Điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở, Ninh Bình huy động khoảng 800.000 tỷ đồng

Trước yêu cầu đẩy nhanh quá trình đô thị hóa, Ninh Bình đã điều chỉnh chiến lược phát triển nhà ở đến năm 2030, tập trung phát triển nhà ở theo dự án, đồng bộ hạ tầng và kiểm soát chặt chẽ thị trường bất động sản.

Ngày 31/12/2025, Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình đã biểu quyết thông qua Nghị quyết số 63/2025/NQ-HĐND về việc điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021–2030. Theo đó, chương trình được điều chỉnh thống nhất về tên gọi là “Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021–2030”, đồng thời cập nhật nhiều mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NHÀ Ở GẮN VỚI NHU CẦU THỰC TẾ

Chương trình xác định mục tiêu tổng quát là phát triển nhà ở đáp ứng nhu cầu xây mới, cải tạo của người dân, bảo đảm chất lượng theo quy chuẩn, tiêu chuẩn. Các nhà ở hiện hữu, bao gồm nhà chung cư và nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân khi xuống cấp, không bảo đảm an toàn sẽ được cải tạo hoặc xây dựng lại.

Việc phát triển nhà ở được định hướng phù hợp với khả năng chi trả của các hộ gia đình có thu nhập trung bình, thu nhập thấp và các đối tượng thụ hưởng chính sách. Cùng với đó, tỉnh chú trọng phát triển thị trường bất động sản nhà ở bền vững, minh bạch, có sự điều tiết, giám sát của Nhà nước; bảo đảm phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, chiến lược và kế hoạch phát triển nhà ở, hạn chế đầu cơ, lãng phí tài nguyên đất.

Phát triển nhà ở theo dự án phải gắn với nhu cầu phát triển dân số, kinh tế, đô thị của từng khu vực, hạn chế triển khai tại các địa bàn đã có nguồn cung nhà ở đáp ứng đủ nhu cầu. Các dự án nhà ở mới phải bảo đảm đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và kết nối thống nhất với khu vực xung quanh.

CHỈ TIÊU, NGUỒN LỰC VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Trong giai đoạn 2026–2030, Ninh Bình tiếp tục hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng gặp khó khăn về nhà ở, các hộ nghèo, cận nghèo và các hộ dân sinh sống tại khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, biến đổi khí hậu. Tỉnh phấn đấu hoàn thành các dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, đồng thời bố trí nhà ở cho thuê tại một số khu chung cư xuống cấp, gắn với chỉnh trang và phát triển đô thị.

Đến năm 2030, toàn tỉnh dự kiến phát triển khoảng 54,12 triệu m2 sàn nhà ở thương mại. Đối với nhà ở xã hội, tỉnh đặt mục tiêu đáp ứng toàn bộ nhu cầu 98.304 căn của các nhóm đối tượng được hưởng chính sách, trong đó phấn đấu hoàn thành tối thiểu khoảng 71.576 căn, tương đương khoảng 4,424 triệu m2 sàn. Các loại hình nhà ở xã hội bao gồm nhà ở cho người thu nhập thấp, nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân và nhà lưu trú công nhân cho thuê. Nhà ở công vụ dự kiến phát triển với tổng diện tích 33.615 m2 sàn, tương đương 566 căn.

Về chỉ tiêu diện tích, đến năm 2030, diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh phấn đấu đạt 40 m2 sàn/người; khu vực đô thị đạt 42 m2 sàn/người, khu vực nông thôn đạt 37 m2 sàn/người. Diện tích sàn nhà ở tối thiểu đạt 8 m2/người. Tỉnh này đặt mục tiêu không còn nhà ở thiếu kiên cố và đơn sơ.

Tổng nhu cầu vốn phát triển nhà ở giai đoạn 2021–2030 ước khoảng 800.000 tỷ đồng, trong đó, vốn ngoài ngân sách chiếm chủ yếu. Ngân sách nhà nước dự kiến bố trí tối thiểu 1.500 tỷ đồng để hỗ trợ các chương trình, dự án trọng điểm, nhất là nhà ở xã hội và cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ.