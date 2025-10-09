Chiến lược dữ liệu, bước tiến mới trong chuyển đổi số tại TP. Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh, trung tâm kinh tế lớn nhất Việt Nam, đang tiến hành một bước tiến quan trọng trong hành trình chuyển đổi số với việc triển khai Chiến lược dữ liệu tại Trung tâm dữ liệu quốc gia; Đây là một phần trong kế hoạch thúc đẩy tạo lập dữ liệu phục vụ chuyển đổi số toàn diện...

Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được vừa ban hành công văn về triển khai Chiến lược dữ liệu tại Trung tâm dữ liệu quốc gia. Theo đó, công văn chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ rà soát, cập nhật Quy chế quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số. Điều này nhằm đảm bảo sự phù hợp với các quy định của Luật Dữ liệu, Luật Giao dịch điện tử và các quy định liên quan khác.

Sở Khoa học và Công nghệ cũng được giao nhiệm vụ phối hợp với Bộ Công an để xây dựng lộ trình lưu trữ dữ liệu, sử dụng hạ tầng Trung tâm dữ liệu quốc gia cho các cơ sở dữ liệu của Thành phố. Đây là một bước đi quan trọng để đảm bảo rằng dữ liệu của Thành phố được quản lý và khai thác một cách hiệu quả và an toàn.

Công an Thành phố đóng vai trò chủ trì trong việc hướng dẫn các đơn vị thực hiện biện pháp bảo đảm an ninh dữ liệu, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh các mối đe dọa an ninh mạng ngày càng gia tăng.

Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố cũng đang nỗ lực duy trì và vận hành Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, kết nối Cổng Dịch vụ công quốc gia, và Cổng dữ liệu Thành phố. Những nỗ lực này nhằm đảm bảo các điều kiện kỹ thuật phục vụ tích hợp, khai thác cơ sở dữ liệu dùng chung, cung cấp dữ liệu mở phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 214/NQ-CP của Chính phủ về thúc đẩy tạo lập dữ liệu phục vụ chuyển đổi số toàn diện cũng đã được UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành. Kế hoạch này nhằm xây dựng và triển khai đồng bộ kiến trúc hệ thống, nền tảng dùng chung trong toàn bộ hệ thống chính trị, từ Thành phố đến địa phương. Mục tiêu là đảm bảo kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu thông suốt, liên tục, góp phần thúc đẩy tạo lập, quản trị và khai thác dữ liệu phục vụ chuyển đổi số toàn diện.

Một trong những điểm nhấn của kế hoạch là phấn đấu 100% các cơ sở dữ liệu chuyên ngành được xây dựng, bổ sung và chuẩn hóa toàn diện theo tiêu chuẩn chung. Điều này không chỉ phục vụ công tác quản lý ngành, lĩnh vực mà còn nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và cải cách thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu.

Kế hoạch cũng đặt ra các yêu cầu như xây dựng, triển khai các cơ sở dữ liệu chuyên ngành đảm bảo đồng bộ, thống nhất từ Thành phố đến địa phương, và thông tin dữ liệu phải đảm bảo đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung.

Ngoài ra, dữ liệu được kết nối, chia sẻ thông suốt giữa các cơ quan nhà nước từ cấp Thành phố đến cấp phường, xã, đặc khu. Điều này gắn trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ban, ngành, địa phương với tiến độ, chất lượng, kết quả thực hiện.

Việc đo lường, đánh giá hiệu quả triển khai nhiệm vụ xây dựng, phát triển, bảo vệ, quản trị, quản lý, sử dụng dữ liệu trong toàn hệ thống chính trị cũng được chú trọng. Đảm bảo tuyệt đối an toàn thông tin và an ninh mạng trong suốt quá trình tổ chức triển khai và đưa vào vận hành các cơ sở dữ liệu của Thành phố là một yêu cầu không thể thiếu.

Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể như hoàn thiện thể chế, dữ liệu, nền tảng và hạ tầng, nguồn lực, và bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng. Trong đó, việc ban hành Khung Kiến trúc số Thành phố, cập nhật Quy chế kết nối, chia sẻ dữ liệu số, và tổ chức triển khai hướng dẫn các hạng mục sử dụng ngân sách nhà nước và các hạng mục triển khai theo hình thức hợp tác công tư là những bước đi quan trọng.

Về dữ liệu, việc rà soát, đánh giá hiện trạng việc triển khai, khai thác, sử dụng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành trong phạm vi quản lý là cần thiết. Đồng thời, xây dựng, cập nhật, hoàn thiện, chuẩn hóa hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành trong phạm vi quản lý cũng là một nhiệm vụ quan trọng. Phối hợp với Bộ ngành và các cơ quan chuyên môn để rà soát, hoàn thiện, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu của Thành phố trên các nền tảng số, hệ thống thông tin dùng chung, thống nhất của Trung ương cũng là một phần của kế hoạch.

Về nền tảng và hạ tầng, việc ban hành danh mục các nền tảng số dùng chung, hệ thống thông tin chuyên ngành dùng chung trên địa bàn Thành phố, và rà soát, đánh giá đề xuất phương án, triển khai, nâng cấp các nền tảng số dùng chung, hệ thống thông tin chuyên ngành dùng chung là cần thiết. Về nguồn lực, việc tham mưu cấp thẩm quyền phân bổ nguồn kinh phí cho các dự án, nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 214/NQ-CP khi có đề xuất của các cơ quan, đơn vị là một phần quan trọng của kế hoạch.

Cuối cùng, về bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, việc triển khai phương án đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống tại đơn vị, và chủ trì hướng dẫn các sở ngành, địa phương bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống tại Thành phố là không thể thiếu. Với những bước đi chiến lược này, TP. Hồ Chí Minh đang khẳng định vị thế tiên phong trong chuyển đổi số, hướng tới một tương lai phát triển bền vững và hiện đại.