Thứ Hai, 13/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Chiến tranh ở Vùng Vịnh phủ bóng chuỗi sự kiện thường niên của WB và IMF

Hoài Thu

13/04/2026, 09:15

Chuỗi sự kiện thường niên mùa xuân của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) tại Washington tuần này diễn ra dưới sức ép từ cú sốc địa chính trị mới là cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran...

Chuỗi sự kiện thường niên của IMF và WB diễn ra tại Washington DC, Mỹ từ ngày 13-18/4 - Ảnh: Getty Images
Chuỗi sự kiện thường niên của IMF và WB diễn ra tại Washington DC, Mỹ từ ngày 13-18/4 - Ảnh: Getty Images

Với nhiều bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương tham dự chuỗi sự kiện diễn ra từ ngày 13-18/4, bầu không khí năm nay có lẽ sẽ gợi cảm giác quen thuộc. Tại kỳ họp năm ngoái, chương trình nghị sự cũng bị chi phối bởi một cú sốc khác là chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

MỐI LO VỀ TĂNG TRƯỞNG VÀ LẠM PHÁT

Chuỗi sự kiện năm 2026 được dự báo sẽ tập trung vào việc đánh giá triển vọng kinh tế sau khi Mỹ và Iran không thể đạt được thỏa thuận trong vòng đàm phán cuối tuần tại Pakistan, vốn được kỳ vọng sẽ tạo cơ sở để kéo dài lệnh ngừng bắn 2 tuần và tiến tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài. Một trọng tâm khác là cách các chính phủ và ngân hàng trung ương có thể hỗ trợ nền kinh tế mà không gây ra thêm những hệ lụy mới.

Trước thềm sự kiện, Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva cảnh báo khả năng ứng phó với các cú sốc của các nền kinh tế đang ngày càng suy giảm.

“Dư địa tài khóa hiện rất hạn hẹp. Trong bối cảnh đó, những chính sách nhằm bảo vệ một nền kinh tế có thể lại gây bất lợi cho nền kinh tế khác, còn cạnh tranh giữa các cường quốc ngày càng dễ làm bùng phát xung đột hơn là giúp giải quyết xung đột”, bà Georgieva cảnh báo trong cuộc trả lời phỏng vấn phát sóng ngày Chủ nhật (12/4) trên kênh CBS. 

Bà Georgieva cho rằng tác động kinh tế từ chiến sự Mỹ - Israel với Iran vẫn sẽ hiện hữu, ngay cả khi thỏa thuận ngừng bắn được duy trì.

“Quá trình ổn định trở lại sẽ cần thời gian, đặc biệt tại những nơi đang chịu gián đoạn nghiêm trọng hơn. Vì vậy, cần lưu ý rằng cú sốc này không tác động đồng đều, mà ảnh hưởng tới từng nền kinh tế ở mức độ khác nhau", bà Georgieva nói thêm.

Theo bà, tác động từ chiến sự Iran có thể sẽ buộc IMF phải hạ dự báo tăng trưởng. IMF dự kiến công bố báo cáo dự báo kinh tế mới cùng một báo cáo về ổn định tài chính toàn cầu vào ngày thứ Ba (14/4).

Hồi tháng 1, IMF dự báo kinh tế toàn cầu tăng trưởng 3,3% trong năm nay, với mức tăng 2,1% ở Mỹ, 1,4% ở khu vực đồng euro và 5,4% tại các nền kinh tế mới nổi ở châu Á. Nhưng tới cuối tháng 2, chiến sự Iran bùng nổ và phủ bóng lên triển vọng kinh tế thế giới.

“Vài quý tới sẽ là giai đoạn then chốt để đánh giá mức độ tác động của cuộc chiến này đối với sức chống chịu của một số nền kinh tế, đặc biệt là những nền kinh tế vốn đã trong trạng thái tăng trưởng ì ạch từ trước”, ông Ludovic Subran, nhà kinh tế trưởng của Allianz SE, nhận xét với kênh truyền hình Bloomberg Television.

