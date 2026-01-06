Tiêu chuẩn Imperia All-new và định hướng phát triển không gian sống tại The Parkland

Trong bối cảnh khu Đông Hà Nội đang trở thành tâm điểm phát triển đô thị mới, The Parkland được giới thiệu là dự án đầu tiên trong tổ hợp cao tầng Imperia Ocean City triển khai tiêu chuẩn Imperia All-new.

Dự án hướng tới cách tiếp cận đồng bộ từ quy hoạch, cảnh quan đến hệ tiện ích và cộng đồng cư dân, phản ánh xu hướng phát triển các khu ở chất lượng cao trong các đại đô thị quy mô lớn.

IMPERIA ALL-NEW, TIÊU CHUẨN PHÁT TRIỂN MỚI TỪ QUY HOẠCH KHÔNG GIAN

The Parkland được hình thành từ một tư duy phát triển hướng đến chất lượng sống bền vững, nơi quy hoạch không chỉ để tổ chức không gian, mà để con người cảm nhận và tận hưởng từng ngày. Tổng thể dự án được nghiên cứu và phát triển bởi NBBJ, đơn vị tư vấn kiến trúc - quy hoạch danh tiếng thế giới, với triết lý đề cao trật tự không gian, ánh sáng tự nhiên và trải nghiệm sống của con người, đồng thời được điều chỉnh tinh tế để hài hòa với khí hậu và nhịp sống bản địa.

Cảnh quan mặt nước được tổ chức như một trục dẫn mềm xuyên suốt toàn khu, vừa điều tiết vi khí hậu, vừa tạo nhịp chuyển tiếp tự nhiên giữa các phân khu. Trong đó, dòng nước trung tâm uốn lượn nhẹ nhàng, gợi nhớ dáng hình Sông Hồng, đóng vai trò kết nối các không gian sinh hoạt và dẫn dắt nhịp sống theo một trật tự giàu cảm xúc.

Các tòa tháp được bố trí trong thế mở, vươn cao vừa đủ để đón gió và ánh sáng, mở ra những khoảng nhìn thoáng đãng. Thay vì những ranh giới cứng, The Parkland lựa chọn sự chuyển tiếp mềm mại thông qua hành lang xanh, quảng trường mở, tuyến dạo bộ liên hoàn và mặt nước cảnh quan. Nhờ đó, mỗi cụm tòa nhà như những “ốc đảo” độc lập vẫn giữ được sự riêng tư cần thiết, đồng thời duy trì cảm giác gắn kết tự nhiên, tạo nên một trạng thái cân bằng hiếm có trong đô thị hiện đại.

Bên trong, không gian sống được thiết kế bởi Ong & Ong, thương hiệu thiết kế danh tiếng đến từ Singapore, với triết lý dung hòa chuẩn mực quốc tế và thói quen sinh hoạt quen thuộc của gia đình Việt. Từng chi tiết được tiết chế tinh tế, tạo nên cảm giác tiện nghi nhưng gần gũi, hiện đại mà không xa cách, để không gian sống thực sự trở thành nơi con người tìm thấy sự thoải mái và gắn bó dài lâu.

IMPERIA ALL-NEW TRONG HỆ TIỆN ÍCH VÀ TIÊU CHUẨN VẬN HÀNH

Từ nền tảng quy hoạch, hệ tiện ích tại The Parkland được phát triển theo tiêu chuẩn Imperia All-new, coi tiện ích là một phần tự nhiên của trải nghiệm sống. Trên quy mô 33,68 ha, dự án hiện diện như một ốc đảo xanh khép kín giữa lõi tiện ích sôi động của Ocean City, nơi nhịp đô thị được làm dịu lại bằng cây xanh, mặt nước và những khoảng mở được sắp đặt có chủ đích.

Trung tâm toàn khu là công viên rộng 3,6 ha mở ra một không gian thư thái, nơi nhịp sống chậm lại giữa sắc xanh và mặt nước. Từ đây, những dải xanh vệ tinh lan toả vào từng không gian ở, để mỗi bước chân trở về nhà đều đi qua thiên nhiên, thư thái và giàu cảm xúc.

Hệ tiện ích tại The Parkland được quy hoạch dựa theo từng lớp trải nghiệm, bao phủ từ những khu vườn trên cao, shophouse khối đế đến các không gian vận động, thư giãn và sinh hoạt văn hóa. Mỗi tiện ích được sắp đặt tinh tế, hòa vào nhịp sống của cư dân trong từng khoảnh khắc mỗi ngày.

Trong “ốc đảo xanh” đó, có những không gian khơi dậy chuyển động, có những khoảng xanh dành cho sự cân bằng, và cũng có những điểm hẹn mở để kết nối gia đình và cộng đồng. Tất cả được sắp đặt tinh tế để mỗi bước chân đều liền mạch, mỗi khoảnh khắc đều dẫn đến một trải nghiệm sống trọn vẹn. The Parkland vì thế không chỉ là một nơi để sống giữa lòng đô thị, mà là một ốc đảo xanh đúng nghĩa, nơi đô thị được làm mềm lại để con người sống cân bằng và sâu sắc hơn.

The Parkland phát triển hệ căn hộ đa dạng và đủ linh hoạt để đồng hành cùng nhiều nhịp sống khác nhau.

Không dừng lại ở một không gian sống trọn vẹn với chuỗi tiện ích được sắp đặt tinh tế, The Parkland còn được phát triển với hệ căn hộ đa dạng, đủ linh hoạt để đồng hành cùng nhiều nhịp sống khác nhau, từ người trẻ độc lập, gia đình trẻ, gia đình nhiều thế hệ đến các chuyên gia làm việc tại khu Đông Hà Nội. Chính cấu trúc sản phẩm này mở ra khả năng khai thác linh hoạt và duy trì sức hấp dẫn dài hạn cho nhà đầu tư. Giá trị bất động sản tại The Parkland không chỉ đến từ vị trí, mà được củng cố bởi chất lượng sống, khả năng sử dụng thực tế và tính thích ứng theo thời gian.

Trong bối cảnh mật độ dân cư tại Hà Nội ngày càng gia tăng, những dự án kiểm soát tốt mật độ xây dựng, ưu tiên không gian xanh và có khả năng vận hành ổn định sẽ giữ được sức hấp dẫn dài hạn. The Parkland, với tiêu chuẩn Imperia All-new, được đánh giá phù hợp với xu hướng phát triển các khu ở chất lượng cao tại khu Đông Hà Nội trong giai đoạn tới.