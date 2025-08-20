Trung tâm dữ liệu thứ tư của FPT tại TP.HCM đi vào vận hành
Hồng Vinh
20/08/2025, 15:41
Ngày 20/8, Tập đoàn FPT khánh thành và đưa vào vận hành trung tâm dữ liệu (data center) FPT Fornix HCM02 với sức chứa lên tới 3.600 racks, diện tích 10.000m² tại Khu Công nghệ cao TP.HCM…
FPT Fornix HCM02 là trung tâm dữ liệu thứ tư của FPT, đóng vai trò là hạ tầng trọng yếu phục vụ các nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây và chuyển đổi số, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành Digital Hub của Đông Nam Á vào năm 2030.
Ông Trần Hải Dương, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc FPT Telecom International (Tập đoàn FPT), cho biết FPT Fornix HCM02 được xây dựng với quy mô 8 tầng, tổng diện tích lên đến 10.000m2 và sức chứa lên tới 3.600 racks. Trung tâm được xây dựng theo kiến trúc dự phòng vượt trội với các cấu hình N+1, N+2, 2N, cho phép bảo trì liên tục không gián đoạn, đảm bảo vận hành ổn định với uptime đạt ≥99.982%.
Đây là yếu tố then chốt đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực như ngân hàng, thương mại điện tử, logistics, cùng các dự án chuyển đổi số quốc gia - nơi đòi hỏi hệ thống công nghệ thông tin không được phép ngừng trệ dù chỉ trong vài giây.
Ngoài ra, FPT Fornix HCM02 được phát triển theo mô hình Carrier Neutral (trung lập nhà mạng), cho phép khách hàng chủ động lựa chọn và kết nối với nhiều nhà cung cấp dịch vụ viễn thông. Mô hình này mang lại sự linh hoạt trong kết nối, tối ưu hóa chi phí, nâng cao khả năng dự phòng, cải thiện hiệu suất vận hành và đặc biệt là kiến tạo một hệ sinh thái số mở, góp phần đảm bảo chủ quyền và an toàn hạ tầng số quốc gia.
Thế giới đang chứng kiến một cuộc cách mạng về dữ liệu. Khi chuyển đổi số đang trở thành động lực cốt lõi của tăng trưởng kinh tế, nhu cầu về lưu trữ, xử lý và bảo mật dữ liệu ngày càng tăng mạnh, đặc biệt dưới tác động của làn sóng ứng dụng AI, nhất là AI tạo sinh (Generative AI).
Bên cạnh đó, sự phát triển của các mô hình tính toán hiệu suất cao, tiêu tốn nhiều năng lượng đang thúc đẩy nhu cầu mở rộng hạ tầng dữ liệu trên toàn cầu. Tại Đông Nam Á, tâm điểm mới của kinh tế số toàn cầu và Việt Nam đặt mục tiêu trở thành Digital Hub của khu vực vào năm 2030.
Theo báo cáo của Mordor Intelligence, thị trường trung tâm dữ liệu tại Việt Nam ước tính đạt 524,7 MW năm 2025, dự kiến chạm mốc 950,4 MW vào năm 2030, tương đương tốc độ tăng trưởng trung bình hơn 12,6% mỗi năm.
“Trong bối cảnh dữ liệu trở thành tài nguyên chiến lược của quốc gia, việc đầu tư hạ tầng lưu trữ nội địa là điều kiện tiên quyết để đảm bảo chủ quyền số. Với vai trò tiên phong trong lĩnh vực hạ tầng số, FPT cam kết đồng hành cùng các cơ quan chức năng, doanh nghiệp trong công cuộc xây dựng hệ sinh thái dữ liệu an toàn, góp phần bảo vệ an ninh mạng và thông tin quốc gia, hành trình chuyển đổi số toàn diện”, ông Dương khẳng định.
Được thiết kế và xây dựng theo chuẩn ANSI/TIA‑942 Rated 3, trung tâm dữ liệu tích hợp hệ thống quản lý chất lượng và bảo mật đạt các tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 và ISO 22301. FPT Fornix HCM02 đồng thời sở hữu các chứng chỉ an toàn dữ liệu và kiểm soát rủi ro như PCI DSS, SOC 2 và TVRA.
Bên cạnh việc đảm bảo các điều kiện quốc tế, trung tâm FPT Fornix HCM02 cũng tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếp đất và an toàn chống sét đối với trạm viễn thông như QCVN 09, QCVN 32. Đây là một trong những trung tâm dữ liệu đầu tiên tại Việt Nam thiết kế theo chuẩn LEED Certification - hệ thống tiêu chuẩn quốc tế về kiến trúc xanh.
Tính đến nay, FPT sở hữu 4 Trung tâm dữ liệu lớn tại Hà Nội (FPT Fornix HN01, FPT Fornix HN02) và tại TP HCM (FPT Fornix HCM01, FPT Fornix HCM02) với tổng diện tích hơn 17.000m2 và sức chứa vượt 7.000 racks, hệ sinh thái này đang là nền tảng quan trọng thúc đẩy chuyển đổi số cho hàng ngàn tổ chức, doanh nghiệp hàng đầu trong và ngoài nước.
Xây dựng nền tảng hậu cần và trung tâm dữ liệu mới Bưu điện Việt Nam
Truyền thông Hàn Quốc: LG CNS sẽ hợp tác với VNPT xây dựng trung tâm dữ liệu AI tại Việt Nam
Trung tâm dữ liệu quốc gia đạt Uptime Tier IV đầu tiên tại Việt Nam
Đọc thêm
Trung tâm dữ liệu thứ tư của FPT tại TP.HCM đi vào vận hành
Ngày 20/8, Tập đoàn FPT khánh thành và đưa vào vận hành trung tâm dữ liệu (data center) FPT Fornix HCM02 với sức chứa lên tới 3.600 racks, diện tích 10.000m² tại Khu Công nghệ cao TP.HCM…
Xây dựng nền tảng hậu cần và trung tâm dữ liệu mới Bưu điện Việt Nam
Ba công trình trọng điểm được khởi công, khánh thành trong dịp Quốc khánh 2/9 gồm nền tảng hậu cần Bưu điện, Trung tâm dữ liệu mới và Phòng Truyền thống Bưu điện Việt Nam là sự kết hợp giữa: hạ tầng- công nghệ- truyền thống văn hóa, đánh dấu bước tiến chiến lược của Vietnam Post trên hành trình chuyển đổi số toàn diện- kết nối hiện tại, kiến tạo tương lai...
Bloomberg: Chính phủ Mỹ cân nhắc nắm 10% cổ phần Intel
Nếu được thực hiện, thương vụ này sẽ đưa Chính phủ Mỹ trở thành cổ đông lớn nhất của Intel...
Phê duyệt Chiến lược xây dựng và phát triển Trung tâm dữ liệu quốc gia
Chính phủ vừa phê duyệt Chiến lược xây dựng và phát triển Trung tâm dữ liệu quốc gia với mục tiêu đến năm 2030, xây dựng một hạ tầng dữ liệu đồng bộ, an toàn và hiện đại…
Việt Nam và Anh hợp tác thúc đẩy ngành công nghiệp bán dẫn
Sáng ngày 18/8/2025, Diễn đàn Bán dẫn Việt Nam - Vương quốc Anh đã diễn ra tại Hà Nội, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực của Việt Nam nhằm tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: