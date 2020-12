Chiêm ngưỡng dấu ấn công trình khẳng định vị thế của Coteccons

Là một nhà thầu xây dựng thương hiệu Việt, Coteccons đã hiện thực hóa giấc mơ của ngành Xây dựng Việt Nam khi thi công những công trình chọc trời và những dự án có kỹ thuật khó mang đẳng cấp thế giới, ghi dấu ấn một tổng thầu dẫn đầu lĩnh vực thi công, xây lắp trong nước.

KIẾN TẠO THE LANDMARK 81

Trong số các nhà thầu trên toàn thế giới, rất ít đơn vị có khả năng thực hiện những công trình siêu cao tầng do đây là loại hình dự án đòi hỏi năng lực thi công rất cao, phụ thuộc không chỉ vào yếu tố năng lực tài chính mà còn cả yếu tố con người.

Tại khu vực Miền Nam, Tổng thầu Coteccons đã chứng minh được năng lực với Chủ đầu tư Vingroup, vượt qua hai nhà thầu sừng sỏ tại Hàn Quốc là SsangYong và Lotte để thi công The Landmark 81 có độ cao lên tới 461,3m. Nhớ lại thời điểm năm 2014, Vingroup đã tổ chức đấu thầu công khai The Landmark 81, do tính minh bạch của buổi đấu thầu, nên việc Coteccons thắng thầu đã chứng minh rằng đơn vị này đủ năng lực thực hiện công trình lịch sử này. Niềm tự hào còn lớn hơn khi tòa nhà cao nhất Việt Nam được chính tay những kỹ sư, kiến trúc sư Việt Nam kiến tạo nên.

Coteccons thi công hạng mục Spire của The Landmark81.

Coteccons đã từng bước tính toán và tìm ra giải pháp cụ thể cho những vấn đề gặp phải trong quá trình xây nhà siêu cao tầng như: động đất, bức xạ nhiệt, hệ thống thang máy, nguồn cung cấp điện nước,… Nhưng đáng kể nhất là việc thi công phần hầm, khi phải đổ tới 17.000m3 bê tông trên diện tích 3,5ha chỉ trong 41 giờ đồng hồ liên tục. Bên cạnh đó, những biện pháp tiên tiến nhất trên thế giới đã được áp dụng để đảm bảo an toàn, chất lượng cho việc đào sâu tới 21m.



Việc thi công phần hầm đòi hỏi những biện pháp tiên tiến nhất trên thế giới.

THƯƠNG HIỆU GẮN LIỀN VỚI NHỮNG SIÊU DỰ ÁN NGHÌN TỶ



Năm 2017, Liên doanh Chủ đầu tư VinaCapital, Chow-Tai-Fook (HongKong) và The Suncity Group (Macau) quyết định đổ 4 tỷ USD cho dự án khu giải trí – nghỉ dưỡng siêu sang Casino Nam Hội An. Cho tới thời điểm hiện tại, đây là một trong những công trình có vốn đầu tư lớn nhất tỉnh Quảng Nam.

Tiếp tục thành công của The Landmark 81, hướng về miền Trung Việt Nam, việc trúng gói thầu 7000 tỷ tại Casino Nam Hội An đã tạo tiếng vang lớn cho Coteccons suốt thời điểm năm 2017-2018. Đây là một trong những dự án được đánh giá là "tiêu điểm" của Coteccons, khi nó đòi hỏi không những về kỹ, mỹ thuật mà còn cả tiến độ thần tốc - 19 tháng.

Siêu dự án Casino Nam Hội An nằm sát bên bờ biển.

Để đảm bảo đúng như cam kết với những chủ đầu tư khó tính nhất, Coteccons thời điểm đó đã thống nhất sử dụng mô hình thi công fast-track (thi công đồng thời với thiết kế), ứng dụng BIM (Building Information Modeling) nhằm tối thiểu hóa mọi sai sót không đáng có. Thêm vào đó, việc hiểu biết về thổ nhưỡng, văn hóa khu vực miền Trung qua các dự án trước đó như: Nam Hải Resort, Ocean Villa, Marble Mountain Beach Resort,… đã giúp ích rất nhiều trong quá trình đấu thầu cũng như xây dựng dự án.



Casino Nam Hội An sau gần 2 năm thi công.

GHI DẤU TẠI NHỮNG VÙNG ĐẤT MỚI



Nghị quyết khóa XV lần thứ 06 của thành phố Hải Phòng nêu rõ chỉ tiêu phát triển tới năm 2020 là tăng diện tích các khu, cụm công nghiệp đạt từ 4.000 ha đến 5.000 ha; xây dựng 03 trung tâm logistics: Lạch Huyện, Nam Đình Vũ và VSIP, xây dựng hạ tầng thương mại điện tử. Đón đầu thuận lợi này, Vingroup đã tiến hành kế hoạch xây dựng nhà máy ô tô hiện đại đầu tiên tại Việt Nam - Vinfast. Và cái tên Coteccons lại một lần nữa được xướng lên, khi tiếp tục trúng thầu gói xây dựng nhà máy này trên diện tích lên tới 335ha.

Nhà Điều hành Vinfast - hạng mục đầu tiên Coteccons thi công tại dự án này.

Chỉ trong vòng 21 tháng kể từ ngày khởi công 20/10/2017, Coteccons đã bàn giao bảy khu vực chính bao gồm: Nhà điều hành, Khu nhà máy sản xuất xe máy điện, Khu nhà máy sản xuất ô-tô, Khu nhà máy sản xuất xe buýt điện, Khu công nghiệp phụ trợ, Trung tâm đào tạo và Viện Nghiên cứu - phát triển (R&D). Đây chính là tiền đề để tổng thầu này được ghi nhận và tiếp tục giao thi công những gói thầu tiếp theo của dự án này (xưởng nội thất, xưởng Cell Pin…).



Trong năm 2020, Coteccons cũng đã cất nóc, bàn giao đúng tiến độ nhiều dự án lớn cho chủ đầu tư như One Verandah, Kingdom 101, Trụ sở Viettel tại Hà Nội, The Matrix One, The Marq, Metropole Thủ Thiêm,… với giá trị mỗi gói thầu dự án đều xấp xỉ hoặc lớn hơn 1000 tỷ đồng.

Có thể nói, cho tới thời điểm hiện tại, Coteccons đã làm thay đổi hoàn toàn cách nhìn nhận của khách hàng và xã hội khi nhắc tới một nhà thầu thi công Việt Nam. Có được thành công này trước hết là nhờ có các kỹ sư, chỉ huy công trường và đội ngũ quản lý dự án rất lành nghề, chuyên nghiệp và sáng tạo. Bên cạnh đó, hơn 200 cán bộ quản lý bậc trung (bao gồm giám đốc dự án, chỉ huy trưởng) là giá trị cốt lõi của Coteccons.



Trên hết, việc có một Ban Điều hành Hội đồng Quản trị mang tính chuyên nghiệp cao chính là động lực để biến những giá trị ấy thành những công trình mang dấu ấn thương hiệu Việt Nam - Coteccons.