Trang chủ Thế giới

Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ phong tỏa eo biển Hormuz

Bình Minh

12/04/2026, 22:43

Những diễn biến này đang đặt thỏa thuận ngừng bắn hai tuần giữa Washington và Tehran vào tình thế mong manh...

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một cuộc trả lời báo chí hôm 10/4/2026 - Ảnh: Getty/CNBC.i

Tổng thống Donald Trump ngày Chủ nhật (12/4) tuyên bố Hải quân Mỹ sẽ ngay lập tức phong tỏa eo biển Hormuz, sau khi cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran ở Pakistan kết thúc mà không đạt được một thỏa thuận kết thúc chiến tranh.

Những diễn biến này đang đặt thỏa thuận ngừng bắn hai tuần giữa Washington và Tehran vào tình thế mong manh.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cũng tuyên bố Mỹ sẽ chặn bất kỳ tàu nào trong hải phận quốc tế mà trước đó đã đóng phí cho Iran để được đi qua eo biển Hormuz, và sẽ bắt đầu việc rà phá mìn mà ông cho là phía Iran đã thả xuống eo biển này.

“Ngay lập tức, Hải quân Mỹ - lực lượng hải quân mạnh nhất trên thế giới - sẽ bắt đầu quy trình phong tỏa bất kỳ và tất cả mọi tàu bè tìm cách vào hoặc ra khỏi eo biển Hormuz”, ông chủ Nhà Trắng viết trong bài đăng.

“Tôi đã chỉ đạo Hải quân Mỹ tìm và chặn những tàu trong hải phận quốc tế đã đóng phí cho Iran. Không tàu nào đã đóng loại tiền phí phi pháp đó có thể có hành trình an toàn trên hải phận quốc tế”.

“Nếu Iran bắn vào chúng tôi hoặc vào các tàu bè hòa bình, họ sẽ bị xử lý”, ông Trump viết trong bài đăng.

Sau khi cuộc đàm phán ở thủ đô Islamabad của Pakistan kết thúc mà không mang lại kết quả nào, Mỹ và Iran đã cáo buộc lẫn nhau khiến đàm phán thất bại - hãng tin Reuters đưa tin.

“Tin xấu là chúng tôi không đạt được thỏa thuận nào, và tôi cho rằng đó là tin xấu nhiều hơn đối với Iran hơn là đối với Mỹ. Chúng tôi đã nêu rất rõ những giới hạn đó của chúng tôi là gì”, Phó tổng thống JD Vance, trưởng phái đoàn Mỹ tại cuộc gặp với giới chức Iran, nói sau khi đàm phán khép lại.

Ông Vance nói Iran không chấp nhận các điều kiện của Mỹ, bao gồm việc không phát triển vũ khí hạt nhân.

Bên phía Iran, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf - người cùng với Ngoại trưởng Abbas Araqchi dẫn đầu đoàn đàm phán - cáo buộc Mỹ không thể khiến Iran tin tưởng dù phái đoàn Iran đã đưa ra “những sáng kiến hướng về tương lai”.

“Mỹ hiểu logic và các nguyên tắc của Iran, và giờ là lúc họ quyết định họ có giành được sự tin tưởng của chúng tôi hay không”, ông Ghalibaf viết trên mạng xã hội X.

Trong bài đăng trên Truth Social, ông Trump nói rằng vấn đề lớn nhất là Iran không muốn từ bỏ tham vọng hạt nhân.

Hãng thông tấn Tasnim của Iran nói các yêu cầu “quá đáng của Mỹ” đã cản trở việc đạt một thỏa thuận. Các hãng tin và tờ báo khác của Iran nói hai bên đã đạt được nhất trí về một số vấn đề, nhưng eo biển Hormuz và chương trình hạt nhân của Iran vẫn là những điểm khác biệt chính.

Bộ trưởng An ninh Israel, ông Zeev Elkin, nói với Đài phát thanh Quân đội nước này rằng tiếp tục đàm phán vẫn là một khả năng được để ngỏ, nhưng ông nói thêm: "Iran đang đùa với lửa."

Giữa lúc đàm phán đang diễn ra, Israel vẫn tiếp tục ném bom các mục tiêu phiến quân Hezbollah - lực lượng được Tehran hậu thuẫn - ở Lebanon. Israel khẳng định rằng cuộc xung đột giữa nước này với Hezbollah không nằm trong thỏa thuận ngừng bắn giữa Iran và Mỹ, trong khi Iran nói rằng giao tranh ở Lebanon phải chấm dứt.

Theo truyền hình nhà nước và giới chức Iran, nước này muốn được nắm quyền kiểm soát eo biển Hormuz, được trả tiền bồi thường chiến tranh, và có một lệnh ngừng bắn trên toàn khu vực, bao gồm cả Lebanon, và tài sản bị đóng băng ở nước ngoài của Iran được giải phóng. Ngoài ra, Tehran cũng muốn thu phí quá cảnh tại eo biển Hormuz.

Dữ liệu vận tải biển cho thấy ba tàu chở dầu cỡ lớn đã đi qua eo biển Hormuz trong ngày thứ Bảy, và dường như đây là những tàu chở dầu đầu tiên ra khỏi Vịnh kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran được công bố. Tuy nhiên, hàng trăm tàu chở dầu khác vẫn đang mắc kẹt ở Vùng Vịnh, chờ được đi qua eo biển này trong hai tuần ngừng bắn.

Về phía Mỹ, hai mục tiêu chính của Tổng thống Trump là eo biển Hormuz được khai thông và Iran chấm dứt chương trình làm giàu uranium để không thể sản xuất bom nguyên tử.

Mỹ - Iran kết thúc đàm phán mà không đạt thỏa thuận, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Mỹ - Iran kết thúc đàm phán mà không đạt thỏa thuận, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Sau 21 giờ đàm phán tại Islamabad (Pakistan), Mỹ và Iran đã rời khỏi đây vào ngày Chủ nhật (12/4) mà không đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột...

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 4-11/4/2026: Mỹ và Iran sắp đàm phán, giá dầu sụt mạnh, lạm phát Mỹ tăng tốc

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 4-11/4/2026: Mỹ và Iran sắp đàm phán, giá dầu sụt mạnh, lạm phát Mỹ tăng tốc

Sau thỏa thuận ngừng bắn được công bố vào ngày 7/4, Mỹ và Iran dự kiến tiến hành đàm phán hòa bình ở Islamabad vào cuối tuần này...

Iran ra điều kiện cho Mỹ trước đàm phán hòa bình

Iran ra điều kiện cho Mỹ trước đàm phán hòa bình

Theo dự kiến, đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran sẽ diễn ra ở Pakistan vào cuối tuần này...

