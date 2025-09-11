Chỉ 2 đại diện công nghệ góp mặt top 10 thương hiệu được định giá cao nhất Việt Nam

Viettel và FPT là hai doanh nghiệp công nghệ duy nhất có định giá thương lọt top 10 trong Vietnam 100. Giá trị thương hiệu của Viettel ước đạt 7.36 tỷ USD, trong khi FPT đạt 1,2 tỷ USD…

Báo cáo "Vietnam 100 2025" của Brand Finance (Anh) cho biết tổng giá trị thương hiệu của 100 thương hiệu hàng đầu Việt Nam năm nay đạt 38,4 tỷ USD. Con số này giảm 14% so với năm ngoái do tình hình tình tế gặp thách thức.

Tổng giá trị 100 thương hiệu hàng đầu giảm nhưng một số ngành vẫn tăng trưởng đáng kể như ôtô (49%), bất động sản (27%), logistics (25%), vận tải hàng không (15%) và công nghệ (10%). Điều này cho thấy khả năng thích ứng của doanh nghiệp giữa những thách thức kinh tế chung.

Trong đó, giữa hàng loạt doanh nghiệp ngân hàng, FPT và Viettel là hai doanh nghiệp công nghệ duy nhất lọt top 10 trong Vietnam 100.

Giá trị thương hiệu FPT tăng 18% lên 1,2 tỷ USD nhờ mở rộng dịch vụ số và đổi mới công nghệ. Trong khi đó, dù giá trị thương hiệu của Viettel đã giảm 17% so với năm 2024 (8,9 tỷ USD), đạt 7.36 tỷ USD trong năm nay. Viettel vẫn là doanh nghiệp có giá trị thương hiệu cao nhất tại Việt Nam

Báo cáo cũng nhấn mạnh Tập đoàn Viettel tiếp tục giữ vững vị thế thương hiệu giá trị nhất Việt Nam, đây là năm thứ 10 liên tiếp Viettel đứng vị trí này.

"Các thương hiệu Việt thể hiện sự kiên cường dù giá trị thương hiệu toàn thị trường có xu hướng giảm", ông Alex Haigh, Giám đốc Điều hành khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Brand Finance nhận định.

Hàng năm, Brand Finance khảo sát 6.000 thương hiệu lớn nhất thế giới và công bố hơn 100 báo cáo, xếp hạng các thương hiệu trên các lĩnh vực và quốc gia. 100 thương hiệu giá trị và mạnh nhất Việt Nam được đưa vào báo cáo "Brand Finance Vietnam 100 2025".

Năm 2024, Viettel đạt doanh thu hợp nhất 190.000 tỷ đồng, tăng 10,3% so với năm 2023. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế tăng 11,3% lên mức kỷ lục - 51.000 tỷ đồng, tương đương 1,99 tỷ USD (tính theo tỷ giá quy đổi tại Vietcombank ngày 3/1). Tiền nộp ngân sách của tập đoàn này cũng tăng 12,3% lên mức 42.600 tỷ đồng.

Trong khi đó, năm 2024, doanh thu Tập đoàn FPT đạt 62.849 tỷ đồng với lợi nhuận sau thuế năm 2024 đạt 9.420 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2023, đóng góp hơn 9.200 tỷ đồng vào ngân sách.

Viettel và FPT là hai doanh nghiệp công nghệ tiêu biểu, giữ vai trò tiên phong trong nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo. Việc dẫn đầu về giá trị thương hiệu không chỉ khẳng định sức mạnh nội tại của hai tập đoàn này, mà còn cho thấy vai trò trụ cột của công nghệ trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam.