Giá vàng “bốc hơi” hơn 100 USD/oz khi giá dầu nhảy vọt qua mốc 100 USD/thùng

Giá vàng thế giới lao dốc khi vừa mở cửa phiên giao dịch tại thị trường châu Á sáng nay (13/4), khi giá dầu thô nhảy qua mốc 100 USD/thùng trong bối cảnh đàm phán hòa bình Mỹ - Iran không mang lại thỏa thuận nào và Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ đóng cửa eo biển Hormuz.

Cùng với đó, rủi ro lạm phát và lãi suất cao hơn lâu hơn đẩy đồng USD tăng giá mạnh so với các đồng tiền chủ chốt khác.

Lúc 6h15 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á giảm hơn 90 USD/oz so với đóng cửa tuần trước tại New York, tương đương giảm hơn 1,9%, giao dịch ở mức 4.658,4 USD/oz. Trước đó, có lúc giá vàng giảm còn 4.637 USD/oz, thấp hơn khoảng 110 USD/oz so với đóng cửa tuần trước.

Cùng thời điểm trên, giá bạc giao ngay sụt gần 3,4%, giao dịch ở mức 74,38 USD/oz.

Cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran ở thủ đô Islamabad của Pakistan vào cuối tuần vừa rồi đã không mang lại thỏa thuận nào, do còn sự khác biệt lớn trong những vấn đề quan trọng như việc Israel tấn công phiến quân Hezbollah ở Lebanon, tài sản bị đóng băng của Iran, và eo biển Hormuz. Phái đoàn quan chức cấp cao của hai bên đã về nước, cáo buộc đối phương là nguyên nhân khiến đàm phán không đạt kết quả.

Vài giờ sau khi đàm phán kết thúc, Tổng thống Trump tuyên bố hải quân Mỹ sẽ phong tỏa eo biển Hormuz.

Những diễn biến này đưa giá dầu thô tăng vượt mốc 100 USD/thùng vào đầu giờ châu Á sáng nay, một lần nữa đẩy cao nỗi lo lạm phát toàn cầu, đặt ra khả năng các ngân hàng trung ương giữ lãi suất cao hơn lâu hơn. Môi trường như vậy không có lợi cho giá vàng, một tài sản không mang lãi suất.

Lúc 6h20 theo giờ Việt Nam, giá dầu thô Brent giao sau tại thị trường London tăng hơn 8% so với đóng cửa tuần vừa rồi, giao dịch ở mức gần 103 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng gần 8,6%, giao dịch ở mức gần 105 USD/thùng.

Ngoài ra, sự bất định xung quanh cuộc chiến ở Trung Đông đang giúp đồng USD một lần nữa phát huy vai trò kênh đầu tư an toàn. Bên cạnh đó, đồng bạc xanh còn hưởng lợi từ khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) không giảm lãi suất trong năm nay. USD tăng giá cũng gây áp lực mất giá lên vàng do vàng được định giá bằng USD.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác tăng hơn 0,5% vào đầu giờ sáng nay, giao dịch ở mức gần 99,2 điểm.

Tuần vừa rồi, giá vàng đã hoàn tất tuần tăng thứ ba liên tiếp, nhờ đồng USD và giá dầu đồng loạt giảm sau khi Mỹ - Iran đạt thỏa thuận ngừng bắn trong hai tuần và chuẩn bị bước vào cuộc đàm phán hòa bình với vai trò trung gian của nước chủ nhà Pakistan.

Tuy nhiên, từ trước khi có tin đàm phán thất bại, giới phân tích đã nhận định rằng giá vàng còn đối mặt nhiều thách thức trước ngưỡng 5.000 USD/oz do mức độ bất định liên quan tới cuộc chiến ở Vùng Vịnh còn rất lớn.

Trao đổi với trang Kitco News, trưởng chiến lược Christopher Vecchio của công ty Tastlylive cho rằng lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran còn rất mong manh và còn quá sớm để cho rằng thỏa thuận này sẽ dẫn tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài.

“Tôi chưa thể hứng thú với vàng trong lúc sự khó đoán định này vẫn còn tiếp diễn. Thị trường vàng cần chứng kiến một khả năng rõ ràng đạt được thỏa thuận. Nếu không, áp lực huy động tiền mặt sẽ đẩy giá vàng xuống thấp hơn”, ông Vecchio nói. Ông giữ quan điểm lạc quan về giá vàng trong dài hạn, nhưng nhận thấy cơ hội tăng giá trong ngắn hạn là hầu như không có.

“Tôi không thấy có lý do gì để mua vàng và bạc trong lúc còn nhiều bất định như thế này”, vị chiến lược gia phát biểu.

Diễn biến giá vàng thế giới 10 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Trưởng chiến lược Ole Hansen của ngân hàng Saxo Bank cũng thận trọng về vàng, dù ông cảm thấy an tâm hơn sau khi giá vàng phục hồi trong thời gian gần đây và nhu cầu của các quỹ ETF vàng có dấu hiệu khởi sắc.

“Cần phải có một mức độ chắc chắn nhất định rằng chiến tranh ở Trung Đông sẽ sớm kết thúc, xu hướng giá lên của vàng mới có thể được nối lại. Thậm chí, cũng cần phải có một sự suy yếu nhanh trong nền kinh tế Mỹ để buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải hạ lãi suất”, ông Hansen nói.

Giới phân tích nhận định trong ngắn hạn, nỗi lo lạm phát tăng sẽ tiếp tục phủ bóng lên thị trường vàng. Các báo cáo lạm phát của Mỹ công bố trong tuần vừa rồi đều cho thấy sự dai dẳng của lạm phát và khả năng lạm phát tăng tốc.

Dù thận trọng về giá vàng trong ngắn hạn, trưởng chiến lược Roukaya Ibrahim của công ty BCA Researcho cho rằng khi lạm phát bắt đầu gây áp lực lên tăng trưởng kinh tế, vàng sẽ một lần nữa phát huy vai trò kênh đầu tư an toàn.

“Bây giờ, rủi ro địa chính trị vẫn chủ yếu là một cú sốc lạm phát. Điều này khiến nhà đầu tư tăng kỳ vọng về lãi suất cao hơn lâu hơn. Nhưng nếu tình trạng này tiếp diễn, hệ quả sẽ là một cú sốc suy giảm tăng trưởng khiến lợi suất trái phiếu giảm”, bà Ibrahim nói.

Các nhà phân tích của công ty TD Securities dự báo Fed vẫn có thể hạ lãi suất trong nửa sau của năm nay, và vàng sẽ có động lực tăng giá mới một khi thị trường nhận ra rằng Fed sẽ ưu tiên tăng trưởng kinh tế hơn là chống lạm phát.

“Chúng tôi kỳ vọng Fed sẽ kiên nhận bởi tác động cuối cùng của xung đột ở Trung Đông vẫn chưa được phản ánh hết vào nền kinh tế Mỹ. Chúng tôi thấy vẫn có khả năng Fed hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong nửa sau của năm nay nếu lạm phát trở lại trạng thái bình thường”, một báo cáo của TD Securities viết.

Tuần này không có nhiều thống kê kinh tế Mỹ quan trọng được công bố, nên mối quan tâm của nhà đầu tư trên thị trường vàng quốc tế sẽ tiếp tục hướng tới các diễn biến ở Vùng Vịnh và các phát biểu của giới chức Fed.

Mức giá trên của vàng quốc tế tương đương khoảng 148 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank.

Lúc gần 7h sáng, website Vietcombank báo giá USD ở mức 26.100 đồng (mua vào) và 26.360 đồng (bán ra).