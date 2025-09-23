Chiến lược tài chính khác người của tỷ phú Larry Ellison

Ông Larry Ellison, người sáng lập kiêm Chủ tịch của tập đoàn công nghệ Oracle, đã xây dựng một khối tài sản khổng lồ, trở thành một trong những tỷ phú giàu nhất thế giới.

Theo hãng tin CNBC, một điều đặc biệt ở ông Ellison là cách ông quản lý tài sản của mình, nhất là cách ông sử dụng cổ phiếu Oracle. Thay vì bán cổ phiếu để lấy tiền mặt, ông Ellison đã sử dụng cổ phiếu làm tài sản thế chấp để vay tiền, cho phép ông duy trì quyền kiểm soát công ty và vẫn có tiền mặt để đầu tư và chi tiêu.

Theo các tài liệu từ Ủy ban Chứng khoán và giao dịch Mỹ (SEC), tính đến tháng 7/2025, ông Ellison sở hữu 1,16 tỷ cổ phiếu Oracle, chiếm 41% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của công ty. Đây là tỷ lệ sở hữu lớn nhất trong số các tỷ phú công nghệ hàng đầu, vượt xa các tỷ phú Elon Musk, Mark Zuckerberg và Jeff Bezos. Trong khi nhiều CEO công nghệ khác chọn cách bán cổ phiếu để đa dạng hóa tài sản và giảm rủi ro, ông Ellison lại chọn cách tiếp cận khác biệt, thể hiện sự tự tin vào giá trị của Oracle.

Ông Ellison đã thực hiện một số giao dịch bán cổ phiếu trong suốt sự nghiệp của mình, nhưng chủ yếu là để thực hiện quyền chọn mua cổ phiếu và thanh toán thuế. Theo trang Smart Insider, tổng số tiền mà ông Ellison đã thu về từ trước đến nay từ việc bán cổ phiếu chỉ là 5,1 tỷ USD, một con số nhỏ so với giá trị cổ phiếu hiện tại mà ông đang nắm giữ, ước tính hơn 350 tỷ USD. Việc bán cổ phiếu đó của ông không phải là một chiến lược thoát khỏi rủi ro, mà là một cách để duy trì tài sản và đầu tư vào các lĩnh vực khác.

Một trong những yếu tố quan trọng giúp ông Ellison duy trì tỷ lệ sở hữu cao là chương trình mua lại cổ phiếu của Oracle. Trong 15 năm qua, số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Oracle đã giảm 36%, điều này đã làm tăng tỷ lệ sở hữu của ông Ellison từ 23% lên 41%, mặc dù số lượng cổ phiếu mà ông nắm giữ không thay đổi. Cách làm đó cho thấy sự khéo léo trong việc quản lý tài sản của ông Ellison, khi ông không chỉ giữ vững vị thế của mình mà còn gia tăng giá trị tài sản.

Dùng cổ phiếu làm tài sản thế chấp để vay tiền, ông Ellison có tiền mặt để chi tiêu cho các sở thích cá nhân và còn đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác nhau. Doanh nhân 81 tuổi này đã chi hàng tỷ USD cho bất động sản, thể thao, và các công ty khởi nghiệp. Tài sản cá nhân của ông bao gồm nhiều bất động sản sang trọng, giải đấu quần vợt Indian Wells, hòn đảo nghỉ dưỡng Lanai ở Hawaii, và một chiếc du thuyền khổng lồ dài 288 feet. Mới đây, ông đã mua khu nghỉ dưỡng Eau Palm Beach Resort & Spa với giá 277 triệu USD, sau khi đã chi 173 triệu USD cho một biệt thự ở Manalapan, Florida.

Ông Ellison cũng đã đầu tư vào nhiều công ty tư nhân, bao gồm cả việc hỗ trợ tỷ phú Musk trong việc mua lại Twitter, hiện được gọi là X. Ông đã nói với ông Musk rằng ông sẵn sàng cho ông Musk vay “1 tỷ USD hoặc bất cứ điều gì bạn đề xuất”. Ngoài ra, ông Ellison còn đầu tư vào các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ và sức khỏe.

Theo hồ sơ SEC gần đây, ông Ellison đã thế chấp 277 triệu cổ phiếu Oracle để vay nợ cá nhân. Số cổ phiếu này chiếm cho khoảng 1/4 tổng số cổ phiếu mà ông nắm giữ và có giá trị thị trường lên tới hơn 82 tỷ USD.

Mặc dù nhiều công ty hạn chế hoặc cấm nhà điều hành vay tiền bằng cách thế chấp cổ phiếu, nhằm tránh việc cổ phiếu công ty bị bán tháo trong thời kỳ khủng hoảng, Oracle lại cho phép ông Ellison có sự linh hoạt này. Hội đồng Quản trị của Oracle đã tuyên bố họ không thấy rủi ro đáng kể nào đối với cổ đông từ các khoản vay của ông Ellison, nói rằng các khoản vay đó chỉ được sử dụng cho các dự án kinh doanh cá nhân bên ngoài.

Chiến lược vay tiền bằng cách thế chấp cổ phiếu của ông Ellison không phải là không có rủi ro. Tuy nhiên, ông đã thể hiện sự tự tin vào khả năng trả nợ mà không cần phải bán cổ phiếu. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với CNBC vào năm 2012, ông tiết lộ có một hạn mức tín dụng 4 tỷ USD dựa trên cổ phiếu mà ông sở hữu, nhưng chưa bao giờ sử dụng hạn ngạch tín dụng đó mà chỉ giữ lại như một nguồn vốn dự phòng cho các giao dịch lớn.

Sự khác biệt giữa chiến lược tài chính của ông Ellison và các CEO công nghệ khác, như CEO Safra Catz của Oracle, cũng rất đáng chú ý. Bà Catz đã liên tục bán các quyền chọn cổ phiếu mà bà nhận được từ Oracle khi quyền chọn đáo hạn, do đó chỉ duy trì một tỷ lệ sở hữu nhỏ trong công ty. Trong nửa đầu năm nay, bà đã bán quyền chọn trị giá 2,5 tỷ USD, trở thành người bán nội bộ lớn nhất trong năm, trong khi ông Ellison giữ vững vị thế của mình.

Theo giới chuyên gia, không có cách tiếp cận nào là đúng hay sai trong việc quản lý một vị thế cổ phiếu lớn trong công ty. Mỗi cá nhân có mức độ thoải mái khác nhau khi đối mặt với sự biến động của cổ phiếu. Nhiều nhà sáng lập và CEO công nghệ thường lạc quan về công ty của họ và muốn giữ vững vị thế của mình càng lâu càng tốt để gia tăng tài sản, như ông Ellison là một ví dụ.

Đồng thời, các nhà sáng lập và CEO đó cũng muốn tài trợ cho các dự án công nghệ khác do bạn bè hoặc đồng nghiệp khởi xướng. Việc vay tiền dựa trên cổ phiếu không chỉ giúp họ huy động tiền mặt mà còn có thể mang lại lợi ích thuế, vì họ có thể khấu trừ tiền lãi của các khoản vay nếu số tiền vay được sử dụng để đầu tư.