hội, tiến độ đầu tư và công tác phòng chống thiên tai...

Đề nghị quy định rõ lộ trình bỏ thuế khoán, hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển sang kê khai

Đề nghị quy định rõ lộ trình bỏ thuế khoán, hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển sang kê khai

Chuyển từ cơ chế thuế khoán sang kê khai là giúp minh bạch và hiện đại hóa quản lý thuế. Tuy nhiên, để chính sách đi vào thực tế, cần có lộ trình rõ ràng, cơ chế hỗ trợ cụ thể, đồng hành cùng hộ kinh doanh trong quá trình chuyển đổi…

Mưa lũ kéo dài, giá thực phẩm đẩy CPI tháng 10 tăng nhẹ

Mưa lũ kéo dài, giá thực phẩm đẩy CPI tháng 10 tăng nhẹ

Giá thực phẩm tăng cao tại các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng trực tiếp bởi mưa lũ sau bão; ăn uống ngoài gia đình tăng theo chi phí nguyên liệu đầu vào và dịch vụ giáo dục các trường ngoài công lập tiếp tục tăng là những nguyên nhân kéo CPI tháng 10 tăng 0,20%...

Giá vàng bật tăng dù số liệu việc làm Mỹ tốt hơn dự báo

Giá vàng bật tăng dù số liệu việc làm Mỹ tốt hơn dự báo

Giá vàng thế giới bật tăng mạnh trở lại trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (5/11), nhờ nhu cầu phòng ngừa rủi ro gia tăng khi xu hướng tăng điểm của thị trường chứng khoán Mỹ bắt đầu bị nghi ngờ...

Tranh luận quanh đề xuất rút gọn biểu thuế thu nhập cá nhân từ 7 bậc xuống 5 bậc

Tranh luận quanh đề xuất rút gọn biểu thuế thu nhập cá nhân từ 7 bậc xuống 5 bậc

Tại phiên thảo luận chiều ngày 5/11 trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 10 khóa XV, nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ ý kiến khác nhau về đề xuất rút gọn biểu thuế thu nhập cá nhân. Nhiều đại biểu cho rằng thay đổi này sẽ khuyến khích người có thu nhập cao ở lại và đóng góp cho nền kinh tế, song cũng có ý kiến cảnh báo nguy cơ làm tăng gánh nặng thuế đối với người lao động trung lưu…

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Từ dấu mốc nâng hạng đến tương lai 2030

eMagazine

Từ dấu mốc nâng hạng đến tương lai 2030

[Video]: Người dân Huế tiếp tục phải đối mặt với mưa lũ lớn

Dân sinh

[Video]: Người dân Huế tiếp tục phải đối mặt với mưa lũ lớn

Nền kinh tế toàn cầu năm 2026 qua một biểu đồ

Thế giới

Nền kinh tế toàn cầu năm 2026 qua một biểu đồ

1

Tháng 10: BID, CTG và TCB bị loại khỏi danh sách có vốn hóa trên 10 tỷ USD

Chứng khoán

2

Vi phạm một loạt quy định, AMS bị phạt tiền

Doanh nghiệp niêm yết

3

Sẽ có ứng dụng, đường dây nóng tiếp nhận và xử lý kịp thời các hành vi gây ô nhiễm môi trường

Chuyển động xanh

4

Mật độ triệu phú tại các nền kinh tế trên thế giới

Thế giới

5

Trung Quốc dự báo GDP đạt gần 24 nghìn tỷ USD trong 5 năm tới

Thế giới

