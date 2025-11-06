Lãi suất liên ngân hàng tăng trở lại mốc 6%/năm

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Lãi suất chào bình quân VND trên thị trường liên ngân hàng ghi nhận xu hướng tăng mạnh tại các kỳ hạn ngắn, trong đó lãi suất qua đêm và 1 tuần đã trở lại mốc 6%/năm...
Ngày 6/11/2025, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.100 VND/USD, tăng 3 đồng so với ngày 5/11 và tăng 7 đồng so với phiên đầu tuần (3/11). Tỷ giá trần và sàn lần lượt là 26.355 - 23.845 VND/USD.
Cùng ngày, tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng thương mại ghi nhận điều chỉnh tăng nhẹ so với phiên liền trước và so với ngày 3/11. Cụ thể, giá mua vào ở mức 26.105 VND/USD, tăng 4 đồng so với ngày 5/11 và tăng 28 đồng so với đầu tuần. Giá bán ra đạt 26.355 VND/USD, tăng 4 đồng so với ngày trước đó và tăng 8 đồng so với phiên đầu tuần. Tỷ giá chuyển khoản được niêm yết ở mức 26.135 VND/USD, tăng 4 đồng so với ngày 5/11 và tăng 28 đồng so với ngày 3/11.
Trên thị trường tự do, tỷ giá không thay đổi so với ngày trước đó, với giá mua vào và bán ra lần lượt là 27.770 VND/USD và 27.840 VND/USD. Tuy nhiên, so với ngày 3/11, mức giá này đã tăng lần lượt 20 đồng ở chiều mua và 40 đồng ở chiều bán.
Tỷ giá USD/VND liên ngân hàng giao dịch quanh biên độ hẹp 26.320 - 26.330 VND/USD.
Trên thị trường tiền tệ liên ngân hàng, lãi suất chào bình quân ngày 5/11 ghi nhận xu hướng tăng tại hầu hết các kỳ hạn so với phiên trước đó, với mức tăng dao động từ 0,10 đến 0,30 điểm phần trăm (đpt). Riêng kỳ hạn 1 tháng giảm nhẹ 0,05 đpt.
Ngày 5/11, Ngân hàng Nhà nước đã bơm ròng 8.854,88 tỷ đồng ra thị trường thông qua kênh cầm cố. Tổng khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố sau phiên đạt 259.192,54 tỷ đồng.
Cụ thể, lãi suất qua đêm và 1 tuần cùng ghi nhận ở mức 6%/năm, kỳ hạn 2 tuần và 1 tháng cùng ở mức 5,8%/năm. Đối với USD, lãi suất chào bình quân liên ngân hàng không thay đổi tại các kỳ hạn qua đêm và 1 tuần, lần lượt ở mức 3,93%/năm và 3,97%/năm. Các kỳ hạn 2 tuần và 1 tháng giảm 0,01 đpt, ghi nhận ở mức tương ứng 4,02%/năm và 4,04%/năm.
Về nghiệp vụ thị trường mở, trong phiên ngày 5/11, Ngân hàng Nhà nước chào thầu trên kênh cầm cố với tổng khối lượng 48.000 tỷ đồng, phân bổ theo các kỳ hạn gồm: 7 ngày (4.000 tỷ đồng), 14 ngày (13.000 tỷ đồng), 28 ngày (21.000 tỷ đồng) và 91 ngày (10.000 tỷ đồng). Lãi suất chào thầu cho tất cả kỳ hạn đều ở mức 4%/năm.
Kết quả trúng thầu đạt 3.633,66 tỷ đồng ở kỳ hạn 7 ngày, 7.365,98 tỷ đồng ở kỳ hạn 14 ngày, 17.912,65 tỷ đồng ở kỳ hạn 28 ngày và toàn bộ 10.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 91 ngày. Trong phiên có 30.057,41 tỷ đồng đáo hạn, qua đó Ngân hàng Nhà nước đã bơm ròng 8.854,88 tỷ đồng ra thị trường. Tổng khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố sau phiên đạt 259.192,54 tỷ đồng. Ngân hàng Nhà nước không chào thầu tín phiếu trong phiên hôm qua.
Trên thị trường trái phiếu Chính phủ sơ cấp, Kho bạc Nhà nước tổ chức đấu thầu 13.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, với tổng khối lượng trúng thầu đạt 4.180 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ trúng thầu 32%. Trong đó, kỳ hạn 5 năm gọi thầu 3.000 tỷ đồng, trúng thầu 1.120 tỷ đồng; kỳ hạn 10 năm gọi thầu 8.000 tỷ đồng, trúng thầu 3.060 tỷ đồng. Kỳ hạn 15 năm và 30 năm lần lượt gọi thầu 1.500 tỷ đồng và 500 tỷ đồng nhưng không có khối lượng trúng thầu. Lãi suất trúng thầu của kỳ hạn 5 năm là 3,16%/năm (tăng 0,02 đpt so với phiên trước), và kỳ hạn 10 năm là 3,83%/năm (tăng 0,03 đpt).
Trên thị trường thứ cấp, lợi suất trái phiếu Chính phủ giữ nguyên tại các kỳ hạn ngắn và tăng nhẹ ở các kỳ hạn dài. Cụ thể, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 3 năm chốt phiên ở mức 2,91%/năm, kỳ hạn 5 năm là 3,16%/năm, kỳ hạn 7 năm là 3,42%/năm, kỳ hạn 10 năm là 3,83%/năm và kỳ hạn 15 năm là 3,9%/năm.
Ngày 5/11/2025, Ủy ban nhân dân thành phố Huế tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10, kết nối trực tuyến với 40 xã, phường. Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiên Định chủ trì phiên họp, đánh giá tình hình phát triển kinh tế – xã hội, tiến độ đầu tư và công tác phòng chống thiên tai...
Chuyển từ cơ chế thuế khoán sang kê khai là giúp minh bạch và hiện đại hóa quản lý thuế. Tuy nhiên, để chính sách đi vào thực tế, cần có lộ trình rõ ràng, cơ chế hỗ trợ cụ thể, đồng hành cùng hộ kinh doanh trong quá trình chuyển đổi…
Giá thực phẩm tăng cao tại các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng trực tiếp bởi mưa lũ sau bão; ăn uống ngoài gia đình tăng theo chi phí nguyên liệu đầu vào và dịch vụ giáo dục các trường ngoài công lập tiếp tục tăng là những nguyên nhân kéo CPI tháng 10 tăng 0,20%...
Giá vàng thế giới bật tăng mạnh trở lại trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (5/11), nhờ nhu cầu phòng ngừa rủi ro gia tăng khi xu hướng tăng điểm của thị trường chứng khoán Mỹ bắt đầu bị nghi ngờ...
Tại phiên thảo luận chiều ngày 5/11 trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 10 khóa XV, nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ ý kiến khác nhau về đề xuất rút gọn biểu thuế thu nhập cá nhân. Nhiều đại biểu cho rằng thay đổi này sẽ khuyến khích người có thu nhập cao ở lại và đóng góp cho nền kinh tế, song cũng có ý kiến cảnh báo nguy cơ làm tăng gánh nặng thuế đối với người lao động trung lưu…
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: