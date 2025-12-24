Đề xuất điều chỉnh ngưỡng doanh thu áp dụng hóa đơn điện tử lên 3 tỷ đồng

Dự thảo bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử có mã từ mốc 1 tỷ đồng doanh thu, VCCI đánh giá ngưỡng này chưa phù hợp với năng lực thực tế của nhiều hộ kinh doanh. Từ các khảo sát và phản ánh thực tế, VCCI kiến nghị nâng ngưỡng áp dụng lên 3 tỷ đồng để hỗ trợ khu vực kinh doanh quy mô nhỏ…

Tại văn bản góp ý Dự thảo Nghị định lần 2 quy định về việc khai thuế, tính thuế, khấu trừ thuế, nộp thuế và sử dụng hóa đơn điện tử của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh của Bộ Tài chính, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã chỉ ra nhiều điểm cần cân nhắc liên quan đến lộ trình áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Cụ thể, theo khoản 5 Điều 8 của Dự thảo, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh có doanh thu hằng năm từ 1 tỷ đồng trở lên phải áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế, theo quy định tại khoản 8 Điều 1 Nghị định số 70/2025/NĐ-CP ngày 20/3/2025 của Chính phủ.

Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có nhiều địa điểm kinh doanh nhưng sử dụng chung một mã số thuế thì trên hóa đơn phải thể hiện rõ địa chỉ của từng địa điểm, Dự thảo Nghị định nêu rõ.

Trong khi đó, đối với nhóm hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh có doanh thu hằng năm trên 500 triệu đồng và dưới 1 tỷ đồng, không bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Tuy nhiên, nếu đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin và có nhu cầu sử dụng, cơ quan thuế sẽ khuyến khích và hỗ trợ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.

Dự thảo quy định, trong trường hợp không đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử nhưng vẫn có nhu cầu xuất hóa đơn, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải thực hiện khai thuế và nộp thuế trước khi được cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh giao dịch.

Góp ý về nội dung này, VCCI cho rằng việc mở rộng áp dụng hóa đơn điện tử nhằm tăng cường tính minh bạch trong quản lý thuế là cần thiết. Tuy nhiên, việc lựa chọn ngưỡng doanh thu 1 tỷ đồng làm mốc bắt buộc áp dụng được cho là chưa phù hợp trong bối cảnh hiện nay.

"Nguyên nhân là do mức doanh thu nói trên đồng là tương đối thấp, chỉ cao hơn khoảng 500 triệu đồng so với ngưỡng không chịu thuế, trong khi nhiều hộ kinh doanh ở nhóm này vẫn còn hạn chế về tiềm lực tài chính cũng như năng lực quản trị. Đồng thời, con số này cũng không tương đồng với các ngưỡng doanh thu đang được sử dụng trong phương pháp tính thuế hiện hành, như ngưỡng 3 tỷ đồng hay 50 tỷ đồng" (Văn bản góp ý của VCCI)

Dựa trên kết quả khảo sát nhanh của VCCI vào tháng 6/2025, đối với các hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng, việc triển khai hóa đơn điện tử có kết nối với cơ quan thuế vẫn gặp không ít trở ngại.

Cụ thể, 32% ở khu vực nông thôn và 23% ở khu vực đô thị phản ánh gặp khó khăn liên quan đến vốn đầu tư; tỷ lệ thiếu kiến thức và kỹ năng công nghệ chiếm 77% ở khu vực nông thôn và 67% ở khu vực đô thị cho thấy đây vẫn là rào cản lớn.

Từ những vướng mắc nêu trên, VCCI cho rằng việc triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế cần được thiết kế theo lộ trình phù hợp, tránh tạo cú sốc chính sách đối với các hộ kinh doanh quy mô nhỏ.

Theo đó, VCCI kiến nghị cơ quan soạn thảo xem xét nâng ngưỡng doanh thu bắt buộc áp dụng lên trên 3 tỷ đồng, tương ứng với thời điểm bắt đầu áp dụng phương pháp tính thuế dựa trên lợi nhuận.

Đối với các hộ kinh doanh có doanh thu thấp hơn ngưỡng này, cơ quan thuế có thể tăng cường công tác giám sát thông qua việc khai thác dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, thay vì yêu cầu áp dụng đồng loạt hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế..

Theo Nghị định 70/2025/NĐ-CP hiện hành, hóa đơn điện tử phải thể hiện mã số thuế hoặc số định danh cá nhân của người mua, trừ một số trường hợp bán hàng cho khách lẻ như tại siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng xăng dầu, hoạt động kinh doanh casino hoặc trò chơi điện tử có thưởng.

Ngoài vấn đề liên quan đến ngưỡng doanh thu, VCCI cũng bày tỏ quan ngại về quy định bắt buộc ghi nhận thông tin người mua trên hóa đơn điện tử.

Quy định này đồng nghĩa với việc nhiều hộ kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ, ăn uống hoặc lưu trú đều phải ghi đầy đủ thông tin người mua trên hóa đơn điện tử.

Tuy nhiên, theo đánh giá của VCCI, yêu cầu này khiến nhiều hộ kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ, ăn uống và lưu trú gặp khó khăn do đặc điểm là giao dịch chủ yếu là khách lẻ, giá trị nhỏ và tốc độ mua bán nhanh.

“Việc yêu cầu thu thập đầy đủ thông tin người mua trong mọi giao dịch không chỉ làm tăng chi phí vận hành mà còn ảnh hưởng đến trải nghiệm của người tiêu dùng”, văn bản VCCI nêu.

Vì vậy, VCCI kiến nghị cơ quan soạn thảo cho phép hóa đơn điện tử của hộ kinh doanh không bắt buộc phải có mã số thuế hoặc số định danh cá nhân của người mua trong trường hợp người mua là cá nhân không kinh doanh.