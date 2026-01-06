Đồng Nai dự kiến đấu giá 72 khu đất trong năm 2026

Đồng Nai đang xây dựng kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2026, dự kiến đưa ra đấu giá 72 khu, thửa đất nhằm tạo nguồn thu cho ngân sách...

Ngày 5/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà chủ trì làm việc với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và các sở, ngành liên quan về kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2026.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Lê Thanh Điền, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh cho biết trong năm 2025, tỉnh đã tổ chức đấu giá thành công 6 khu đất với tổng số tiền trúng đấu giá hơn 11.200 tỷ đồng, đã nộp ngân sách được gần 10.000 tỷ đồng, phần còn lại trung tâm sẽ phối hợp, đôn đốc thu nộp trong tháng 1/2026.

Về kế hoạch đấu giá đất năm 2026, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã xây dựng dự thảo và đang trong quá trình lấy ý kiến. Theo dự thảo kế hoạch, năm 2026, có thể tổ chức đấu giá 72 khu, thửa đất.

Trong đó, có 8 khu, thửa đất chuyển tiếp từ năm 2025; 43 khu, thửa đất cần tập trung nguồn lực để hoàn tất thủ tục tổ chức đấu giá; 21 khu, thửa đất cần thực hiện công tác thu hồi đất, giao đất để tổ chức đấu giá trong năm nay hoặc năm 2027.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh kiến nghị UBND tỉnh giao Sở Xây dựng và Sở Tài chính sớm hoàn thiện hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư và trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 10/1/2026 đối với việc lập chủ trương đầu tư 2 khu đất đấu giá thực hiện dự án nhà ở; các khu đất đấu giá thực hiện dự án nhà ở còn lại đang đăng thông báo đấu giá, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng và Sở Tài chính sớm hoàn thiện hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư và trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 30/1/2026.

Bên cạnh đó, kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương sớm có ý kiến đối với dự thảo kế hoạch đấu giá đất năm 2026 gửi về Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh để tổng hợp trước ngày 7/1/2026.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Hà đánh giá năm 2025, công tác đấu giá đất đã được tập trung chỉ đạo quyết liệt và đạt một số kết quả, song vẫn chưa đáp ứng mục tiêu đề ra. Năm 2026, nhiệm vụ này cần được triển khai với quyết tâm và nỗ lực cao hơn nữa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh rà soát lại pháp lý năm 2026 liên quan đến đấu giá đất, cụ thể về đầu tư, đất đai, quy hoạch, nhà ở, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch đấu giá dựa trên quy định mới.

“Trung tâm phải dự liệu được các khu đất đấu giá ứng với mốc thời gian từng quý, dự kiến nguồn thu có thể đạt được để trình UBND tỉnh xem xét”, ông Hà cho biết.

Về giải pháp, trung tâm hoàn thiện quy trình đấu giá đất; chia nhóm các khu đất đấu giá theo mục đích sử dụng (thương mại dịch vụ, nhà ở) để thực hiện các thủ tục pháp lý; xác định sở, ngành chịu trách nhiệm chính trong công tác giải phóng mặt bằng, quy hoạch, lập chủ trương đầu tư, xác định giá đất, lập tổ phản ứng nhanh về đấu giá đất.

Đồng thời, giao Sở Tài chính rà soát lại quỹ đất công, trong đó có quỹ đất trụ sở các cơ quan công sở dôi dư sau sắp xếp để khai thác hiệu quả sử dụng đất.