Theo các nhà phân tích, điều đã khá rõ lúc này là những tác động lan tỏa từ chiến sự Mỹ - Iran, cùng sự suy giảm niềm tin mà diễn biến này gây ra, sẽ còn kéo dài - ngay cả khi lệnh ngừng bắn được duy trì, hòa bình được khôi phục và hoạt động vận tải qua eo biển huyết mạch Hormuz trở lại bình thường.

“Năm ngoái, cú sốc đến từ thuế quan. Năm nay, tâm điểm là giá dầu. Chủ trương nước Mỹ trên hết của Tổng thống Trump đang làm gia tăng biến động đối với kinh tế toàn cầu. Trên thực tế, cú sốc thuế quan cuối cùng không nghiêm trọng như lo ngại ban đầu. Cú sốc từ chiến sự Iran cũng có thể diễn biến theo hướng tương tự. Tuy nhiên, chừng nào eo biển Hormuz còn bị phong tỏa, giá dầu sẽ tiếp tục ở mức cao, sức ép lên tăng trưởng toàn cầu sẽ lớn hơn và áp lực lạm phát cũng gia tăng”, ông Tom Orlik, nhà kinh tế trưởng toàn cầu của Bloomberg Economics, nhận xét.

CÁC THÔNG TIN VÀ SỰ KIỆN QUAN TRỌNG TUẦN NÀY

Khi các quan chức tiền tệ hàng đầu tập trung tại Washington, lịch hoạt động của các ngân hàng trung ương trên thế giới tuần này tương đối thưa thớt. Tuy nhiên, thị trường vẫn chờ đợi nhiều chỉ báo kinh tế quan trọng, như số liệu lạm phát của Mỹ và GDP của Trung Quốc.

Giới đầu tư sẽ có thêm dữ liệu để đánh giá diễn biến lạm phát của Mỹ trong tháng 3, khi chỉ số giá sản xuất (PPI) được công bố vào ngày thứ Ba tuần này. Tương tự chỉ số giá tiêu dùng (CPI), PPI được dự báo sẽ phản ánh mức tăng của giá năng lượng trong tháng đầu tiên sau khi chiến sự Iran nổ ra.

Các nhà kinh tế dự báo PPI của Mỹ tăng 1,1% so với tháng trước - mức tăng mạnh nhất trong 4 năm. Ngoài biến động của giá dầu thô và dầu diesel, chỉ số này cũng có thể cho thấy tác động từ gián đoạn sản xuất ở Trung Đông đang lan tới Mỹ nhanh và mạnh ở mức độ nào.

Ngày thứ Năm (16/4), Trung Quốc sẽ là tâm điểm khi công bố loạt số liệu kinh tế quan trọng. Giới phân tích dự báo GDP quý 1/2026 của nước này tăng 4,8% so với cùng kỳ năm 2025, vẫn nằm trong khoảng mục tiêu tăng trưởng 4,5%-5% mà Bắc Kinh đặt ra cho cả năm.

Cùng ngày, các số liệu tháng 3 về doanh số bán lẻ, sản lượng công nghiệp và đầu tư bất động sản sẽ cho thấy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới diễn biến ra sao trước khi bước vào quý 2. Đây cũng là thời điểm rủi ro bắt đầu gia tăng, khi nhu cầu toàn cầu có thể suy yếu vì xung đột ở Trung Đông, qua đó gây sức ép lên hoạt động sản xuất kinh doanh tại Trung Quốc.

Châu Á sẽ không có cuộc họp quyết định lãi suất nào trong tuần này. Dù vậy, thị trường sẽ theo dõi sát các phát biểu của Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) Kazuo Ueda. Trong đó, ông Ueda sẽ cuộc họp báo tại Washington sau các cuộc họp của IMF và Nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20).

Do ông Ueda lâu nay luôn thận trọng trong truyền thông chính sách, các lần xuất hiện này có thể trở thành dịp để ông phát tín hiệu rõ hơn về hướng đi sắp tới của BOJ. Hiện giới giao dịch đang nghiêng về khả năng BOJ tăng lãi suất trong tháng này, với xác suất khoảng 60%.

Mỹ - Iran kết thúc đàm phán mà không đạt thỏa thuận, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

17:13, 12/04/2026

Mỹ - Iran kết thúc đàm phán mà không đạt thỏa thuận, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ phong tỏa eo biển Hormuz

22:43, 12/04/2026

Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ phong tỏa eo biển Hormuz

Giá vàng "bốc hơi" hơn 100 USD/oz khi giá dầu nhảy vọt qua mốc 100 USD/thùng

07:30, 13/04/2026

Giá vàng “bốc hơi” hơn 100 USD/oz khi giá dầu nhảy vọt qua mốc 100 USD/thùng

Từ khóa:

chiến sự Iran chiến tranh IMF thế giới WB

Chủ đề:

Xung đột ở Iran

Đọc thêm

Tình trạng giao thông ở eo biển Hormuz trước khi Tổng thống Trump tuyên bố phong tỏa

Tình trạng giao thông ở eo biển Hormuz trước khi Tổng thống Trump tuyên bố phong tỏa

Bộ Chỉ huy quân sự Trung ương Mỹ (CENTCOM) cho biết lực lượng của nước này sẽ phong tỏa tất cả hoạt động hàng hải ra vào các hải cảng của Iran từ 10h sáng ngày 13/4 theo giờ miền Đông nước Mỹ...

Giá vàng “bốc hơi” hơn 100 USD/oz khi giá dầu nhảy vọt qua mốc 100 USD/thùng

Giá vàng “bốc hơi” hơn 100 USD/oz khi giá dầu nhảy vọt qua mốc 100 USD/thùng

Cùng với đó, rủi ro lạm phát và lãi suất cao hơn lâu hơn đẩy đồng USD tăng giá mạnh so với các đồng tiền chủ chốt khác...

Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ phong tỏa eo biển Hormuz

Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ phong tỏa eo biển Hormuz

Những diễn biến này đang đặt thỏa thuận ngừng bắn hai tuần giữa Washington và Tehran vào tình thế mong manh...

Mỹ - Iran kết thúc đàm phán mà không đạt thỏa thuận, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Mỹ - Iran kết thúc đàm phán mà không đạt thỏa thuận, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Sau 21 giờ đàm phán tại Islamabad (Pakistan), Mỹ và Iran đã rời khỏi đây vào ngày Chủ nhật (12/4) mà không đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột...

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 4-11/4/2026: Mỹ và Iran sắp đàm phán, giá dầu sụt mạnh, lạm phát Mỹ tăng tốc

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 4-11/4/2026: Mỹ và Iran sắp đàm phán, giá dầu sụt mạnh, lạm phát Mỹ tăng tốc

Sau thỏa thuận ngừng bắn được công bố vào ngày 7/4, Mỹ và Iran dự kiến tiến hành đàm phán hòa bình ở Islamabad vào cuối tuần này...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Thế giới

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

1

Doanh nghiệp xuất khẩu nông sản chọn Trung Quốc làm "vùng tránh bão"

Thị trường

2

Chưa đến 20% hồ sơ đánh giá tác động chuyển dữ liệu cá nhân xuyên biên giới "đạt chuẩn"

Kinh tế số

3

Giá vàng "bốc hơi" hơn 100 USD/oz khi giá dầu nhảy vọt qua mốc 100 USD/thùng

Thế giới

4

Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ phong tỏa eo biển Hormuz

Thế giới

5

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 3.500 tỷ trong tuần chứng khoán Việt Nam chính thức nâng hạng

Chứng khoán

